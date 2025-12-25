เดือดมาก ณิชา ฟาดกลับปมโยง นางเอกดัง คืนดีแฟนเก่า ลั่นปล่อยหนูหลุดพ้นสักที ต้นสังกัดเตือนผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ 4 ข้อทันที รวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดี
หลังจากมีกระแส นางเอกดังมาก คืนดีแฟนเก่า ซึ่งตอนแรกมีการชี้เป้าไปที่ อั้ม พัชราภา หรือเปล่า ซึ่งในรายการหนึ่งก็บอกไม่ใช่ อั้ม พัชราภา ก่อนจะมีการบอกใบ้ลักษณะชี้ไปที่ ณิชา ณัฏฐณิชา หรือเปล่า ทำให้มีเพจดังหลายเพจก็เอาไปลง เกิดดราม่าหนักถล่มสาวณิชา
ล่าสุด นางเอกดัง ณิชา ได้ออกมาเคลื่อนไหวเดือด แชร์หน้าเพจดังที่พาดพิงเรื่องราวมาถึงเจ้าตัว พร้อมเขียนในแคปชั่นฟาดกลับด้วยว่า
ณิชา เดือดฟาดกลับปมโยง นางเอกดัง คืนดีแฟนเก่า ทำโดนดราม่าถล่ม
“พอเถอะค่ะ ไม่แน่ใจว่าทำแบบนี้ต้องการอะไร อยู่นิ่งๆ อยู่ดีๆ ก็โดนเขียนอะไรมั่วไปหมด โสดค่ะ ไม่มีการกลับไปอะไรทั้งนั้น แล้วก็ไม่ต้องมาทำอะไรแบบนี้ให้คนเข้าใจผิดหนูอีก ส่วนคนที่คอมเมนต์ เดี๋ยวทนายติดต่อกลับไปนะคะ พอได้ละเนอะ ให้หนูหลุดพ้นจากเรื่องนี้สักทีค่ะ
ก่อนจะแชร์อีกโพสต์ของเพจหนึ่งที่เป็นภาพในรายการหนึ่งที่มีการเล่าข่าวของสาวณิชา พร้อมระบุข้อความระอุฟาดกลับอีกว่า “Wowww (อิโมจิปรบมือ) ทำให้คนเข้าใจผิดเยอะมากๆ เลยนะคะ amazing เลิศๆ เลยล่ะ”
ยืนยันสถานะโสด ณิชา วอนอย่าลากกลับไปจุดเดิม
โดย ณิชา ยังได้โพสต์ข้อความอีกด้วยว่า “ขอพิมพ์ชี้แจงไว้ตรงนี้นะคะ เนื่องจากมีคนเข้าใจผิดว่าข่าวคู่รักรีเทิร์นเป็นหนูเยอะมากๆ”
“ก่อนอื่นหนูขอถามเลยว่า ไม่มีอะไรจะเขียนจะลงกันแล้วเหรอคะถึงทำให้คนเข้าใจผิดคนๆหนึ่งได้ขนาดนี้ หนูทำอะไรผิดเหรอคะถึงต้องมาโดนอะไรแบบนี้ คอยโดนลากกลับไปในเรื่องนี้ ทั้งที่สิ่งที่ทุกคนเขียนมา “ไม่มีอะไรที่เป็นความจริงเลย””
ณิชา ยันมีคุณค่าในตัวเอง ปล่อยให้หลุดพ้นจากเรื่องนี้
“หนูมีคุณค่าในตัวเองพอค่ะ ที่ผ่านมาหนูพยายามอย่างมากที่จะไม่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว เพื่อไม่ให้มีการลืออะไรที่ผิดๆ และเพื่อที่จะได้หลุดพ้นออกไปจากเรื่องนี้ให้ไวที่สุด ปล่อยให้หนูหลุดพ้นจากเรื่องนี้สักทีเถอะนะคะ อย่าลากหนูกลับไปอีกเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ”
ณิชา ยังได้แชร์โพสต์จากค่ายต้นสังกัด ออกแถลงการณ์เตือนอย่างเป็นทางการและเป็นครั้งสุดท้าย ต่อผู้เกี่ยวข้อง เน้นย้ำ 4 ข้อด้วยว่า
ต้นสังกัด ณิชา ประกาศเตือนผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ 4 ข้อโดยด่วน
- ยุติการเผยแพร่ แชร์ ส่งต่อ หรือเผยแพร่ซ้ำซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จดังกล่าวทันที
- ลบเนื้อหาที่เป็นเท็จทั้งหมดออกจากทุกช่องทาง
- เผยแพร่ข้อความแก้ไขข่าว และคำขอโทษต่อสาธารณะในรูปแบบที่เหมาะสม
- งดเว้นการกระทำในลักษณะเดียวกันนี้โดยเด็ดขาด ในอนาคต
โดย บริษัทได้เริ่มดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานไว้แล้ว หากยังพบเห็นการกระทำดังกล่าว บริษัทไม่มีทางเลือกอื่นใด นอกจากต้องมอบหมายให้ทนายพีท (ชยุตพงศ์ ไผทวณิชย์) ดำเนินคดีตามกฎหมาย ทั้งทางแพ่งและอาญา กับผู้กระทำผิดจนถึงที่สุดต่อไป โดยไม่มีการตักเตือนใดๆ อีก
ที่มา ณิชา
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ทีมข่าวสด 25 ธ.ค.