สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์ฯ เสียใจ หนัง ผีใช้ได้ค่ะ พลาดชิงออสการ์ ค่ายแถลงขอโทษ ยอมรับผิดพลาดประสานงาน ส่งข้อมูลสมัครไม่ทัน ไทยอดลุ้นปีนี้
จากกรณีภาพยนตร์เรื่อง “ผีใช้ได้ค่ะ (A Useful Ghost)” ไร้เงาชื่อเข้าชิงออสการ์ ครั้งที่ 98 สาขาภาพยนตร์นานาชาติยอดเยี่ยม (Best International Feature Film)
ล่าสุดวันที่ 4 พ.ย. 68 ทางบริษัท 185 ฟิล์มส์ จำกัด ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์เรื่องดังกล่าว ได้ร่อนจดหมายชี้แจง เนื่องจากการประสานงานที่ผิดพลาด ทำให้นำส่งข้อมูลภาพยนตร์ “ผีใช้ได้ค่ะ” ให้สถาบันศิลปะและวิชาการทางภาพยนตร์ไม่ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมขอโทษยอมรับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โดยเนื้อหาแถลงการณ์จากบริษัท 185 ฟิล์มส์ จำกัด ค่ายหนังต้นสังกัดเรื่องดังกล่าว ชี้แจงรายละเอียดประเด็นการส่งภาพยนตร์เรื่อง “ผีใช้ได้ค่ะ ร่วมชิงออสการ์ ระบุว่า
“จากกรณีที่มีประเด็นข่าวเรื่องการส่งข้อมูลของภาพยนตร์เรื่อง “ผีใช้ได้ค่ะ (A Useful Ghost)” เพื่อร่วมชิง ออสการ์ สาขาภาพยนตร์นานาชาติยอดเยี่ยมนั้น บริษัท 185 ฟิล์มส์ จำกัด ขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้ ภาพยนตร์เรื่องนี้ และขอขอบคุณสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติและคณะกรรมการฯ เป็นอย่างยิ่งที่ให้เกียรติคัดเลือก “ผีใช้ได้ค่ะ (A Useful Ghost)” เป็นตัวแทนประเทศไทยในครั้งนี้”
“ทางบริษัทฯ ขอแจ้งว่า เนื่องด้วยความผิดพลาดทางการสื่อสารในกระบวนการประสานงานระหว่างตัวแทน ผู้ได้รับมอบหมายจากมติที่ประชุมให้ดำเนินการสมัคร ซึ่งอยู่ในขอบเขตพื้นที่ของตัวแทนจัดจำหน่ายและเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมฯ จึงส่งผลให้นำส่งข้อมูลภาพยนตร์เรื่อง “ผีใช้ได้ค่ะ (A Useful Ghost)” ให้สถาบันศิลปะและวิชาการทางภาพยนตร์ (อะคาเดมี อวอร์ดส์) ไม่ครบถ้วนภายในกำหนดเวลา”
“โดยหลังทราบเรื่อง บริษัทฯ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้แสดงความบริสุทธิ์ใจติดต่อสถาบันฯ โดยตรงเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและยื่นเรื่องขอให้ทบทวนการพิจารณาผลการตัดสินพร้อมยืนยันจากประสบการณ์ว่าบริษัทฯ ดำเนินงานสร้างภาพยนตร์อิสระโดยเคารพต่อกฎเกณฑ์ของกองทุนและการประกวดต่าง ๆ ทั่วโลกอย่างเป็นมืออาชีพมาโดยตลอดจนภาพยนตร์เสร็จสมบูรณ์ ประกอบกับความพร้อมของข้อมูล เนื่องจากมีการจัดจำหน่ายในหลายประเทศแล้ว เพื่อให้สถาบันฯ พิจารณาทบทวนในประเด็นความผิดพลาดทางการสื่อสารในกระบวนการประสานงาน ทั้งนี้สถาบันฯ ได้ยืนยันคำตัดสินเดิม บริษัทฯ ขอแสดงความเคารพและยอมรับในคำตัดสินดังกล่าวให้เป็นอันสิ้นสุด”
“ในฐานะผู้อำนวยการสร้างของภาพยนตร์ “ผีใช้ได้ค่ะ (A Useful Ghost)” บริษัท 185 ฟิล์มส์ จำกัด และบริษัทผู้ผลิตร่วม บริษัท Haut Les Mains ประเทศฝรั่งเศส, บริษัท MOMO FILM CO ประเทศสิงคโปร์, บริษัท Mayana Films ประเทศเยอรมนี และบริษัท Best Friend Forever ตัวแทนการจำหน่าย รู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และขออภัยสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ, คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ รวมถึงบุคลากรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย ผู้อำนวยการสร้าง และบริษัทตัวแทนจัดจำหน่ายนานาชาติ นักแสดงและทีมงานฯ ผู้ให้การสนับสนุน และผู้ชมชาวไทย พร้อมขอขอบคุณทุกฝ่าย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ชมที่สนับสนุนเป็นกำลังใจให้ ภาพยนตร์เรื่องนี้มาโดยตลอด”
โดย “ผีใช้ได้ค่ะ (A Useful Ghost)” เป็นผลงานภาพยนตร์เรื่องแรก กำกับโดย รัชฎ์ภูมิ บุญบัญชาโชค และเป็นภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกที่ฉายเปิดตัวและได้รางวัลสูงสุดจาก Semaine de la Critique (Critics’ Week) เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศส และยังคงเดินสายฉายในพื้นที่เทศกาลภาพยนตร์สำคัญ ทั่วโลก และร่วมชิงรางวัลในอีกหลายเวทีซึ่งจะประกาศในช่วงเวลาอันใกล้นี้ เพื่อพิสูจน์ศักยภาพของภาพยนตร์ไทย และตอบแทนทุกกำลังใจที่มีให้มาโดยตลอด”
“บริษัท 185 ฟิล์มส์ จำกัด ในนามตัวแทนภาพยนตร์ฯ บริษัทผู้ผลิตร่วม และบริษัทตัวแทนการจำหน่าย 4 พฤศจิกายน 2568”
ขณะที่ทาง สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ ได้โพสต์ข้อความ ระบุว่า “จากเหตุการณ์ดังกล่าว สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนประเทศไทยในการคัดเลือกและนำเสนอชื่อภาพยนตร์ไทยเพื่อเข้าประกวดรางวัลอะคาเดมี อวอร์ดส์ มาตลอด 41 ปี รู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่ง สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ ไม่ได้นิ่งนอนใจถึงผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และได้นัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อหามาตรการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเช่นนี้อีกในครั้งต่อไป
ทั้งนี้ สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติยังมุ่งมั่นส่งเสริมและสนับสนุนภาพยนตร์ไทยเพื่อเป็นการแสดงศักยภาพ เผยแพร่ภาพยนตร์ไทยให้เป็นที่ประจักษ์ถึงมาตรฐานของภาพยนตร์ไทยสู่สายตานานาชาติให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยอย่างสูงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ณ โอกาสนี้ด้วย”.