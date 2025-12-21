หนิง ปณิตา เหินฟ้าจัดแฟนมีตติ้ง เสิร์ฟความฟิน ธัญญ่า ข้ามประเทศ เอาใจ “แก๊งเด็กบู้บี้” ชาวเวียดนาม – ยิ้มแก้มฉีก แฟนๆ ยกเค้กเซอร์ไพรส์วันเกิดย้อนหลัง

หลังนักแสดงมากฝีมือ หนิง ปณิตา พลิกลุกส์จากนางร้ายตัวแม่ มารับเล่นซีรีส์เกิร์ลเลิฟสุดฮอต “Deep Night The Series” ประกบคู่พี่สาวสุดซี้ ธัญญ่า ธัญญาเรศ ที่ถึงแม้ซีรีส์จะจบไปนาน 2 ปีแล้ว แต่กระแสความปังจะยังแรงไม่หยุด เพราะความฮอตของคู่จิ้น ‘ธัญญ่า-หนิง’ สร้างปรากฏการณ์ปลุกกระแสแฟนคลับทั้งในไทยและต่างประเทศมากมาย ภายใต้ชื่อด้อมสุดน่ารัก “แก๊งเด็กบู้บี้”

ล่าสุด สาวหนิง ทนกระแสเรียกร้องจากแฟนคลับชาวเวียดนามไม่ไหว เคลียร์คิวงานเหินฟ้ามาร่วมงานแฟนมีตติ้งสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ในงาน Hello Vietnam With Ning Panita ที่นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น มีกิจกรรมร่วมสนุกมากมาย อาทิ เล่นเกมทายใจหาแฟนพันธุ์แท้ ‘หนิง ปณิตา’ โชว์ร้องเพลงทั้งไทยและเวียดนาม ก่อนปิดท้ายด้วยการถ่ายรูปสุดประทับใจเป็นที่ระลึกอย่างเป็นกันเอง

ก่อนที่ สาวหนิง จะจัดซีนหวานเสิร์ฟความฟินด้วยการวิดีโอคอลหาคู่จิ้นสุดฟิน ธัญญ่า ทำเอาเหล่าแฟนคลับอินฟินจัดแบบสุดๆ โดย สาวธัญญ่า ยังออกปากให้ทุกคนได้ลุ้นว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดจะหาคิวควง สาวหนิง มาสบตาแฟนๆ ชาวเวียดนามแบบเป็นแพ็กคู่อย่างแน่นอน

ปิดท้ายงานครั้งนี้ด้วยซีนสุดประทับใจ มื่อเหล่าแก๊งเด็กบู้บี้ชาวเวียดนามยกเค้กมาเซอร์ไพรส์ไอดอลคนโปรด เพื่อฉลองวันคล้ายวันเกิดอายุครบ 47 ปีไปเมื่อวันที่ 14 ธันวาคมที่ผ่านมา พร้อมขนของขวัญ ของฝาก เพื่อเป็นของที่ระลึกจากประเทศเวียดนามมามอบให้มากมาย

โดย หนิง เผยความรู้สึกว่า “การบินมาประเทศเวียดนามครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกของหนิงและเป็นครั้งที่หนิงมีความสุขมากๆ เอาจริงแฟนคลับที่ประเทศเวียดนามเรียกร้องมานานแล้ว แต่ช่วงที่ผ่านมาเราคิวงานแน่นเลยไม่มีโอกาสได้มาหาทุกคน แต่ครั้งนี้พอคิวทุกอย่างลงตัวเราก็เลยรีบบินมาหาเด็กๆ ทุกคนทันที”

“พอไปถึงงานเราเองก็ตกใจนะเพราะทุกคนจัดเตรียมงานให้เราอย่างเต็มที่ ถึงแม้มันจะไม่ได้ใหญ่โตอะไรแต่มันก็เต็มไปด้วความอบอุ่น สิ่งนี้มันถือเป็นกำลังใจที่ดีสำหรับเรามากๆ เพราะเราเองก็ไม่เคยคิดเคยฝันว่าอายุขนาดนี้แล้วจะมีแฟนคลับรุ่นลูกๆ มาชอบและรักเราเยอะขนาดนี้”

“และถ้ามีโอกาสเราก็อยากบินไปหาน้องๆ แฟนคลับอีกหลายประเทศเลยนะ เพราะทุกคนก็เรียกร้องกันมาเยอะเหมือนกัน หนิงอยากขอบคุณทุกคนที่รักหนิงและรักพี่ธัญญ่า หนิงสัญญาว่าจะเราทั้ง 2 คนจะตั้งใจทำงานทุกชิ้นอย่างเต็มที่และดีที่สุด เพื่อมอบให้เป็นของขวัญแทนความรักจากแฟนๆ ทุกคนค่ะ”

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