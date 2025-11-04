ปาน ธนพร อาลัยรักสุดหัวใจ กราบลาแม่เป็นครั้งสุดท้าย เผย 23 ปี แห่งความทรมานร่างกาย แม่ได้ใช้หนี้กรรมนั้นหมดจด ขอให้แม่ภูมิใจเลี้ยงอบรมลูกๆ มาอย่างดี

นักร้องสาวเสียงคุณภาพ ปาน ธนพร สุดอาลัย สูญเสียคุณแม่ดวงพร แวกประยูร คุณแม่ผู้เป็นที่รักจากไปอย่างสงบ หลังล้มป่วยมาหลายปี โดยวันนี้ 4 พ.ย. 68 เวลา 13.00 น. พิธีพระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุ 2 วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน ปานได้โพสต์ภาพกราบลาคุณแม่ พร้อมระบุข้อความถึงคุณแม่ว่า

ปาน ธนพร กราบลาแม่เป็นครั้งสุดท้าย

“23 ปีแห่งความทรมานกาย บัดนี้แม่ได้ใช้หนี้กรรมนั้นอย่างหมดจดแล้ว อิสรภาพจงมีแด่ดวงจิตแม่ วันนี้เราต้องลากันจริงๆ แล้วนะแม่ ลูกๆ ช่วยกันทำงานส่งแม่กันสุดกำลังให้แม่ได้ภูมิใจว่าแม่เลี้ยง อบรม บ่มพวกเรามาอย่างดีที่สุดจริงๆ ขอให้ดวงจิตแม่รับทราบว่า ลูกๆ รักแม่สุดหัวใจ 🙏”

ปาน ธนพร กราบลาแม่เป็นครั้งสุดท้าย

ปาน ธนพร กราบลาแม่เป็นครั้งสุดท้าย

ปาน ธนพร กราบลาแม่เป็นครั้งสุดท้าย

ขอบคุณภาพจาก parnthanaporn

