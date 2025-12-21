แห่ชมน้องมีความเป็นผู้ใหญ่! น้องณิริน ตอบดีมากยังคุยกับ น้องบีน่า ลูกสาว นานา อยู่มั้ย น้องแสนดี ก็เผยเช่นกัน
ในติ๊กต็อกแฟนๆแชร์คลิปขณะ น้องณิริน นั่งอยู่กับแม่หนิง ปณิตา ในไลฟ์สด แล้วมีคนถามว่า น้องณิรินได้คุยกับ บีน่า (ลูกสาว นานา ไรบีนา) อยู่มั้ยว่า
“คุยค่ะ เรายังรัก บีน่า เหมือนเดิม เป็นเพื่อนกับบีน่าเหมือนเดิม เราซัพพอร์ตเพื่อนทุกอย่าง เพราะเรารู้สึกว่าเรื่องผู้ใหญ่ ไม่เกี่ยวกับเรื่องของเด็กนะคะ ”
น้องณิริน ตอบได้ดีมากถึง น้องบีน่า ลูกสาว นานา
“หนูรู้สึกว่า บีน่า เป็นเพื่อนที่ดีให้กับพวกเรา แม้แต่ว่าผู้ใหญ่จะทำอะไร เราจะไม่เอามากระทบกับพวกเราค่ะ เพราะเรารักเค้า แล้วก็ยังคุยกันปกติ ยังชวนกันไปเดินสยามอะไรกันอยู่เลย ยังเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิม ไม่มีอะไรเปลี่ยนนะทุกคน ไม่ต้องห่วงนะคะ ”
“เรื่องผู้ใหญ่หนูว่ามันไม่เกี่ยวกับเด็ก ปล่อยให้เป็นเรื่องของเขานะคะ หนูกับบีน่ายังคุยกันอยู่เหมือนเดิม ยังโทรคุยยังกรี๊ดเค้ายังลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์หนูอยู่เลย ”
น้องแสนดี ก็เผยถึง น้องบีน่า เช่นกัน
“แสนดี บอกให้ตอบแชทแสนดีหนึ่ง แสนดีชอบส่งข้อความไปทางอินสตาแกรม (แสนดี : ขอโทษ) แอพฯรุ้ง แต่บีน่าเค้าไม่เล่นแอพฯรุ้ง เค้าเล่นแต่แอพฯเขียวตอนนั้น”
โซเชียลชื่นชม น้องณิริน ทัศนคติดีมาก
“นี่หนูเพิ่งชวนบีน่าไปเดินห้างกับพวกเรา ถ้าบีน่ามาวันหลังเราจะพาบีน่ามาโชว์ตัว เดี๋ยวมาไลฟ์กับทุกคนอีกนะคะ” โดยคอมเมนต์ต่างชื่นชมน้องณิรินทัศนคติดีมาก เป็นผู้ใหญ่มาก พร้อมทั้งชม หนิง ปณิตา สอนลูกดีมาก
ทีมข่าวสด 21 ธ.ค.68