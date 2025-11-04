“เก้า สุภัสสรา” เคลียร์ชัด ปมโดนโยงคลิปเดินกับ “ซี พฤกษ์” ยันไม่ใช่ตน เผยฝ่ายชายไดเร็กมาขอโทษ – เผยเหตุโซเชียลดีท็อกซ์
วันที่ 4 พ.ย.2568 “เก้า สุภัสสรา ธนชาต” มาร่วมงานแถลงข่าว “WeTV Always More 2026” ณ ยูเนียนฮอลล์ 1 ศูนย์การค้ายูเนียนมอลล์ พร้อมอัพเดตทั้งเรื่องงานที่กำลังแน่นเอี๊ยดถึงปีหน้า และชีวิตส่วนตัวที่ตอนนี้ขออยู่โหมด “โฟกัสตัวเอง” ดีท็อกซ์โซเชียลเพื่อลดความวุ่นวายในหัว รวมถึงเคลียร์ชัดประเด็นดราม่าคลิปเดินกับ “ซี พฤกษ์” ที่ถูกโยงแบบงงๆ เจ้าตัวบอกเสียงดังฟังชัด “ไม่ใช่หนู!” พร้อมเผยซีพฤกษ์ถึงขั้นไดเร็กมาขอโทษด้วยตัวเอง
งานฉ่ำมาก?
“มีได้อีก (เราร้อนเงินไหม?) ไม่ได้ร้อนเงิน เราน่าจะอีกแป๊บนึง อีกเฮือกหนึ่งของพลังชีวิต ขอตั้งใจทำงานนิดนึง”
แสดงว่างานเราลากยาวไปถึงปีหน้าเลย?
“สาธุค่ะ ถ้ามีติดต่อมาก็จะดูค่ะ ชอบทำงานมาก”
มีบทไหนในใจอีกไหมที่อยากลอง?
“อยากเล่นแบบจิตๆ นิดนึง ถ้าใครเคยดูซีรี่ส์เรื่อง you อยากเล่นเป็นผู้หญิงที่ชื่อเลิฟ”
ตอนที่เราบอกว่าอยู่ในช่วงโซเชียลดีท๊อก จะมีเวลาที่เล่นโซเชียล จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้คืออะไรเราเจออะไรมา?
“ไม่เกี่ยวกับว่าเจออะไรมาหรอก แค่รู้สึกว่าตอนนี้ทุกอย่างข่าวสารค่อนข้างเร็ว ไม่ว่าจะแพลตฟอร์มไหน เราเสพข้อมูลเยอะมากจนสมาธิสั้น เลยรู้สึกว่าต้องโฟกัสกับตัวเองให้มากขึ้น เลยลิมิตตัวเองนิดนึง”
แสดงว่าตอนนั้นเราต้องโฟกัสอะไรอยู่ แล้วมันไม่ได้แล้ว?
“มันเป็นเรื่องของการนอน เวลาจะนอนมันต้องคลูดาวน์นิดหนึ่ง แล้วพอเราเล่นมือถือไปถึงห้าทุ่มเที่ยงคืน เหมือนสมองมันยังคิดเรื่องราวต่างๆ เลยทำให้ไม่หลับ เราเลยหยุดโซเชียล ตอนนี้เล่นประมาณ 3-4 ชั่วโมงต่อวัน“
ล่าสุดมีดราม่าออกมามีคลิปเราไปเดินกับซีพฤกษ์?
“ไม่ใช่หนู เห็นพี่ซีชี้แจงว่าเป็นเพื่อนเขาที่มหาลัย”
งงไหมทำไมอยู่ดีๆ มาถึงเราได้?
“ก็งงเหมือนกัน ค่อนข้างเข้าใจเพราะว่าตอนเราเล่นเอ็มวีพี่เขา ก็มีแอนตี้แฟนเข้ามาคอมเมนต์ แต่เป็นอินเตอร์แฟนมากกว่า คู่จิ้นพอเล่นกับผู้หญิงก็จะนิดนึง พี่ซีไดเร็กมาหาว่าขอโทษนะ ที่ทำให้เป็นอะไรแบบนี้ ล่าสุดเพิ่งเห็นเหมือนกันว่ามีคนเฟกนิวส์ขึ้นมาว่าเป็นเรา ไม่ใช่นะคะ หนูยังไม่เห็นคลิปเลย รู้แค่ว่ามีคนเมนชั่นมา แต่หนูไม่เห็นคลิปนะ หนูเคยเห็นพี่ซีลงใน Instagram ชี้แจงเรื่องเพื่อนเขาที่เขาไปส่งขึ้นรถ ยืนยันว่าไม่ใช่หนู“