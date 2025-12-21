โยชิ รินรดา ทุ่มซื้อบ้านราคา 10 ล้าน! โสดนาน 4 ปี เสียดายความสวย ปัดมีดาราไดเร็กต์มาจีบ – เขิน เล่นซีรีส์ยูริคู่ เดียร์น่า ฟลีโป
เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆ ในปีนี้ของอินฟลูเอ็นเซอร์และนักแสดงชื่อดัง โยชิ รินรดา ธุระพันธ์ หลังจากที่เจ้าตัวเพิ่งซื้อบ้านหลังใหม่ให้ตัวเองในราคาหลัก 10 ล้าน เพื่อไว้สำหรับพักอาศัยและเป็นที่ทำงาน
ล่าสุดวันที่ 20 ธ.ค. ข่าวสดบันเทิงได้มีโอกากาสเจอ โยชิ ที่มาร่วมงาน Carry the “Celeb” ration พร้อมเปิดตัวคอลเลคชั่นพิเศษ SHEEP X Monchhichi : The Celebration-Limited Edition ณ แกรนด์ฮอลล์ ชั้น G เดอะมอลล์ไลฟ์สไตล์ บางกะปิ ก็ได้เปิดใจถึงบ้านหลังใหม่ พร้อมอัพเดตสถานะหัวใจ หลังใช้ชีวิตโสดมานานถึง 4 ปี รวมถึงอัพเดตผลงาน ที่ล่าสุดเจ้าตัวเตรียมเล่นซีรีส์ยูริประกบคู่กับนางเอกสาว เดียร์น่า ฟลีโป
เห็นว่าจะสร้างเนื้อสร้างตัวซื้อบ้านหลังใหม่? “ก็ได้บ้านหลังใหม่เรียบร้อยแล้วค่ะ อยู่ในกระบวนการการต่อเติม (ทุ่มไปเท่าไหร่?) ไม่เท่าไหร่ค่ะ (ถึง 10 ล้านไหม?) ถึงอยู่ เพราะว่าโยอยากได้บ้านที่สามารถทำงานได้มีชั้นทำงานมีชั้นที่สร้างเป็นสตูดิโอ (30 ล้าน?) ไม่ถึงๆ สิบต้นๆ ค่ะ”
เห็นว่าก่อนที่จะได้บ้านหลังนี้มาก็ไปดูหลายๆ ที่เหมือนกัน? “ใช่ คือบ้านหลังเก่าคนจะชอบบอกว่าบ้านอยู่ไกล อยู่ในซอย บางคนหลงกว่าจะหาบ้านเราเจอ เราก็เลยตัดปัญหาโดยการซื้อบ้านที่หาง่ายๆ หน่อย”
ตอบโจทย์โยชิยังไง น้ำไม่ท่วม? “น้ำท่วมไม่รู้ รู้แต่ว่าติดถนนใหญ่แน่นอน (อันนี้บ้านหรือเรือนหอ?) คือขอหาแฟนให้ได้ก่อนค่ะ เรือนหออีกที่หนึ่ง อันนี้ทำบ้านเป็นที่ทำงาน”
โสดนานจังเลย? “ใช่ค่ะ 4 ปีแล้ว ตอนแรกก็เครียดเหมือนกัน แต่พอโสดไปเรื่อยๆ มันก็อยู่คนเดียวได้ มันก็โอเคแล้ว ก็เลยไม่ได้หาค่ะ ช่วงนี้ก็ทำงานหาเงินผ่อนบ้านไปเรื่อยๆ”
เวลาคนถามว่าทำไมโยชิถึงโสด สวยขนาดนี้? “คือหนูคิดว่าเรื่องแบบนี้มันอยู่ที่บุญด้วยนะ เพราะบางทีเพื่อนหนูอย่างนี้ คนใกล้ตัวพึ่งโสดแต่ก็มีแฟนแล้ว แล้วก็มีแฟนมาเรื่อยๆ (คนนั้นคือฟลุ๊คกะล่อน?) อุ้ย พี่ฟลุ๊คไม่รู้ ส่วนพี่มิกซ์ เฉลิมศรีเขาก็ฮอตอยู่แล้ว”
