ปาน ธนพร อาลัยรักสุดหัวใจ กราบลาแม่เป็นครั้งสุดท้าย เผย 23 ปี แห่งความทรมานร่างกาย แม่ได้ใช้หนี้กรรมนั้นหมดจด ขอให้แม่ภูมิใจเลี้ยงอบรมลูกๆ มาอย่างดี
นักร้องสาวเสียงคุณภาพ ปาน ธนพร สุดอาลัย สูญเสียคุณแม่ดวงพร แวกประยูร คุณแม่ผู้เป็นที่รักจากไปอย่างสงบ หลังล้มป่วยมาหลายปี โดยวันนี้ 4 พ.ย. 68 เวลา 13.00 น. พิธีพระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุ 2 วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน ปานได้โพสต์ภาพกราบลาคุณแม่ พร้อมระบุข้อความถึงคุณแม่ว่า
“23 ปีแห่งความทรมานกาย บัดนี้แม่ได้ใช้หนี้กรรมนั้นอย่างหมดจดแล้ว อิสรภาพจงมีแด่ดวงจิตแม่ วันนี้เราต้องลากันจริงๆ แล้วนะแม่ ลูกๆ ช่วยกันทำงานส่งแม่กันสุดกำลังให้แม่ได้ภูมิใจว่าแม่เลี้ยง อบรม บ่มพวกเรามาอย่างดีที่สุดจริงๆ ขอให้ดวงจิตแม่รับทราบว่า ลูกๆ รักแม่สุดหัวใจ 🙏”
ขอบคุณภาพจาก parnthanaporn