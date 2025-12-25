ไม่ใช่ผู้วิเศษ! หมอปลาย เปิดใจหลังเจอดราม่าหนัก บทเรียนระวังมากจากนี้ ขอโอกาสกลับมาอีกครั้ง จะดูให้แม่นขึ้น – ตัดสินใจดำเนินคดี คนปล่อยเฟกนิวส์ฟอกเงิน
เรียกได้ว่าหายหน้าหายตาไปจากวงการสักพักหนึ่งเลยสำหรับ หมอปลาย พรายกระซิบ หรือ ณวรชา พินิจโรคากร ที่เคยออกมาทำนายเกี่ยวกับเรื่องชายแดนไทยกับกัมพูชาจนเกิดดราม่าใหญ่โต ล่าสุด วันที่ 24 ธ.ค. ข่าวสดบันเทิง ได้มีโอกาสเจอ หมอปลาย ที่มาร่วมงานกาล่าพรีเมียร์ภาพยนตร์คอมเมดี้ “หอแต๋วแตก แหกหลีหู” ณ อินฟินิซิตี้ ฮอลล์ ชั้น 5 พารากอน ซีนีเพล็กซ์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน พร้อมอัพเดตสภาพจิตใจของเธอ
โดย หมอปลาย ยอมรับกระทบทั้งสภาพจิตใจและความมั่นใจ แต่ปัจจุบันอาการดีขึ้นและเริ่มกลับมาทำงานแล้ว พร้อมขอโทษทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากคำทำนายในอดีต และยืนยันจะระมัดระวังคำพูดมากขึ้น เน้นทำนายเฉพาะเรื่องที่เป็นประโยชน์ ไม่เจาะรายบุคคล รวมถึงย้ำให้ทุกคนใช้วิจารณญาณในการรับฟังข่าวหรือคำทำนายต่างๆ
หมอปลาย ขอโอกาสทุกคนให้กลับมา 100 เปอร์เซ็นต์
ตอนนี้เป็นยังไงบ้างหลังจากหายไปนาน?
“ก็เริ่มกลับมาแล้วค่ะ แข็งแรงดี หัวใจยังแข็งแรงและร่างกายก็ยังแข็งแรงอยู่ค่ะ ดีขึ้นเยอะค่ะ”
ช่วงที่เจอดรามาต่างๆ มีผลต่อสภาพจิตใจเราเยอะมั้ย?
“ก็เยอะพอสมควรค่ะ เป็นช่วงที่ถ่ายหอแต๋วแตกพอดีวันที่เกิดเรื่อง ก็เครียดพอสมควร ช่วงนั้นก็มีทั้งแพนิก ทั้งซึมเศร้าค่ะ แต่ก็ฟื้นตัวได้ค่อนข้างเร็วพอสมควรค่ะ”
ช่วงที่เกิดเรื่องเห็นว่าเข้าโรงพยาบาลเลย?
“จริงๆ มีตรวจ SLE อยู่แล้วค่ะ คุณหมอก็กลัวกำเริบ เลยต้องเจาะเลือดเพิ่ม และด้วยสภาวะจิตใจ ณ เวลานั้นถ้าถามว่าเครียดเพราะข่าวมั้ย ก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นค่ะ”
ตอนนี้กลับมา 100% หรือยัง?
“ต้องขอโอกาสทุกคนให้ปลายกลับมา 100 ดีกว่าค่ะ (ยิ้ม) เพราะด้วยอาชีพและด้วยคำทำนายก็ต้องขึ้นอยู่กับทุกคนให้โอกาสเหมือนกัน ไม่ใช่ว่าพลังใจ 100% อย่างเดียว และเรามั่นใจพูดเหมือนเดิมมันก็ไม่ได้ เพราะด้วยความมั่นใจในการพูด ในการตอบคำถาม ปลายก็ต้องบอกตรงๆ ว่ามันลดลงกว่าแต่ก่อนพอสมควร”
ทุกวันนี้จะทำนายอะไรก็ต้องระวังมากขึ้น?
“คิดเยอะมากๆ ค่ะ”
บทเรียน ระวังคำทำนาย หมอปลาย จะไม่ทำอีกแล้ว
ได้บทเรียนอะไรจากเหตุการณ์ที่ผ่านมา?
“ได้บทเรียนด้วย และให้ความระวังมากๆ แต่ปลายก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะ (ยกมือไหว้) ที่วันนั้นปลายก็พูดอะไรที่ทำให้หลายๆ คนสะเทือนใจนะคะ ก็จะไม่ทำอีกค่ะ จะระวังคำพูด จะพูดแต่เรื่องดีๆ ค่ะ (ยิ้ม)”
มีเรื่องไหนที่เราจะไม่ทำนายแล้วมั้ย?
