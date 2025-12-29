ปักหมุดเช็กสถานะหัวใจคนบันเทิงที่ปีนี้ต้องบอกเลยว่า รัก เลิกกันรัวๆ เทรนด์โสด กับ เทรนด์เลิฟ เทรนด์ไหนมาแรงกว่ากัน…ตามไปดูกัน
ที่ไม่ไปต่อ มีหลายคู่ที่ช็อกวงการ พยาธิน้อย ‘ณิชา ณัฏฐณิชา’ กับ ‘โตโน่ ภาคิน’ มีข่าว‘โตโน่’ ไปกิ๊กกับแฟนชาวบ้าน แฟนหนุ่มของสาวที่โดนโยงว่าเป็นกิ๊กเอาคลิปมายืนยัน ที่ทำเอาอึ้ง! แม้ฝ่ายหญิงจะออกมาบอกว่าตัวเองก็โดนหลอกเหมือนกันและจะเลิกยุ่งกับ ‘โตโน่’ แต่ฝั่ง ‘ณิชา’ เลือกแล้ว…ว่าจะโสด!
ไหร้าว ลูกทุ่งสาว ‘ลำไย ไหทองคำ’ ประกาศลดสถานะกับแฟนหนุ่มนักร้อง ‘ปุ้ย L.กฮ.’ ที่คบกันมา 9 ปี เกือบจะจบสวย แต่ดั๊นนน..มีข่าวว่านักร้องสาวไปคบกับแดนเซอร์หนุ่มน้อยในวงชื่อ ‘บอส’ ที่มีแฟนอยู่แล้วด้วย…อิหยังว้า จนแฟนสาวของ ‘บอส’ ออกมาพูดพร้อมหลักฐาน สุดท้าย ‘บอส’ รับจบ ว่าโกหก ‘ลำไย’ ว่าโสด…จบที่แยกย้าย สามคนสามทาง แต่ล่าสุดดูเหมือนทางของ ‘ลำไย’ กับ ‘บอส’ จะวนกลับมาอยู่ใกล้ๆกัน ยังไงก็ไม่รู้ซินะ!
‘ดิว อริสรา’ ติดแกลมใช้เงินเกินตัว จนเป็นหนี้รอบตัว โดนแฉฉ่ำ ลามไปกระทบชีวิตครอบครัว สุดท้ายหย่ากับสามี ‘เซบาสเตียน ลี’
‘เพลง ชนม์ทิดา’ ลูกแม่ ‘ตู่ นันทิดา’ ถูกแฟนหนุ่ม ‘เป๊ก เศรณี’ ลูกชาย ‘อนุทิน ชาญวีรกูล’ ทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานไปไม่นาน ก็ถูกลดสถานะแบบไม่ทันตั้งตัว แพลนวิวาห์ล่ม จบรัก 7 ปี ไปแบบงงๆ
เปิดตัวมาเหมือนจะลงตัว แต่ความรักของ ‘นิวเคลียร์ หรรษา’ กับ ‘บ๊อบบี้ ศรีระพี’ ปิดดีลแล้ว ด้วยเรื่องของทัศนคติ ไลฟ์สไตล์ที่ต่างกันสุดขั้ว ทั้งปรับทั้งคุย จนฟางเส้นสุดท้ายขาด!
ต่างคนต่างโพสต์เศร้า ส่งสัญญาณความรักของ ‘ก็อต อิทธิพัทธ์’ และ ‘ริชชี่ อรเณศ’ มีปัญหา แล้ว ‘ก็อต’ ก็โพสต์ยอมรับว่าเลิกกับ ‘ริชชี่’ ไม่เกี่ยวกับมือที่ 3
ที่ปิดจ๊อบหัวใจอีกหลายคู่ในปีนี้ อย่าง ‘ต่อ ธนภพ’ ไม่ไปต่อกับแฟนสาว ‘มีน ชุติญา’ ที่คบกัน 13 ปี, ‘บอย พิษณุ’ เปลี่ยนสถานะภรรยา ‘อแมนดา’ เหลือแค่พ่อแม่ของลูกสาว, ‘เอส กันตพงศ์’ หลังฟื้นตัวจากอาการป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเฉียบพลัน ทำให้ความจำเสื่อมบางส่วน ก็แยกทางกับภรรยา ‘คิตตี้ คริสติน่า’, ‘คลาวเดีย จักรพันธุ์’ พึ่งกระบวนการยุติธรรมฟ้องหย่าสามีชาวพม่า ‘ออง ทีฮา’ เหตุมือที่สามทำรัก 17 ปีล่ม
