วันที่ 3 พ.ย.68 หนุ่ม กรรชัย พิธีกรและผู้ประกาศข่าวชื่อดัง โพสต์ข้อความในเพจ หนุ่ม กรรชัย อัพเดตอาการป่วยและต้องเข้ารับการผ่าตัดอาการนิ่วในท่อน้ำดีว่า
สวัสดีครับ ผมกรรชัยเองนะครับ ก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกท่านมากๆ นะครับ ที่เป็นห่วงและส่งกำลังใจมาให้
ตลอดระยะเวลา 1 อาทิตย์ที่ผ่านมา ผมมีอาการป่วยตั้งแต่วันจันทร์ มีอาการเป็นไข้ ตั้งแต่วันที่ 27-29 ต.ค. ซึ่งผมเข้าใจว่าอาการของผมคือไข้หวัดใหญ่ เพราะมีอาการปวดหัว ปวดตัว ปวดหลัง
ผมจึงหยุดงานไป 3 วัน จนเข้าสู่วันพฤหัสที่ 30 ต.ค. ผมมีอาการปวดท้องบริเวณใต้ลิ้นปี่อย่างรุนแรง เป็นการปวดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนลุกยืนไม่ได้ พูดไม่ได้ จนต้องไปที่โรงพยาบาลแห่งแรก ได้มีการตรวจเลือด ผลปรากฏว่ามีค่าตับสูง ซึ่งขณะนั้นไม่ได้มากนัก
ทางคุณหมอให้ยาลดกรดทางเส้นเลือด และให้ผมกินยาแก้ปวด เพื่อบรรเทาอาการ และทางคุณหมอบอกให้ผมนอนโรงพยาบาล เพราะสงสัยเรื่องนิ่วในท่อน้ำดี แต่ทางผมไม่ค่อยอยากนอน พออาการบรรเทาขึ้น ผมจึงขอกลับที่พัก จากนั้นผมมีการนำเอาเอกสารการตรวจที่ได้มา ส่งให้คุณหมอที่ดูแลผมดูซ้ำ และได้มีการปรึกษาอาจารย์หมออีกหลายท่าน
จนทุกท่านมีความเห็นตรงกันว่า ผมควรต้องรีบกลับไปแอดมิดที่โรงพยาบาลโดยด่วน ผมจึงเดินทางไปที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ตามคำแนะนำของคุณหมอที่ดูแลผม
พอไปถึงมีการเช็กเลือดซ้ำ พบว่าค่าตับ ALP, AST, ALT, GGT ที่ตรวจไปตอน 5 โมงเย็น พุ่งสูงกว่าเดิม จากระดับร้อยกว่าเป็น 9 ร้อยกว่าเกือบพัน (ปกติห้ามเกิน50) และยังมีค่าสารเหลืองในเลือดเพิ่มขึ้น มีค่าอักเสบต่างๆ ของร่างกายเพิ่มขึ้น
โดยคืนนั้นผมไม่สามารถนอนได้เลย เพราะกลับมาปวดท้องตลอดทั้งคืน ถึงแม้จะได้ยาแก้ปวดทางเส้นเลือดไปหลายชนิดก็ตาม คุณหมอแจ้งว่าอาการดังกล่าวเข้ากับภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดจากท่อน้ำดีอักเสบติดเชื้อ (acute cholangitis) ซึ่งเกิดจากนิ่วในถุงน้ำดีหลุดลงมาอุดตันท่อน้ำดี
คุณหมอจึงให้รีบทำหัตถการด่วน เพื่อเอานิ่วออก (ERCP with stone removal) โดยการวางยาให้หลับ ใช้กล้องและเครื่องมือใส่ผ่านช่องคอลงไป (คอนะครับไม่ใช่คลอด) และผ่าเข้าไปบริเวณรูเปิดท่อน้ำดี คุณหมอพบว่ามีนิ่วค้างอยู่ตามคาด และยังพบว่าน้ำดีจากสีเหลืองทองทั่วไป ได้กลายเป็นสีดำ นั่นคือ การเริ่มติดเชื้อแล้ว คุณหมอจึงล้างทำความสะอาดท่อน้ำดี พร้อมให้ยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดดำ เพื่อควบคุมการติดเชื้อลุกลาม
หลังจากนี้ คุณหมอแนะนำให้รับการผ่าตัดถุงน้ำดีออก เพื่อป้องกันการเกิดนิ่วและการอักเสบติดเชื้อซ้ำในอนาคต ทางคุณหมอได้อธิบายเพิ่มเติมว่าผู้ป่วยบางรายอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนคือ ตับอ่อนอักเสบ ซึ่งเกิดได้เนื่องจากรูเปิดของท่อน้ำดีและท่อตับอ่อนมาเปิดรวมกันบริเวณลำไส้เล็กส่วนต้น
โดยภาวะตับอ่อนอักเสบมักมีอาการปวดท้องบริเวณลิ้นปี่หรือชายโครงขวา อาการปวดร้าวไปด้านหลัง และจะตรวจพบระดับเอนไซม์ของตับอ่อนสูงกว่าปกติ
สุดท้ายนี้ผมต้องขอบคุณสำหรับความห่วงใยของทุกๆท่านที่รักผม และต้องขอโทษสำหรับความผิดหวังของบางคนที่เกลียดชังและคอยสาปแช่งผมด้วยนะครับ เพราะกูรอดครับ ขอบคุณครับ
ปล.ตอนนี้คุณหมอยังต้องให้ยาฆ่าเชื้ออยู่ตลอด และให้พักฟื้น เพื่อรอประเมินอาการต่อไปครับ อาจมีผ่ารอบ 2 สำหรับถุงน้ำดีครับ
