ประกาศแจ้ง! จากคู่จิ้นตัวท็อป พีพรี พีรชา และ ยูกิ ไหทองคำ เตรียมบุกไลฟ์รวมจอยกับเทศกาลเจนนี่ ของ เจนนี่ รัชนก พร้อมบอกแฟนด้อมเตรียมปั่นตะกร้าให้แตก
มาแล้วคู่รักไหทองคำ ที่บอกเลยรอบนี้ไม่ใช่แค่เสิร์ฟความหวานบนเวที แต่เป็นภารกิจช่วยกันดันยอดแบบโหดๆ ให้กับแบรนด์สุดปังของ ไฮโซน้ำหวาน-พัสวี ภรรยาคนสวยของ นาวิน ต้าร์ ที่จิ้มแล้วว่าคู่นี้ใช่เลย ที่แฟนๆ รอคอย เพราะเคมีนี้เคยทำเอฟซี ฟินชนิดตัวบิดทั้งติ๊กต็อกมาแล้ว ไม่ว่าจะทำอะไร จะหันซ้ายหันขวา จะหันมาทางไหน ก็จะหลุดหันมามองตากันตลอดๆ แฟนๆ จิกหมอนฟิน
แม้ว่าก่อนหน้านี้จะออกมาเปิดสถานะให้สัมภาษณ์กันไปแล้วว่า “เรียกแฟนก็ไม่ติด” สำหรับ ยูกิ ไหทองคำ กับ พีพรี ไหทองคำ ที่เรียกว่าฝ่ามาแล้วทั้งดราม่า ทั้งแรงเชียร แรงดัน แรงสนับสนุนจากเอฟซี จนตอนนี้ควงกันรับงานคู่ฉ่ำปอด
เอาเป็นว่าสายจิ้น สายช้อป เตรียมตัวรับมือให้ดี ตั้งสติให้พร้อม เพราะงานนี้ไม่รู้เจ้าตัวเขาจะเตรียมเสิร์ฟอะไรไว้ให้บ้าง เรียกว่ามาลุ้นกันสดๆ ว่าจะมีโมเมนต์หวานเซอร์ไพรส์กลางไลฟ์หรือไม่ วันนี้(4 พ.ย. 68) ทุ่มตรง(19:00 น.) เจอกันในไลฟ์ ห้ามพลาดแม้แต่นิดเดียว!