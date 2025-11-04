โอ๊ต ภาสกร เขียนจดหมายขอโทษ ปมดราม่าใช้คำพูดไม่เหมาะสม รับเสียใจกับการกระทำของตัวเอง ถือเป็นบทเรียนนำไปปรับปรุง
หลังเป็นประเด็นดราม่าร้อนในวงการซีรีส์วาย เมื่อนักแสดงหนุ่มดาวรุ่ง โอ๊ต ภาสกร ซึ่งเป็นที่รู้จักจากซีรีส์ “ไหนเฮียบอกไม่ชอบเด็ก” ไลฟ์ TikTok พูดคุยถึงซีรีส์เรื่องใหม่ของตัวเอง บางช่วงบางตอนมีคำพูดที่แฟนๆ ได้ยินแล้วรู้สึกว่าไม่เหมาะสม เช่น ช่วงกอบโกย, พันธะหมาติดเป้ง, จินตนาการของพวกสาววาย ฯลฯ ซึ่งเหมือนเป็นการดูถูกอาชีพและบทบาทที่ตัวเองได้รับ รวมถึงดูถูกแฟนคลับด้วย
ล่าสุด หนุ่มโอ๊ต ได้ออกมาโพสต์ข้อความขอโทษด้วยลายมือของตนเอง ผ่านทาง X (@oat_psk) ระบุว่า “จาก โอ๊ต ภาสกร ผมต้องขอโทษจากใจจริงๆ ครับ ที่พูดโดยไม่คิดให้รอบคอบและพูดเล่นมากเกินไป ผมยอมรับว่าคำพูดของผมไม่เหมาะสม และอาจทำให้ใครหลายคนรู้สึกไม่ดี
ผมรู้สึกเสียใจกับการกระทำของผมมากๆ และจะนำเรื่องที่เกิดขึ้นมาเป็นบทเรียน เพื่อปรับปรุงตัวเองให้พูดและแสดงออกอย่างระมัดระวังให้มากขึ้นในอนาคต ขอโทษจริงๆ ครับ ขอโทษจากใจจริงๆ ครับ”
ขอบคุณที่มา X : @oat_psk