ปิดตำนาน ‘วาสนาของกระปุก’ เมื่อ ‘กระปุก พลอยนิรา’ แฟนสาวของ ‘กระทิง ขุนณรงค์’ เปิดใจลดสถานะเหลือแค่เพื่อน, ‘สาลี่ โสมวิมาลา’ เลิกกับ ‘ตงตง กฤษกร’ โสดก่อนไปเรียนต่อ, เวลาไม่ช่วยอะไร ‘พิกเล็ต ชาราฎา’ เลิกกับหวานใจ ‘วิคเตอร์ ชัชชวิศ’ ที่คบมา 10 ปี, ‘ต้น อาชว์’ และ ‘เซน เมจกา’ รีเทิร์นสถานะมาเป็นเพื่อนร่วมงาน
เคยคลั่งรักโพสต์รูปสวีตแฟนสาวรัวๆ แต่จู่ๆ รูปคู่หาย แถม ‘เจ้านาย จินเจษฎ์’ กับแฟนสาว ‘เนเน่’ อันฟอลกันเรียบร้อย, ‘ซิลวี่ ภาวิดา’ และ ‘มิ้นท์ มิณฑิตา’ คืนสถานะเพื่อนหลังคลิกกันมา 5 ปี, เปิดตัวแฟนสาวนางแบบ ‘เฟิร์น’ ได้แค่ 3-4 เดือน หนุ่ม ‘ปั้นจั่น ปรมะ’ ก็กลับมาโสดซะแล้ว, ‘แชป วรากร’ และ‘ไอซ์ อธิชนัน’ เลิกทั้งที่ยังรัก ไม่มีมือที่สาม แต่เพราะไม่มีเวลา
รักฟรุ้งฟริ้ง คู่รักต่างวัย ‘ไทด์ เอกพันธ์’ กับ ‘ทับทิม อัญรินทร์’ วัยห่าง 28 ปี ไม่ใช่ปัญหา ซุ่มคบอยู่ 2 ปีกว่าจะยอมเปิดตัว เทรนด์เดียวกัน ‘โก๊ะตี๋ อารามบอย’ ต้นปีเลิกภรรยา ‘กวาง สุภัค’ ผ่านมา 8 เดือน อินเลิฟกับ ‘น้องใบมิ้นต์’ อายุห่าง 24 ปี คบ 3 เดือนเลิก….อ้าว แต่ก็ง้อกลับมาได้ จัดไปอีกคู่ ‘เพชรจ้า วิเชียร’ กับนักศึกษาสาว ‘เนปจูน’ มีเลิกมีง้อสเต็ปเดียวกันเป๊ะ
มาที่คู่ฮา ‘จ๊ะ อาร์สยาม’ ซุ่มคบกับหนุ่มใสกิ๊ก ‘บิ๊ก อชิรพล’ นักธุรกิจทายาทโรงงานผลิตอุปกรณ์การเกษตร เป็นจิ๊กซอว์ที่ลงตัว คบกันพากันฮา พากันเฮง
โสดเจอโสด ‘แบงค์ พชร’ เลิกกับภรรยา ‘นิหน่า สุฐิตา’ มาเจอสาว ‘โบว์ เบญจวรรณ’ ที่โสดสนิท แถมยังน่ารักโดนใจ ก็ขอจีบไปตรงๆ สาว ‘โบว์’ แอบกระซิบไม่คิดว่าจะเจอผู้ชายที่โรแมนติกขนาดนี้…ว้าว
สาวยิ้มสวย ‘พอลล่า เทเลอร์’ ปิดฉากชีวิตคู่กับสามี ‘เอ็ดเวิร์ด บัทเทอรี่’ แต่รักใหม่ทำเซอร์ไพรส์ รีเทิร์นเลิฟกับอดีตแฟนหนุ่ม ‘เต้ บรม’ ที่เคยคบกันตั้งแต่วัยรุ่น ส่วนนางเอกสาว ‘มุกดา นรินทร์รักษ์’ คบกับไฮโซหมื่นล้าน ‘สิทธิ ศรีชวาลา’ ทายาท ฟิโก้ กรุ๊ป
ปักธงสีชมพูอีกหลายคู่ในปีนี้ ‘พิม พิมประภา’ กับ ‘ไฮโซแทม’ ชวนันท์ โชติจุฬางกูร เจ้าของร้านอาหารชื่อดังที่สมุย, ‘กอล์ฟ พิชญะ’ กับดีไซเนอร์สาว ‘หยิน’ ฝันดาว แบ้สกุล
นักร้องหนุ่ม ‘ว่าน ธนกฤต’ เปิดรักใหม่กับสาวในเครื่องแบบ ‘สารวัตรบีบี’ พ.ต.ต.หญิง ศรัญญา วิริยะ เรียบง่ายแต่ลงตัว, สาว ‘แพต ชญานิษฐ์’ เปิดตัว ‘ไฮโซแพทริค’ ม.ล.ศรุศักดิ์ ศักดิเดช ภาณุพันธ์ รับวาเลนไทน์
‘ชิปปี้ ศิรินทร์’ ความรักกับหนุ่มนอกวงการ ‘ปัน ปัญญ์’ แฮปปี้มากจนยอมใจเปิดตัวออกสื่อ, สาว ‘แพรว คณิตกุล’ ขยับสถานะเพื่อนบ้านชาวฮ่องกง ‘เคลวิน’ มาเป็นคนรู้ใจ, นักร้องหนุ่ม ‘คอปเตอร์ ภานุวัฒน์’ เป็นหนุ่มคลั่งรัก คบนักร้องสาวเซ็กซี่ ‘เบนซ์ ข้าวขวัญ’
