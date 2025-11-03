ต้าห์อู๋ พิทยา จ่าฝูงแมวตัวจริง เสิร์ฟโมเมนต์สุดคิ้วต์ ขึ้นแท่นแบรนด์แอมฯ คนแรกของ CAT n joy ชู 3 พลังเสริมภูมิคุ้มกัน

“CAT n joy” แบรนด์อาหารแมวคุณภาพในเครือเบทาโกร (Betagro) จัดกิจกรรมแฟนมีต “CAT VENTURE by CAT n joy” สุดอบอุ่น เชิญชวนคนรักแมวมาสัมผัสประสบการณ์สนุกพร้อมสาระน่ารู้ โดยมีนักแสดงหนุ่ม ต้าห์อู๋ พิทยา จ่าฝูงแมวตัวจริง พรีเซ็นเตอร์ CAT n joy มาถ่ายทอดมุมมองการเลี้ยงแมวยุคใหม่

ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายสมชาญ ศุภปีติพร ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจสัตว์เลี้ยง บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เปิดงาน ที่ ลานกิจกรรมชั้น G ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์

ภายในงานเต็มไปด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นและสนุกสนาน เมื่อจ่าฝูงแมวสุด Exclusive TOP Spender และ Lucky Fan ต่างพาน้องแมวสุดที่รักมาร่วมตามบูธกิจกรรมต่างๆ รวมถึงได้เก็บภาพโมเม้นต์สุดน่ารักของต้าห์อู๋กับน้องแมวอย่างใกล้ชิด

ด้าน ต้าห์อู๋ พิทยา เผยว่า ดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว CAT n joy ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเบทาโกร กิจกรรมในวันนี้สนุกมาก ได้พบปะแฟนๆ และแชร์โมเมนต์กับน้องแมวที่ผมและทุกคนรักเหมือนกัน เห็นพลังของคอมมูนิตี้ทาสแมวที่น่ารักทุกคน พร้อมใจฟังเรื่องโภชนาการ และร่วมสนุกกับกิจกรรม”

“ผมชอบที่ CAT n joy เข้าใจทั้งแมวและคนเลี้ยงอย่างแท้จริง โดยเฉพาะแนวคิด 3 พลังเสริมภูมิคุ้มกัน คือเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ดูแลผิวหนัง-เส้นขนให้สวยเงางาม และปรับสมดุลลำไส้ ขับถ่ายดี ผมเชื่อว่าการดูแลแมวให้เอ็นจอย ต้องเริ่มจากพื้นฐานทั้ง 3 นี้”

