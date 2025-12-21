ฮัลโหลดารา – มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2025 กชเบล ศรัณย์รัชต์ ขึ้นแท่นนางเอกเรื่องแรกในหนัง “ข้างบ้าน” ได้ โขม ก้องเกียรติ ผู้กำกับฯ เรื่องแรก
–อวยยศให้ผู้กำกับฯ ‘โขม ก้องเกียรติ’ แบบรัวๆ มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2025 ‘กชเบล ศรัณย์รัชต์’ ที่ได้ขึ้นแท่นนางเอกเรื่องแรกในหนัง “ข้างบ้าน” บอกว่า “เป็นการเจอผู้กำกับฯเรื่องแรกแล้วสนิทมากที่สุดก็คือพี่โขม พี่เขามองอะไรทะลุ รู้ว่าข้อดีและปัญหาของหนูคืออะไร แล้วเขาอยากให้เราได้เล่นมันออกมาตามที่เขาอยากได้ ต้องขอบคุณพี่โขมและทีมงานที่เลือกให้เบลมาเล่นเรื่องนี้ ทำให้ขึ้นแท่นนางเอกเรื่องแรก (หัวเราะ) หนูเชื่อว่าเขาให้เรามาเล่นไม่ใช่เพราะเราเป็นมิสแกรนด์ค่ะ”
–คัมแบ๊กแล้ว ‘คิมเบอร์ลี่ แอน โวลเทมัส’ ตอบตกลงค่ายสเต็ปเพาเวอร์ทรี พร้อมกลับมารับงานแสดงในละคร “Translator” ทางช่อง3 กับบทบาทที่ท้าทาย ตื่นเต้นกับตัวละครที่มีมิติ ลึก และซับซ้อน เต็มไปด้วยความลับและเชื่อมโยงกับ ความจริงที่ยังไม่ถูกแปล ประชันบทบาทเข้มข้นกับ แพร พิชาภา และ โยเกิร์ต ณัฐฐชาช์ แฟนคลับปักหมุดรอได้เลย
–ปล่อยซิงเกิลใหม่ “TEMPO (เทมโป)” ออกมาให้ฟังแล้ว สำหรับหนุ่ม ‘MINHO (มินโฮ)’ วง SHINee (ชายนี่) โดยซิงเกิลนี้ประกอบด้วย 2 เพลง เพลงไตเติล TEMPO และเพลง You’re Right (ยูอาร์ ไรต์) ซึ่งเพลง TEMPO เป็นเพลงแดนซ์ เนื้อเพลงสื่อถึงการเข้าหาตามจังหวะที่อีกฝ่ายต้องการ ส่วน You’re Right เป็นเพลงอาร์แอนด์บีป๊อปฟังสบาย มีท่วงทำนองที่ติดหูผสานกับซาวด์กีตาร์อคูสติก ส่งต่อการปลอบโยนและกำลังใจ ฟังซิงเกิล TEMPO ได้ที่ https://MINHO.lnk.to/TEMPO
–แรงศรัทธาทำให้ ศิลปินหนุ่ม ‘รุ่ง นครพนม’ พร้อมด้วยครอบครัวและแฟนคลับร่วมกันสร้างและถวายรูปปั้นท้าวภังคี-นางไอ่ ตัวละครในตำนานผาแดงนางไอ่ แด่วัดมหาพรมโพธิราช จ.สกลนคร โดยเล่าว่า “การสร้างรูปปั้นครั้งนี้เกิดจากแรงศรัทธาและความเชื่อส่วนตัว ก่อนเข้าสู่วงการเพลง ผมและครอบครัวเคยสร้างบทเพลงเกี่ยวกับตำนานผาแดงนางไอ่ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่นำพาให้ก้าวสู่การเป็นศิลปินอย่างไม่คาดคิด ผมเชื่อว่าศรัทธาที่มีต่อท่าน ทำให้ชีวิตผมดีขึ้น จึงตั้งใจไว้ว่าหากมีกำลังและมีแฟนคลับร่วมบุญ จะสร้างองค์ท่านถวาย วันนี้ทุกอย่างสำเร็จด้วยแรงศรัทธาจากทุกสายบุญ”