‘ครูเต้ย อภิวัฒน์’ อัพสถานะโสดแว้บเดียว ก็เปิดตัวหวานใจคนใหม่ ‘น้องน้ำ’ สาววัยใส 19 ปี, หนุ่มอารมณ์ดี ‘ฟรอยด์ ณัฏฐพงษ์’ ควงแฟนสาว ‘น้องการ์ตูน’ เปิดตัวหวานกลางหิมะ
หวานส่งท้ายปี ไม่ต้องบอกแต่รู้กัน ‘เต้ย จรินทร์พร’ ที่ถูกจับตารักครั้งใหม่กับตากล้องชาวเม็กซิโก ‘คาลอส’ ที่โพสต์ภาพคู่แทนคำตอบ, อีกคู่ ‘แพท’ พัชรวิภา โพธิรัตนังกูร ดีไซเนอร์ ไฮโซสาว โพสต์ภาพคู่พร้อมแท็กถึง ‘โต้ง ทูพี’ ย้ำด้วยอิโมจิหัวใจสีแดง เป็นคำตอบที่ชัดเจน
ท้าลมหนาวสละโสดไปหลายคู่ สาว ‘แต้ว ณฐพร’ กับ ‘ไฮโซณัย ประณัย’ จัดงานวิวาห์อลังการ ฉลองสมรสในบรรยากาศโรแมนติกท่ามกลางขุนเขา, ‘เจมส์ จิรายุ’ ควงแฟนสาวนอกวงการ ‘โฟม เบ็ญจมาส’ ฉลองแต่งงานที่สวนผึ้ง ราชบุรี ที่เดียวกับที่ขอแต่งงาน
คู่รัก ‘ใหม่ ดาวิกา-เต๋อ ฉันทวิชช์’ ขอแต่งงานด้วยแหวนเพชรเม็ดเป้ง 15 กะรัต ไปแล้ว ปลายปีเข้าพิธีแต่งงานที่จัดเต็มทั้งชุด สถานที่ ช่างภาพที่อิมพอร์ตมาจากต่างประเทศ..อลังมาก ‘ดาวิ’
พิสูจน์รักแท้ผ่านแล้ว สาว ‘แพท ณปภา’ เซย์เยส เข้าพิธีแต่งงานแบบเรียบง่ายกับแฟนหนุ่มนอกวงการ ‘พี ชานนท์’
‘หมิง ชาลิสา’ ควงเจ้าบ่าว ‘อรรถ วิสุทธิ์’ ทายาทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ แต่งงานในบรรยากาศสุดโรแมนติก, นักร้องอารมณ์ดี ‘แจ๊ค ธนพล’ เปิดตัวคบกับนักร้องสาวรุ่นน้อง ‘เอม’ รมิดา ปุ๊บก็แจกการ์ดแต่งงานปั๊บ
กฎหมายสมรสเท่าเทียมผ่านปุ๊บ พิธีกรคนดัง ‘วู้ดดี้ วุฒิธร’ ควงแฟนหนุ่ม ‘โอ๊ต อัครพล’ ฉลองมงคลสมรสสุดอลังการ
‘อเล็กซ์ เรนเดลล์’ เข้าพิธีแต่งงานกับ ‘เจนนี่’ เจ้าสาวนอกวงการที่ดูใจกันมากว่า 7 ปี, ‘แคน อติรุจ’ ล็อกคิวตรวจคุณหมอ ‘ใบชา’ ตลอดชีวิต จูงมือเข้าพิธีแต่งงานไปอย่างแฮปปี้, แฝดน้อง ‘นิกกี้ นิโคล’ ของ ‘มิลลี่ คามิลล่า’ ตอบตกลงเป็นเจ้าสาวของไฮโซหนุ่ม ‘หมูแฮม’ ธารินทร์ ธนากิจอำนวย เข้าพิธีแต่งงานไปอย่างแกลมสมฐานะ
สาว ‘มิ้นท์ ณัฐวรา’ กับเจ้าบ่าว ‘หยัง’ วิธวิทย์ ฟูจิต นิรันดร์ ผู้ก่อตั้งร้านอาหารจีนสไตล์โมเดิร์น แพนด้า คิง, ‘แอนดรูว์ กรเศก’ ควงเจ้าสาว ‘แพร’ แต่งรับลมหนาว
คู่วิวาห์แห่งปี ‘มายด์’ ลภัสลัล จิรเวชสุนทรกุล กับ ‘พาย’ สุนิษฐ์ สก๊อต ทายาทตระกูลภิรมย์ภักดี
อีกคู่ที่ลั่นระฆังวิวาห์ส่งท้ายปี ‘น้ำหวานกรรณาภรณ์’ กับ ‘แซม ธีระพงศ์’ แฟนหนุ่มนักธุรกิจ