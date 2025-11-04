โอ๊ต ภาสกร เขียนจดหมายขอโทษ ปมดราม่าใช้คำพูดไม่เหมาะสม รับเสียใจกับการกระทำของตัวเอง ถือเป็นบทเรียนนำไปปรับปรุง

หลังเป็นประเด็นดราม่าร้อนในวงการซีรีส์วาย เมื่อนักแสดงหนุ่มดาวรุ่ง โอ๊ต ภาสกร ซึ่งเป็นที่รู้จักจากซีรีส์ “ไหนเฮียบอกไม่ชอบเด็ก” ไลฟ์ TikTok พูดคุยถึงซีรีส์เรื่องใหม่ของตัวเอง บางช่วงบางตอนมีคำพูดที่แฟนๆ ได้ยินแล้วรู้สึกว่าไม่เหมาะสม เช่น ช่วงกอบโกย, พันธะหมาติดเป้ง, จินตนาการของพวกสาววาย ฯลฯ ซึ่งเหมือนเป็นการดูถูกอาชีพและบทบาทที่ตัวเองได้รับ รวมถึงดูถูกแฟนคลับด้วย

ล่าสุด หนุ่มโอ๊ต ได้ออกมาโพสต์ข้อความขอโทษด้วยลายมือของตนเอง ผ่านทาง X (@oat_psk) ระบุว่า “จาก โอ๊ต ภาสกร ผมต้องขอโทษจากใจจริงๆ ครับ ที่พูดโดยไม่คิดให้รอบคอบและพูดเล่นมากเกินไป ผมยอมรับว่าคำพูดของผมไม่เหมาะสม และอาจทำให้ใครหลายคนรู้สึกไม่ดี

ผมรู้สึกเสียใจกับการกระทำของผมมากๆ และจะนำเรื่องที่เกิดขึ้นมาเป็นบทเรียน เพื่อปรับปรุงตัวเองให้พูดและแสดงออกอย่างระมัดระวังให้มากขึ้นในอนาคต ขอโทษจริงๆ ครับ ขอโทษจากใจจริงๆ ครับ”

ขอบคุณที่มา X : @oat_psk

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ปุ๊กกี้ น้องสาว เป๊ก โพสต์ภาพแคปชั่นสื่อความหมายพร้อมแท็กถึง ธัญญ่า พี่สะใภ้
2

สัญญาณเงียบ ใครเคย "คันทั้งตัว" แต่ไม่เจอผื่น มีบางสิ่งเริ่มทำงานผิดปกติ
3

ไทยเผชิญ ลานีญา เข้าฤดูหนาวแต่ฝนถล่มหนัก ดร.ธรณ์ คาดใกล้ปีใหม่สถานการณ์ดีขึ้น
4

กรมอุตุฯ เตือน 10 วันล่วงหน้า ฝนถล่มต่อเนื่อง เผย ช่วงไหนฝนตกหนัก
5

น้องลียา ลูกสาว เป๊ก-ธัญญ่า รีโพสต์แคปชั่นเด็ดโดนใจมาก คอมเมนต์สนั่นน้องโตแล้วจริงๆ
6

ราคาทองวันนี้ 4 พ.ย.68 เปิดตลาดประกาศครั้งแรก ร่วงลงแล้ว อย่าลังเล
7

พ่อนีโน่ ยินดีกับลูกสาววันสำคัญ นางเอกสาว มิลค์ สุรีมาศ วิวาห์อลังการเจ้าบ่าวออร์แกไนซ์
8

สู้ครั้งสุดท้ายก่อนตาย อดีต ตร.มือปราบน้ำมันเถื่อน ร้อง สว. ปมเงินรางวัลนำจับ รอความเป็นธรรมมา 26 ปี
9

อัปเดตเส้นทางพายุ คัลแมกี เตรียมตัวรับมือ เช็กเลย 4 จังหวัด ภาคอีสาน จ่อโดนฝนถล่ม
10

ยกพวกซัดกันกลาง 'ถนนนิมมานฯ' หลังแย่งกันจีบสาว นักศึกษา ม.ดัง ถูกแทงสาหัส