เมื่อคืนวันที่ 20 ธ.ค. ที่โรงภาพยนตร์ 15, SF WORLD CIMEMA @Central World ภายในงาน“CLAIREBELL : The Final Chapter” ใหม่ ดาวิกา – เต๋อ ฉันทวิชช์ ชวนดูซีรีส์ CLAIREBELL คลั่ง/รัก/นักโทษ epสุดท้าย พร้อมกับ เมเบิ้ล สิริวลี และ แป้งจี่ ปภาวรินท์
ก่อนเข้าโรงภาพยนตร์ ใหม่ – เต๋อ ได้ให้สัมภาษณ์ ขอบคุณแฟนคลับที่ให้ความสนใจโปรเจ็กต์แคร์เบลนี้ พร้อมเผยถึงโปรเจ็กต์ใหม่ในปีหน้า รวมถึงเรื่องมีทายาท
วันนี้ตอนสุดท้าย?
ใหม่ : ใจหายเหมือนกัน อีพีสุดท้ายแล้ว แต่อีกใจก็โล่งที่ผลงานออกไปแล้วมีคนชอบเยอะขนาดนี้ ดีใจกับน้อง ที่เราได้ปั้นดาวขึ้นมา น้องสองคนเป็นคนน่ารัก สมคุณค่ากับเขาแล้ว เขาเป็นคนตั้งใจทำงาน
เต๋อ : ดีใจ คนออกมาดูแน่น เต็มทุกที่ ตอนแรกเราก็คิดเขาจะรับโปรเจ็กต์นี้เท่ากับเราไหม แต่พอคนออกมาก็รู้สึกดีใจ แฟนอินเตอร์เยอะมาก
จากวันนั้นถึงวันนี้ น้องๆ เป็นยังไงบ้าง?
ใหม่ : ผ่านอะไรมาเยอะ อุปสรรคเขาไม่มีอะไรหรอก มีแค่ใหม่ เพราะใหม่เคี่ยวเขามาก เขาผ่านมาได้ก็คือเก่งมาก ปล่อยไปงานไหนได้ ไม่ต้องกังวลว่าจะไปตอบอะไร นั่งยังไง เดินยังไง ก็หายห่วง พร้อมเข้าวงการแล้ว
ตั้งใจทำเวอร์ชั่นสำหรับโรงภาพยนตร์?
เต๋อ : ใช่ครับ ตอนเปิดเรื่องเราก็ใช้ไฟล์ปกติฉาย ผมรู้สึกวันนี้จะปิดแล้ว เลยลงทุนอีกก้อนหนึ่งในการทำให้ไฟล์นี้เป็นไฟล์ฉายในโรง มีคุณภาพที่ดี ทุกคนเขาซื้อบัตรเข้ามาดูอยากให้เขาได้สิ่งที่ดีที่สุด เป็นเวอร์ชั่นพิเศษ ความยาวชั่วโมงนิดๆ เหมือนหนังเรื่องหนึ่ง ภาพ แสง สี เสียง เต็มที่
โปรเจ็กต์ต่อไป เท่าที่เผยได้?
ใหม่ : มายมีเดียเรายังผลิตผลงาน ผลิตซีรีส์อยู่แน่ๆ 1 เรื่อง และมีจะลงอุตสาหกรรมภาพยนตร์ด้วย ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนพูดคุย ทุกคนรู้แล้วว่าภาพเรา วิชั่นเราเป็นยังไง เขาเข้าใจแล้วว่าเทสของมายมีเดียเป็นแบบไหน เราก็เปิดทางให้เราไปต่อได้
จากพระเอกนางเอก มาทำเบื้องหลัง?
เต๋อ : ก็ยังเป็นพระเอก นางเอกอยู่นะ แต่เพิ่มบทบาท (บทก็ยังเป็นผู้เขียนอยู่?) ต้องดูภาพรวม แคร์เบลเป็นโปรเจ็กต์แรก อยากทำตั้งแต่แรกทั้งหมด แต่พอโปรเจ็กต์ถัดไป ถ้าเราทำแบบแคร์เบลเราจะไม่มีเวลาทำอย่างอื่นเลย แล้วจะได้แค่ปีละเรื่อง ไม่ไหวมันน้อยไป เรารู้แล้วว่าต้อวทำยังไง ก็เฟดตัวเองมาดูภาพรวมได้
ใหม่ : มันต้องมีทีมมาช่วยซัพพอร์ต แต่เราก็ยังต้องดูภาพรวม ได้ลองทำแล้วชอบมากงานเบื้องหลัง
เวลาทำน้องละ?
เต๋อ : อุ๊ย
ใหม่ : ยังค่ะ ไม่มีๆ ใน 2 ปีนี้ ไม่ได้ ใช้คำว่าไม่ได้เลยนะ
เต๋อ : ภายในหนึ่งปียังไม่มีแน่ๆ
แต่สวีตกันมากนะ?
เต๋อ : รักมากไม่รู้ทำไง คนโรแมนติกคือคนนี้ ผมโรแมนติกน้อย แต่ผมมีความรักที่เยอะแค่นั้นเอง
แล้วให้เรียก ผัว?
ใหม่ : มือถือเธอเมมชื่อว่าอะไร
เต๋อ : เมีย ยอยักษ์ 4-5 ตัว เมียยยยย อย่างนี้ มันจะดูซอฟกว่า เมียสั้นๆ มันด็กระโชกโฮกฮาก
ใหม่ : พี่เต๋อมาไกลเหมือนกันนะ
เต๋อ : ผมก็ไม่คิดว่าจะมาถึงเบอร์นี้เหมือนกัน ความรู้สึกมันห้ามไม่ได้
ภรรยาเราน่ารักยังไง?
เต๋อ : น่ารักที่สุด น่ารักแบบว่าผมคิดว่าไม่สามารถไม่สามารถมีมนุษย์คนไหนน่ารักเท่าคนนี้ในโลกใบนี้ได้อีกแล้ว สำหรับผม
สามีเราหล่ะ?
ใหม่ : น่ารักตรงที่เขาสูงวัยค่ะ มีความแบบว่าผู้ใหญ่ค่า ผู้ใหญ่แบบแดดดี้ค่ะ อายุเยอะๆ ค่ะ น่ารักเหมือนมีญาติผู้ใหญ่ค่ะ เขามีสติค่ะแล้วเราไม่มี แล้วเขาเข้าวัด ทำบุญ สวดมนต์ ทำวัตรเช้า
เต๋อ : ทุกครั้งที่ผมสวดมนต์ เขาต้องระเบิดอะไรไม่รู้ แฮปปี้มากๆ
ไม่ต่างเลยใช่ไหมหลังแต่งงาน ตั้งแต่คบเป็นแฟน?
เต๋อ : ไม่ต่าง ยังคุยกันเลยว่าเหมือนชีวิตเราคล้ายเดิม เรารู้จักกันมากๆ เหมือนเป็นอีกคนหนึ่งของชีวิตไปแล้ว
ใหม่ : แล้วภรรยา คือไม่ทำอาหารให้ โอเคไหม
เต๋อ : โอเค