รีเทิร์นรัก! โก๊ะตี๋ – ใบมิ้นต์ เคลียร์ใจคืนดี หลังงอนบอกเลิกเหตุติดแฟนหนัก ฝ่ายชายลั่นอยากให้เป็นรักครั้งสุดท้าย ขอปรับตัวเองใหม่

หลังจากที่ ใบมิ้นต์ แฟนสาวของ โก๊ะตี๋ อารามบอย ออกมาไลฟ์ประกาศเลิกรา ทั้งที่เพิ่งจะเปิดตัวคบหาดูใจกันไม่นาน ในขณะที่ โก๊ะตี๋ ก็ได้ออกมาไลฟ์เศร้าบอกว่าโดนฝ่ายหญิงบอกเลิก แต่ตัวเองไม่อยากเลิก พร้อมกับบอกว่าเป็นความผิดของตนเอง อย่าไปโทษฝ่ายหญิง

แต่เหมือนว่าล่าสุดทั้งคู่จะกลับมาคืนดีกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ข่าวสดบันเทิง ได้เจอ โก๊ะตี๋ และ ใบมิ้นต์ ในงาน The Social Warrior สมรภูมิโซเชียล (ซีซั่น 2) รอบ FINAL ROUND ที่ ลานหน้า POP MART BLOCK I สยามสแควร์ เลยถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น

โก๊ะตี๋ - ใบมิ้นต์ รีเทิร์นรัก เคลียร์ใจคืนดี

โก๊ะตี๋ เล่ากลับมาคืนดี ใบมิ้นต์ แล้ว

โก๊ะตี๋ “จริงๆ แล้วงอนกันแค่ 2 วัน เราก็เหมือนคนอายุเยอะนั่นแหละ อาจจะไปงี่เง่ากับเด็กเจนซีหน่อย สาเหตุก็คือเราอ่ะติดแฟน แล้วพอเขากลับบ้านไปหาแม่ เราก็จะเป็นฟีลว่าทำไมไม่คุยกับเราเลย คือไปงี่เง่าใส่เขาไง ส่วนถามว่าใครง้อใคร เราง้อเขาสิ”

ใบมิ้นต์ “ตอนนั้นที่เขางี่เง่า อารมณ์หนูมันพาไปด้วยก็เลยอยากเลิก แต่พอไปคุยกับที่บ้านแล้ว เริ่มปรับความเข้าใจก็กลับมาดีกัน ถามว่าพี่โก๊ะงี่เง่าขนาดไหน งี่เง่าเยอะอยู่ค่ะ(หัวเราะ) แต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วเขาก็พยายามปรับให้เราเหมือนกัน ส่วนว่าอะไรที่ทำให้ใจอ่อน คือตอนนั้นเหมือนหนูจะเป็นประจำเดือนแล้วอารมณ์มันเปลี่ยนก็เลยเหวี่ยง”

หลังจากนี้ต้องทำยังไงถ้าเกิดมันมีความงี่เง่าเกิดขึ้นอีกล่ะ?

โก๊ะตี๋ “จริงๆ ก่อนหน้านี้เราไปคุยกับพี่ชายเขา เราก็ก็คุยกันแบบผู้ใหญ่ พี่ชายเขาบอกว่าถ้ามีอะไรอย่าเพิ่งไปพูดลงโซเชียล เราก็รับปากกับพี่ชายเขา รับปากใบมิ้นต์ ว่าหลังจากนี้ถ้ามีอะไรก็คุยกันก่อน ส่วนเรื่องช่วงวัยสำหรับเราไม่มีปัญหาเลยในการเที่ยวกับเขา”

ใบมิ้นต์ “ไม่มีปัญหาเหมือนกันค่ะ เรื่องอายุไม่เกี่ยว อยู่ด้วยกันแล้วก็เข้ากันได้ บางทีเขาก็ง่องแง่งกว่าหนูอีก แต่ถ้าจะจริงจังขึ้นมาก็จริงจังเลย แต่ก็คุยกันแล้วว่าถ้ามีอีกครั้งที่1 ครั้งที่2 ครั้งที่3 คือพอนะ”

รู้สึกยังไงที่เขาบอกว่าติดแฟน?

ใบมิ้นต์ “ช่วงนี้หนูเริ่มติดเขาแล้วค่ะ (ทำไม่ล่ะ?) รักเขาอ่ะ(หัวเราะเขิน)”

หลายคนก็เชียร์กับความรักครั้งนี้ของเรา?

โก๊ะตี๋ “ขอบคุณที่หลายคนเชียร์ เราก็อยากให้มันเป็นรักครั้งสุดท้าย บอกเขาแหละว่าถ้าไม่พอใจอะไรให้บอกแล้วกันเพราะว่าคนแก่ก็จะปรับให้ นี่ก็ขบวนสุดท้ายแล้ว ถ้าไม่สมหวังครั้งนี้ก็ไปอย่างอื่นแล้วนะ จะบอกให้นะ(ทำท่าสาว) ส่วนว่ามองไปถึงเรื่องแต่งงานเลยหรือเปล่า ตอนนี้คือขอให้น้องเรียนจบก่อน เขาเพิ่งอยู่ปี 1 อายุ 21 เอง เรื่องแต่งเรื่องอะไรยังไม่ได้โฟกัส คือเราพร้อมอยู่แล้วที่จะมีครอบครัว แต่ก็ต้องรอให้น้องเรียนจบก่อน”

ความรักครั้งนี้ที่บ้านเราว่ายังไงบ้าง?

โก๊ะตี๋ “เราพาเขาไปหาแม่ แล้วเราก็ไปหาแม่เขา จริงๆ ทางแม่เราบอกเลยว่าไม่ว่าเรารักใครแม่ก็รักด้วย เพราะแม่เคยพูดกับเราว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวแม่ก็ตาย คนที่อยู่กับเราเราต้องเป็นคนเลือกเอง”

ใบมิ้นต์ “ส่วนทางครอบครัวหนูรักเขามากเลย”
โก๊ะตี๋ “ยายเขาถึงขนาดไปบนหลวงพ่อโสธรอ่ะ พอรู้ว่าใบมิ้นต์บอกเลิกเรา ยายก็ไปบนหลวงพ่อโสธรว่าขอให้กลับมาดีกัน”
ใบมิ้นต์ “เขาชอบไปร้องลิเกให้ฟัง แม่กับยายเลยชอบค่ะ”

โก๊ะตี๋ - ใบมิ้นต์ เล่าเหตุรีเทิร์นรักหลังเคลียร์ใจ

ทีมข่าวสดบันเทิง 22 ธ.ค.68

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