คนเสียดายเพราะเราสวยแต่ทำไมเรายังโสดมาตั้ง 4 ปี? “หนูก็เสียดายความสวยหนูเหมือนกันค่ะ (ยิ้ม) ล้อเล่นๆ (เคยถามตัวเองไหมว่าทำไมเราถึงโสด?) เคย บางทีหนูก็คิดว่าอาจจะเป็นที่ตัวหนูเอง บางทีเราเหนื่อยอ่ะเนาะ เราก็ไม่อยากตอบใคร มันก็ทำให้ผู้ชายที่คุยอยู่หายไป”
จริงไหมที่เขาบอกว่าที่เราไม่มีความรัก 10 ปีเป็นเพราะว่าเพื่อนๆ กันซีนสุด? “คือเพื่อนๆ ก็พยายามหาให้อยู่ ไม่ได้กันซีนขนาดนั้น แต่สุดท้ายแล้วพอมันเข้าปีที่ 3 มาเราก็รู้สึกว่ามีก็ได้ไม่มีก็ไม่เป็นไร”
อย่างโยชิต้องให้คนเข้ามาจีบหรือว่าเราไปจีบเอง? “คือเคยลองจีบเองแล้ว แต่ว่าคนที่เราชอบไม่เล่นด้วย (ซึ่งคนนั้นเป็นดาราหรือเปล่า?) ไม่ใช่ดาราค่ะ (เขาปฏิเสธเรายังไง?) เขาก็พูดตรงๆ เพราะว่าบางทีเราคุย เราก็อายุเกือบจะ 30 แล้ว เราก็ไม่อยากจะเสียเวลาก็จะถามตรงๆ ว่าเราสามารถไปกันได้ไหม แล้วผู้ชายก็ตอบตรงๆ เหมือนกันว่าอาจจะไม่ได้นะ มันก็สลับกันไป ไม่ใช่ว่าหนูโดนปฏิเสธอย่างเดียว เราก็ปฏิเสธบางคนไปเหมือนกัน”
คนบอกว่าเราสวยเลือกได้? “ไม่ ตอนนี้ไม่มีให้เลือกค่ะ (โยชิมีดารามาจีบบ้างไหม?) ไม่มี (ข่าวลือว่ามีไดเร็กต์มาเยอะอยู่ แต่เราไม่ตอบ?) ดาราอะไรไม่มีหรอกค่ะ คือจะมีบุญพาวาสนามีแฟนเป็นดาราเหรอคะ (นักแสดงซีรีส์อะไรอย่างนี้?) คนไหน พี่เดียร์น่า ฟลีโป เหรอคะ”
เขาเอาเราไปเป็นแคนดิเดตที่ไปแย่งกระทิง ขุนณรงค์ รู้สึกยังไง? “จะบอกว่ากระทิงคู่แข่งเยอะมาก แอนนา เสือก็หนึ่ง พี่โยเกิร์ตอีกหนึ่ง พี่มิกซ์นี่คือรุกแรงมาก ทั้งเสื้อทั้งเอ็มวี ล่าสุดมีเพลงด้วยกันอีก เราก็รู้สึกว่าเราไม่รู้ว่าจะเอาอะไรไปสู้ เพราะว่าแถวยาวเหลือเกิน”
แต่ตอนแรกเรายืนหนึ่งอยู่นะ? “อุ๊ย หนูว่าอาจจะไม่ใช่หนูยืนหนึ่ง อาจจะพี่มิกซ์ยืนหรือเปล่า ไม่รู้เหมือนกัน ไปจัดโพลกันเอาเอง (เพราะว่าเขาแต่งเพลงให้?) ใช่ไง (เราสู้ไม่ได้เลย?) โอ้โห หนูไม่ได้มีความสามารถอะไรขนาดนั้น คือเหนื่อยอ่ะ เราต้องสู้กับหลายคน เราขอดูห่างๆ ดีกว่า”
อย่างกระทิงเป็นสเป๊กไหม? “โห พี่กระทิงสูงแล้วก็นิสัยดีด้วย เพราะว่าโดยส่วนตัวคือเล่นหนังกับพี่กระทิงเรื่องล่าสุดที่จะออนแอร์เข้าฉายปีหน้าเหมือนกัน และเราก็เป็นมือใหม่การเป็นนักแสดง พี่กระทิงก็จะชอบแนะนำอะไรอย่างนี้ (กระทิงไทป์เราไหม?) คือจะชงเลย ไม่ คือบอกตลอดว่าชอบคนตัวสูง แต่พี่กระทิงคู่แข่งเยอะเกิน”
