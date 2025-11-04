ประกาศแจ้ง! จากคู่จิ้นตัวท็อป พีพรี พีรชา และ ยูกิ ไหทองคำ เตรียมบุกไลฟ์รวมจอยกับเทศกาลเจนนี่ ของ เจนนี่ รัชนก พร้อมบอกแฟนด้อมเตรียมปั่นตะกร้าให้แตก

พีพรี

มาแล้วคู่รักไหทองคำ ที่บอกเลยรอบนี้ไม่ใช่แค่เสิร์ฟความหวานบนเวที แต่เป็นภารกิจช่วยกันดันยอดแบบโหดๆ ให้กับแบรนด์สุดปังของ ไฮโซน้ำหวาน-พัสวี ภรรยาคนสวยของ นาวิน ต้าร์ ที่จิ้มแล้วว่าคู่นี้ใช่เลย ที่แฟนๆ รอคอย เพราะเคมีนี้เคยทำเอฟซี ฟินชนิดตัวบิดทั้งติ๊กต็อกมาแล้ว ไม่ว่าจะทำอะไร จะหันซ้ายหันขวา จะหันมาทางไหน ก็จะหลุดหันมามองตากันตลอดๆ แฟนๆ จิกหมอนฟิน

พีพรี

แม้ว่าก่อนหน้านี้จะออกมาเปิดสถานะให้สัมภาษณ์กันไปแล้วว่า “เรียกแฟนก็ไม่ติด” สำหรับ ยูกิ ไหทองคำ กับ พีพรี ไหทองคำ ที่เรียกว่าฝ่ามาแล้วทั้งดราม่า ทั้งแรงเชียร แรงดัน แรงสนับสนุนจากเอฟซี จนตอนนี้ควงกันรับงานคู่ฉ่ำปอด

พีพรี

เอาเป็นว่าสายจิ้น สายช้อป เตรียมตัวรับมือให้ดี ตั้งสติให้พร้อม เพราะงานนี้ไม่รู้เจ้าตัวเขาจะเตรียมเสิร์ฟอะไรไว้ให้บ้าง เรียกว่ามาลุ้นกันสดๆ ว่าจะมีโมเมนต์หวานเซอร์ไพรส์กลางไลฟ์หรือไม่ วันนี้(4 พ.ย. 68) ทุ่มตรง(19:00 น.) เจอกันในไลฟ์ ห้ามพลาดแม้แต่นิดเดียว!

พีพรี

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ปุ๊กกี้ น้องสาว เป๊ก โพสต์ภาพแคปชั่นสื่อความหมายพร้อมแท็กถึง ธัญญ่า พี่สะใภ้
2

สัญญาณเงียบ ใครเคย "คันทั้งตัว" แต่ไม่เจอผื่น มีบางสิ่งเริ่มทำงานผิดปกติ
3

ไทยเผชิญ ลานีญา เข้าฤดูหนาวแต่ฝนถล่มหนัก ดร.ธรณ์ คาดใกล้ปีใหม่สถานการณ์ดีขึ้น
4

กรมอุตุฯ เตือน 10 วันล่วงหน้า ฝนถล่มต่อเนื่อง เผย ช่วงไหนฝนตกหนัก
5

ราคาทองวันนี้ 4 พ.ย.68 เปิดตลาดประกาศครั้งแรก ร่วงลงแล้ว อย่าลังเล
6

พ่อนีโน่ ยินดีกับลูกสาววันสำคัญ นางเอกสาว มิลค์ สุรีมาศ วิวาห์อลังการเจ้าบ่าวออร์แกไนซ์
7

สู้ครั้งสุดท้ายก่อนตาย อดีต ตร.มือปราบน้ำมันเถื่อน ร้อง สว. ปมเงินรางวัลนำจับ รอความเป็นธรรมมา 26 ปี
8

ยกพวกซัดกันกลาง 'ถนนนิมมานฯ' หลังแย่งกันจีบสาว นักศึกษา ม.ดัง ถูกแทงสาหัส
9

หมอบอย เปิดชะตา 5 อันดับราศีดวงดี มาแรง แซงโค้งสุดท้ายเดือนพ.ย.68
10

อุตุฯ พยากรณ์ 10 วันล่วงหน้า ฝนหนักอีกวัน ก่อนเย็น เผยเส้นทาง พายุ“คัลแมกี”