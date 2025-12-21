เปิดภาพ แขกเอลิสต์ ร่วมยินดีงานแต่ง ‘คิมอูบิน-ชินมินอา’ – โดคยองซู โผล่เซอร์ไพรส์ แฟนๆ แห่ชื่นชมมิตรภาพแสนงดงาม
ชื่นมื่นสุดๆ สำหรับพิธีวิวาห์ของคู่รักนักแสดงเกาหลีที่หลายคนรอคอยอย่าง คิมอูบิน และ ชินมินอา หลังทั้งคู่คบหาดูใจกันยาวนานกว่า 10 ปี โดยพิธีได้จัดขึ้นเมื่อช่วงเย็นของวันที่ 20 ธันวาคม ที่ผ่านมา ณ The Shilla Seoul กรุงโซล
ทั้งนี้งานแต่งได้จัดขึ้นเป็นส่วนตัว มีเพียงสมาชิกในครอบครัว ญาติ และ คนสนิทของทั้งคู่เข้าร่วม ในขณะที่บริเวณด้านหน้าโรงแรมได้มีกองทัพสื่อและเหล่าแฟนคลับมายืนรอ เพื่อร่วมแสดงความยินดี พร้อมส่งเสียงเชียร์แขกคนดังที่เดินทางมาถึงโรงแรม
โดยเมื่อวานนี้สื่อเกาหลีได้บันทึกภาพและรายงานบรรดาแขกที่มาร่วมแสดงความยินดีกับวันสำคัญของ ‘คิมอูบิน-ชินมินอา’ นอกจากจะมี อีกวางซู เพื่อนสนิทซึ่งรับหน้าที่เป็นพิธีกรแล้ว ยังมี อีบยองฮอน, กงฮโยจิน, วี BTS, คิมแทรี, นัมจูฮยอก, อันโบฮยอน, อิมจูฮวาน, อีเซยอง, รยูจุนยอล, ออมจองฮวา, พัคคยองริม, พีดี นายองซอก ฯลฯ
แต่ที่ทำเอาเซอร์ไพรส์สุดๆ เห็นจะเป็น โดคยองซู น้องชายคนสนิทของคิมอูบิน ซึ่งในตอนแรกได้แจ้งว่าไม่สามารถไปร่วมงานแต่งานของพี่ชายได้ เพราะต้องเข้าร่วมงาน MMA 2025 พร้อมกับสมาชิก EXO ทั้งในพาร์ตของการเดินพรมแดงและขึ้นแสดงบนเวที ซึ่งตัวเขารู้สึกเสียดายเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีความตั้งใจที่จะร้องเพลงอวยพรให้กับบ่าวสาวในพิธีด้วย
ทว่าช่วงเวลาประมาณ 18.15 น. สำนักข่าวเกาหลีรายงานว่า โดคยองซู ปรากฏตัวที่โรงแรม The Shilla Seoul สถานที่จัดงานแต่งงาน ‘คิมอูบิน-ชินมินอา’ และได้เข้าไปทักทายบ่าวสาวสั้นๆ ก่อนจะเดินทางออกจากโรงแรมในเวลา 18.30 น. เพื่อกลับไปขึ้นแสดงพร้อมกับเมมเบอร์ EXO ในงาน MMA 2025 ที่ Gocheok Sky Dome อีกครั้ง หลังจากที่เข้าร่วมเดินพรมแดงในช่วงเวลา 16.30 น.ไปแล้ว
งานนี้ทำเอาแฟนๆ ที่ทราบข่าวต่างพากันประทับใจในมิตรภาพแสนงดงามของทั้งคู่ที่ พร้อมกับชื่นชม โดคยองซู ที่สามารถบริหารจัดการกับตารางงานและความสัมพันธ์ส่วนตัวได้เป็นอย่างดี
ขอบคุณภาพ Dispatch, Newsen, Osen, Topstarnews