แต่พอร่วมงานกันอบอุ่นไหมผู้ชายคนนี้? “อบอุ่นค่ะ เป็นเพื่อนที่น่ารัก เพื่อนที่ดี เพื่อนที่ให้คำแนะนำเรา เช่น เวลาที่เราเล่นไม่ได้เขาก็จะแชร์ทริค เพราะว่าเขาก็อยู่วงการเป็นนักแสดงมานาน แล้วเราก็เพิ่งเข้ามาเป็นนักแสดงนำ ก็จะมีบางซีนบางฉากที่เราไม่เข้าใจว่าทำไมต้องทำแบบนี้ๆ เขาก็จะอธิบายให้เรา ไม่ให้เราเครียดจนเกินไป เพราะบางทีเราก็เล่นได้ไม่ดี เขาก็ให้คำแนะนำที่ดีค่ะ”
ล่าสุดมีซีรีส์ยูริกับเดียร์น่า? “จริงๆ แล้วโยก็เจอพี่เดียร์น่าตามงานเยอะเหมือนกัน ตามอีเวนต์อะไรอย่างนี้ แล้วพี่เดียร์น่าก็เป็นคนที่พูดเก่ง แล้วเหมือนพอพูดเก่งเขาก็จะชอบชวนเราคุย พอคุยเยอะๆ ก็รู้สึกว่าสนิทกัน พอมีซีรีส์ติดต่อเข้ามาเราก็รู้ว่าพี่เดียร์น่าจะเล่น เราก็ตื่นเต้นเพราะว่าเราเล่นกับคนที่รู้จักเหมือนกัน แล้วพอไปคุยก็รู้สึกแฮปปี้ทั้งสองฝ่าย”
เคมีมันจะเป็นความฮ็อบยังไงบ้างสำหรับโยชิกับเดียร์น่า? “หนูไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในเรื่องสามารถเล่าได้มากน้อยแค่ไหน เพราะว่าเพิ่งเริ่มต้น (สตอรี่ยังไง?) พี่เดียร์น่าก็จะเป็นบอสเรา หนูรู้แค่นี้ (หัวเราะ)”
โยเดียร์หรือเดียร์โย? “ไม่รู้ ลองเดากันมาค่ะ เดี๋ยวถ้าบทเสร็จแล้วเดี๋ยวเฉลย (เริ่มถ่ายวันไหน?) เริ่มถ่ายปีหน้าแล้วก็ออนแอร์ปีหน้าด้วยค่ะ (กังวลฉากไหนมากที่สุด เขินไหม?) เขินนะ คือตอนแรกเรารู้สึกว่าเราคงไม่เขินผู้หญิงหรอก เพราะว่าเราเคยเล่นเอ็มวีกับผู้ชายอะไรอย่างนี้ก็รู้สึกเขิน แต่พอกับผู้หญิงเราไม่น่าจะเขินหรอก แต่พอไหนลองจับมือดูซิ ลองเอามือจิ้มแก้มดูซิ เราก็รู้สึกเขินเหมือนกัน (เดียร์น่ามีอาการไหม?) หนูไม่รู้ แต่หนูเขินนำไปก่อนแล้ว”
เลิฟซีนเยอะไหม? “ยังไม่แน่ใจค่ะ แต่ว่าน่าจะมี เพราะว่าเขาก็ถามว่าในเรื่องของเลิฟซีนโยได้มากน้อยแค่ไหน โยก็บอกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตโยเต็มที่กับงาน พี่อยากให้หนูทำอะไรพี่บอกหนูได้เลย (แสดงว่าดุเดือด?) แต่อาจจะไม่ใช่ดุเดือดค่ะ ต้องรอติดตาม”
แล้วเวลาเราอยู่ด้วยกันเรามีเคมีแค่ใจยังไง? “หนูรู้สึกว่าพี่เดียร์น่าเป็นพี่คนสวย เวลาไปงานที่ไหนจะบอกกับพี่ผู้จัดการตลอดว่าพี่เขาสวยอยากถ่ายรูปด้วย แล้วพอไปงานจริงๆ ก็แบบสวยจริงๆ คือไม่มีอะไรจะบอก คือพี่เขาสวยมากๆ (เดียร์น่าสวยเราก็สวย?) ใช่ เพราะเราคือคนสวย รอชมด้วยนะคะ ปีหน้าค่ะ”