อดทนไม่ตอบโต้! แด๊กซ์ ร็อกไรเดอร์ เดือดแจงปมว่าจอดรถขวางบ้าน เล่า2เหตุการณ์สุดทน-ลามปามลูกสาวด้วย ลั่นประธานหมู่บ้านรู้ดี เด็กแบบนี้พ่อแม่รังแกฉันจนเสียนิสัย เอาเรื่องถึงที่สุด

จากกรณีมีชายคนหนึ่งไปแจ้งความนักร้องดัง แด๊กซ์ ร็อกไรเดอร์ ที่สน.คันนายาว กล่าวหาว่า โดนทำร้ายร่างกายที่หน้าร้านสะดวกซื้อ ขณะที่ แด๊กซ์ โพสต์สวนว่าเล่าให้หมด พร้อมประกาศเจอกันที่ศาลนั้น

ล่าสุด แด๊กซ์ ร็อกไรเดอร์ โพสต์ข้อความเดือดทั้งชี้แจงปมว่าไปจอดรถขวางบ้านคู่กรณี และเรื่องราว 2 เหตุการณ์ที่ต้องใช้ความอดทน คู่กรณียังลามปามคุกคามลูกสาวด้วย จากนี้ให้ทนายจัดการถึงที่สุดว่า

แด๊กซ์ ร็อกไรเดอร์ เดือดแจงปมว่าจอดรถขวางบ้าน เล่า2เหตุการณ์สุดทน-ลามปามลูกสาวด้วย ลั่นประธานหมู่บ้านรู้ดี เด็กแบบนี้พ่อแม่รังแกฉันจนเสียนิสัย เอาเรื่องให้ทนายจัดการถึงที่สุด

แด๊กซ์ ร็อกไรเดอร์ แจงปมหาว่าจอดรถขวาง

“บางคนบอกผมไปจอดรถขวางบ้านเขา แต่ประเด็นคือตรงนั้นไม่ใช่เขตรั้วบ้านเขานะ และไม่ได้จอดล้ำเส้นมาเขตรั้วบ้านเขา และก็ไม่ใช่พื้นที่ห้ามจอด แต่เขามีความรึสึกว่าแถวนั้นควรมีแค่รถบ้านเขาที่สามารถจอดได้ เพราะผมเห็นเขาเอากรวยส้มมาวางจองตลอด ทั้งที่ไม่ใช่หน้าบ้านตัวเอง”

“ประธานหมู่บ้านรู้ดีครับ ว่าไอ้เด็กนี่เป็นคนแบบไหน พ่อแม่รังแกฉัน จนเสียนิสัย หัวหงอกหัวดำแถวบ้านใครมีปัญหากับมัน มันด่าเสียหมาหมด ขนาดประธานหมู่บ้านเตือนเรื่องขับรถเร็ว มันยังไปถีบรั้วบ้านประธาน แถมด่าลูกเมียเขาเสียหมาเลย”

เผยวันเกิดเหตุการณ์แรกลูกชายคู่กรณีด่ายับลามลูกสาวด้วย

“วันเกิดเหตุเรื่องจอดรถ พ่อเขาเดินมาบอก ผจก.ผมว่า อย่าจอดรถตรงนี้ บ้านเขาจะเข้าออกยาก ผมเลยบอกว่าเขตไม่ใช่รั้วบ้านน้า น้าจะมาห้ามได้ไง แล้วทำไมรถบ้านน้าไปจอดเขตหน้าบ้านคนอื่นได้ล่ะ น้าห้ามผมจอดเพียงเพราะรำคาญสายตาน้ารึป่าว มันก็ไม่ได้ขวางทางเข้าออกซะหน่อย (ผมยืนยันว่าผมไม่ได้ด่าอะไร แต่ผมเป็นคนพูดเสียงดังชัดเจน)
หลังจากนั้นไอ้เด็กนี่ได้ยินว่าผมมีปัญหากับพ่อมัน มันก็ออกมาจากข้างในบ้าน และตะโกนด่าผมกับผจก.ยับเลย ”

“และด่าลามปามไปถึงลูกสาวผมด้วย ซึ่งผมรู้สึกคาใจมากเรื่องนี้ และไอ้เด็กนี่ ทำฟึดฟัดจะออกมาต่อยผมด้วย แต่แม่มันดึงไว้ ส่วนผมได้แต่ข่มใจตัวเอง เลยบอกมันว่าให้เข้าบ้านไปซะ ผมไม่อยากมีเรื่องเพราะผมอยู่ที่สว่าง ไม่จำเป็นต้องแลกกับเรื่องแค่นี้”

เหตุการณ์ที่สองในคลิปว่อนโซเชียล

“เหตการณ์ต่อมาตามที่มีคลิปปรากฏในโซเชียล ก็คือเวลาผ่านไปหลายเดือนจากเหตุการณ์ที่จอดรถ ผมบังเอิญไปเจอเด็กนี่ที่หน้าร้านสะดวกซื้อ มันยืนซื้อหวยอยู่ แล้วพอมันเห็นผมมันก็ทำหน้าตายียวนกวนประสาท เหมือนต้องการให้ผมโมโห(หน้าตาเรียกตีน) ผมเลยไปที่รถมันและถามว่าวันนั้นเรื่องไม่เกี่ยวอะไรกับมึงเลยนะ กูคุยกับพ่อมึง แล้วมึงยุ่งอะไร แถมมึงพูดจาคุกคามลูกสาวกูด้วย แล้วมันก็เปิดประตูรถและหยิบโทรศัพท์มาถ่ายคลิป(ตามที่ทุกคนเห็น)”

แด๊กซ์ อดทนไม่ตอบโต้ 2 เหตุการณ์เอาเรื่องถึงที่สุด

“เหมือนเดิมครับผมได้แต่คุมสติตัวเองและเดินกลับมาที่รถ มันก็ขับรถตามมาจอดขวางหน้ารถผม และกดกระจกลงด่าผมและด่าไปยันลูกอีกเหมือนเดิม แต่ผมไม่ตอบโต้อะไร เพราะไม่อยากมีปัญหา พวกคุณคิดว่าผมต้องใช้ความอดทนมากแค่ไหน ในทั้ง2เหตุการณ์?
สุดท้ายนี้ ผมขอมอบหน้าที่นี้ให้ทนายจัดการจนถึงที่สุดครับ
ขอบคุณครับ”

ที่มา DAX ROCK​ RIDER

ทีมข่าวสด 21 ธ.ค.68

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