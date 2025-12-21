เปิดภาพ แขกเอลิสต์ ร่วมยินดีงานแต่ง ‘คิมอูบิน-ชินมินอา’ – โดคยองซู โผล่เซอร์ไพรส์ แฟนๆ แห่ชื่นชมมิตรภาพแสนงดงาม

ชื่นมื่นสุดๆ สำหรับพิธีวิวาห์ของคู่รักนักแสดงเกาหลีที่หลายคนรอคอยอย่าง คิมอูบิน และ ชินมินอา หลังทั้งคู่คบหาดูใจกันยาวนานกว่า 10 ปี โดยพิธีได้จัดขึ้นเมื่อช่วงเย็นของวันที่ 20 ธันวาคม ที่ผ่านมา ณ The Shilla Seoul กรุงโซล

ทั้งนี้งานแต่งได้จัดขึ้นเป็นส่วนตัว มีเพียงสมาชิกในครอบครัว ญาติ และ คนสนิทของทั้งคู่เข้าร่วม ในขณะที่บริเวณด้านหน้าโรงแรมได้มีกองทัพสื่อและเหล่าแฟนคลับมายืนรอ เพื่อร่วมแสดงความยินดี พร้อมส่งเสียงเชียร์แขกคนดังที่เดินทางมาถึงโรงแรม

โดยเมื่อวานนี้สื่อเกาหลีได้บันทึกภาพและรายงานบรรดาแขกที่มาร่วมแสดงความยินดีกับวันสำคัญของ ‘คิมอูบิน-ชินมินอา’ นอกจากจะมี อีกวางซู เพื่อนสนิทซึ่งรับหน้าที่เป็นพิธีกรแล้ว ยังมี อีบยองฮอน, กงฮโยจิน, วี BTS, คิมแทรี, นัมจูฮยอก, อันโบฮยอน, อิมจูฮวาน, อีเซยอง, รยูจุนยอล, ออมจองฮวา, พัคคยองริม, พีดี นายองซอก ฯลฯ

แต่ที่ทำเอาเซอร์ไพรส์สุดๆ เห็นจะเป็น โดคยองซู น้องชายคนสนิทของคิมอูบิน ซึ่งในตอนแรกได้แจ้งว่าไม่สามารถไปร่วมงานแต่งานของพี่ชายได้ เพราะต้องเข้าร่วมงาน MMA 2025 พร้อมกับสมาชิก EXO ทั้งในพาร์ตของการเดินพรมแดงและขึ้นแสดงบนเวที ซึ่งตัวเขารู้สึกเสียดายเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีความตั้งใจที่จะร้องเพลงอวยพรให้กับบ่าวสาวในพิธีด้วย

ทว่าช่วงเวลาประมาณ 18.15 น. สำนักข่าวเกาหลีรายงานว่า โดคยองซู ปรากฏตัวที่โรงแรม The Shilla Seoul สถานที่จัดงานแต่งงาน ‘คิมอูบิน-ชินมินอา’ และได้เข้าไปทักทายบ่าวสาวสั้นๆ ก่อนจะเดินทางออกจากโรงแรมในเวลา 18.30 น. เพื่อกลับไปขึ้นแสดงพร้อมกับเมมเบอร์ EXO ในงาน MMA 2025 ที่ Gocheok Sky Dome อีกครั้ง หลังจากที่เข้าร่วมเดินพรมแดงในช่วงเวลา 16.30 น.ไปแล้ว

งานนี้ทำเอาแฟนๆ ที่ทราบข่าวต่างพากันประทับใจในมิตรภาพแสนงดงามของทั้งคู่ที่ พร้อมกับชื่นชม โดคยองซู ที่สามารถบริหารจัดการกับตารางงานและความสัมพันธ์ส่วนตัวได้เป็นอย่างดี

ขอบคุณภาพ Dispatch, Newsen, Osen, Topstarnews

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

กรมอุตุฯ ประกาศฉบับ13 ฉบับสุดท้าย จับตา24ชม. ฝนตกหนักถึงหนักมาก
2

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด หวยลาว ออกอะไร
3

ชาวบ้านเห็นกระบะ จอดนานผิดสังเกต ผงะ เจอร่าง จ.ส.ต. วัย37 เสียชีวิตสลดคารถ
4

'ไฮโซปอ-ตนุภัทร' แจงเหตุประท้วงแข่งโกคาร์ต ‘น้องพายุ’ ยันไม่ใช่เพราะลูกแพ้
5

จับตาผลประท้วง! ‘พายุ’ ลูก ‘ชมพู่-น็อต’ คว้าที่ 1 โกคาร์ท แต่ยังไม่ได้รับถ้วย หลังผู้จัดการทีมยื่นค้านผลการแข่งขัน
6

ไรเดอร์หนุ่ม วัย32ปี ขี่จักรยานยนต์ พุ่งชนท้าย รถบรรทุก 10 เสียชีวิตคาที่ แถมถูกมอเตอร์ไซค์ ชนซ้ำร่าง
7

ชีวิตคู่สะดุดไม่รู้ตัว! ผู้เชี่ยวชาญเผย 5 ข้อผิดพลาดที่คู่รักมักมองข้าม พร้อมวิธีรับมือ
8

หมึกแทบทั้งตัว! หนุ่มสักลายทั่วร่าง 90% ซ้อนทับราว 40 ชั้น แต่เว้นใบหน้าไว้
9

สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เปิดชื่อ 32 จังหวัด เตือน ฝนฟ้าคะนอง ฟ้าผ่า
10

ประจักษ์ชัย ให้กำลังใจชื่นชม แม่ภัทร แกร่งจากนี้พร้อมทำงานหลายมิติ กลับมาในจุดเดิมให้ไว