ดราม่าสนั่น สตังค์ พิธีกรเผยปมถูกสั่งยุติรายการดัง ภัตตาคารบ้านทุ่ง รอฟังเหตุผลจากผู้บริหารช่องดัง ลั่นนั่งยิ้มทั้งที่เศร้า ไม่รู้จะไปต่อยังไง ทุกอย่างพังหมด
จากกรณี เพจเฟซบุ๊ก ภัตตาคารบ้านทุ่ง รายการดังทางช่องไทยพีบีเอสเกี่ยวกับการทำอาหารใช้วัตถุดิบแบบบ้านๆ มีแฟนๆติดตามแฟนเพจกว่า 4.4 แสน โพสต์ข้อความระบุว่า “รายการภัตตาคารบ้านทุ่ง..จะหายไป”
นอกจากนั้น สตังค์ จรงศักดิ์ พิธีกรของรายการยังได้ไลฟ์พูดถึงรายการ ภัตตาคารบ้านทุ่ง เตรียมยุติรายการปีหน้า โดยทางช่องให้เหตุผลทำนองว่ารายการทำมานานแต่ไม่สร้างเม็ดเงิน
หรือพูดง่ายว่าทำมาตั้งนานแต่ยังไม่รวยนั้น สตังค์ ยังบอกถ้าอยากทำเงินขอเวลาครึ่งปีจะแสดงศักยภาพให้ดู โดยยืนยันว่าจะไม่ไปช่องไหน ถ้าไม่ได้ทำรายการก็จะลาวงการทีวีในฐานะพิธีกร
สตังค์ พิธีกรดัง ภัตตาคารบ้านทุ่ง รอฟังเหตุผลผู้บริหารช่อง
ขณะที่ ล่าสุด สตังค์ ได้โพสต์คลิป พร้อมแคปชั่นว่า “รอฟังเหตุผลจากผู้บริหารไทยพีบีเอส ภัตตาคารบ้านทุ่งอยู่มานานเกินไป #ภัตตาคารบ้านทุ่ง”
ภัตตาคารบ้านทุ่ง อยากทำให้ครบ 20 ปี ทุกอย่างพังหมด
โดย บอกว่า “รอเหตุผลอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษร สตังค์ขอไปแล้วว่าทำไมต้องยุติ ภัตตาคารบ้านทุ่ง จากผู้บริหาร จะได้มานั่งอ่านให้ทุกคนฟัง ผมไม่ได้ยุติด้วยตัวของผมเอง ผมมีใจอยากทำให้ครบ 20 ปี ผมทำมา 18 ปีแล้ว อยากทำ 2 ทศวรรษภัตตาคารบ้านทุ่ง ตั้งใจทำหนังสือด้วยนะ แต่ทุกอย่างพังครืนหมดเลย ทุกวันนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะต้องไปต่อยังไง ไอ้ที่นั่งยิ้มเนี่ยเศร้านะ แต่ไม่เป็นไร”
ท่ามกลางคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์อย่างมากในโลกโซเชียล พร้อมทั้งให้กำลังใจ สตังค์ อาทิ
- ภัตตาคารบ้านทุ่งมันต้องอยู่กับคู่กับคุณสตังค์ถ้าเห็นคุณสตังค์จะนึกถึงภัตตาคารบ้านทุ่ง
- ทำ ช่อง online เป็นของตัวเอง เลยครับ
- ทำช่องของตัวเองเลยครับ ผมสนับสนุนติดตามครับ
- ทำลงช่องแดงเลยค่ะ ติดตามตั้งแต่สมัยเรียน จนอายุ30 แล้ว ชอบมาก เป็นกำลังใจให้นะคะ เป็นต้น
ที่มา ภัตตาคารบ้านทุ่ง
ทีมข่าวสด 21 ธ.ค.68