“ถ้ามองว่าอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับคนหมู่มาก และไม่ทำร้ายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ยังคงต้องทำตามปกตินะคะ ในฐานะที่เป็นหมอดู เป็นนักทำนาย แต่อะไรที่เจาะรายบุคคลก็จะไม่ทำ”
ดำเนินคดีคนปล่อยเฟกนิวส์ฟอกเงิน
ข่าวมันกระทบกับความน่าเชื่อถือของเรามั้ย?
“จริงๆ เรื่องที่ปลายทำนายเรื่องนั้นไม่ได้กระทบเท่า AI ที่ว่าปลายไปฟอกเงิน แล้วบอกว่าปลายโดนจับ อันนั้นกระทบที่สุดและทำร้ายจิตใจมากที่สุด ทำให้ชื่อเสียงค่อนข้างเสียหาย แต่เราก็ได้แจ้งความและทางตำรวจไซเบอร์ก็เร่งจัดการจับผู้ต้องหาให้เรียบร้อย มีใบแจ้งความทุกอย่างครบ ก็เลยฟื้นขึ้นมาดีขึ้นค่ะ แต่ตอนนั้นก็หนักเลยค่ะ ซึ่งจริงๆ มันคนละเรื่องเลยค่ะ”
มีข่าวว่าหลายๆ องค์กรแจ้งความเราด้วย จริงมั้ย?
“ยังไม่ได้รับหมายอะไรใดๆ ทั้งสิ้นนะคะ ไม่มีค่ะ”
หลังจากนี้ต้องปรับอะไรบ้าง?
“ก็ต้องดูให้แม่นขึ้น (หัวเราะ) และอาจจะปฏิบัติธรรมเยอะขึ้น พยายามหาธุรกิจหรือหาอะไรทำที่มันค่อนข้างหลากหลาย ลองดูว่าตัวเองทำอะไรได้บ้าง”
เคยคิดจะเลิกทำอาชีพหมอดูมั้ย?
“มันมีตลอด ยิ่งคิดจะเลิกยิ่งมีงานเข้ามาค่อนข้างเยอะ มันก็เลิกไม่ได้ เพราะว่าเราเกิดมาต้องทำหน้าที่แบบนี้ แต่อาจจะเน้นในเรื่องของการจับผีหรือการตั้งศาลมากขึ้น จริงๆ มันเป็นงานหลัก ไม่ใช่งานดูดวงนะ แต่คนส่วนใหญ่คิดว่าปลายดูดวงเป็นหลัก”
ตอนนี้ก็กลับมารับงานเหมือนเดิมแล้ว?
“รับปกติค่ะ เริ่มกลับมาออกสื่อบ้างแล้ว ก็มีดูช่วงปีใหม่ ให้ทุกคนระวังช่วงต้นปี กลางปี ปลายปี ก็เป็นเรื่องของการทำนายเหมือนหมอดูทั่วไป”
มันมีกระแสว่าไม่อยากให้คนมางมงายกับหมอดูแล้ว?
“ทุกครั้งที่เวลาเราได้พูดอะไรออกไป ก็จะบอกว่าโปรดใช้วิจารณญาณใช่มั้ยคะ ก็จะมีขึ้นทุกครั้งอยู่แล้ว ในเรื่องของศาสตร์การดูดวงมันเป็นอะไรที่เราต้องคิดวิเคราะห์แยกแยะนะคะ ไม่ใช่ว่าฟังปุ๊บแล้วเชื่อ 100% เพราะมันเป็นการพูดโดยรวม มันไม่ได้พูดเจาะจงไปที่ใครคนใดคนหนึ่ง เพราะฉะนั้นการที่ปลายหรือหมอดูท่านอื่นๆ ได้มีการพูดอะไร ก็ขอให้ทุกคนได้มีการคิดวิเคราะห์ก่อน อย่าเพิ่งตระหนกค่ะ แค่นี้ปลายคิดว่าการทำนายทุกอย่างน่าจะช่วยให้คุณเป็นทางลัดได้”
หมอปลาย ยืนยัน ไม่ใช่ผู้วิเศษ
คนยังหวั่นกระแสผู้วิเศษ หลายๆ รายการก็ไม่กล้าเอาไปออก?
“คือปลายไม่ใช่ผู้วิเศษ ปลายก็ยังเป็นหมอปลายปกติ ปลายไม่เคยบอกว่าปลายเป็นอะไรแบบนั้น เพราะฉะนั้นทางรายการเขาก็จะทราบอยู่แล้วว่าหมอปลายไม่ได้อยู่ในหมวดของผู้วิเศษค่ะ”
ฝากถึงคนที่อาจจะยังค้างคาใจกับเราหน่อย?
“ก็ขอโทษอีกครั้งนะคะ (ยกมือไหว้) ขอโทษผ่านทางนี้เลย ขอโทษทุกๆ คนด้วยสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น วันนี้ไม่ว่าอะไรจะเป็นยังไงก็ตามขอให้ทุกคนมีความสุข และแฮปปี้ไปกับปีใหม่ และฝากหอแต๋วแตกด้วยนะคะ (ยิ้ม)”
ทีมข่าวสดบันเทิง 25 ธ.ค.68