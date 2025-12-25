ยิ่งแก่ยิ่งฮอต! จตุรงค์ สุดแฮปปี้ วันเกิด 62 ปี ลูกสาวโอนเงินเป็นของขวัญ ลั่นชีวิตนี้ไม่มีเกษียณ มีคนเอาเงินมากองให้จะไม่เอาเหรอ งานเยอะยิ่งกว่าตอนหนุ่มๆ
เพิ่งจะผ่านวันคล้ายวันเกิดอายุครบ 62 ปีเต็มมาหมาดๆ สำหรับนักแสดงตลกรุ่นใหญ่ชื่อดัง จตุรงค์ มกจ๊ก หรือที่หลายคนเรียกกันติดปากว่า ลุงรงค์ พอมีโอกาสได้เจอเจ้าตัวในงานกาล่าพรีเมียร์ภาพยนตร์คอมเมดี้ “หอแต๋วแตก แหกหลีหู” ที่ อินฟินิซิตี้ ฮอลล์ ชั้น 5 พารากอน สยามพารากอน เลยแย้บถามถึงของขวัญวันเกิดที่ได้รับจาก ใบเฟิร์น พัสกร ลูกสาว รวมถึงอัพเดตสุขภาพร่างกายในวัย 62 ปี
เพิ่งจะผ่านวันเกิดลุงรงค์มา?
“เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.ที่ผ่านมา ปีนี้เป็นวันเกิดอายุเข้า 62 ปี ถ้าเป็นคนธรรมดาทั่วไปเขาอยู่บ้าน เลี้ยงหลาน แต่เรายังทำงานอยู่ กระฉับกระเฉงยิ่งกว่าคน 50 กว่า ขับรถเองทำอะไรเอง แล้วถ่ายหนังแอ๊กชั่นด้วย ไม่ใช่นั่งนิ่งๆ เป็นคนแก่นะ”
จตรุงค์ เผยชีวิตนี้ไม่มีเกษียณ มีคนเอาเงินมากองให้จะไม่เอาเหรอ
ทำเพราะใจรักหรือร้อนเงิน?
“ร้อนเงิน(หัวเราะ) (เลยเป็นสาเหตุที่ไม่เกษียณเลย?) มันเกษียณไม่ได้ คนเรามันมีเงินมาให้ พชร์ อานนท์ เดี๋ยวเปิดหนัง เดี๋ยวไปถ่ายรายการ มีคนเอาเงินมากองให้แล้วเราจะไม่เอาเหรอ เรายังทำได้อยู่”
เผย ใบเฟิร์น ลูกสาวให้ของขวัญวันเกิดพิเศษปีนี้โอนเงินให้
ปีนี้มีของขวัญพิเศษอะไรจากลูกสาวไหม?
“ลูกสาวโอนตังค์มาให้ 50,000 ตามธรรมดาเขาจะซื้อเข็มขัด ซื้อรองเท้า แต่ครั้งนี้เขาโอน เที่ยงคืนเงินเข้าบัญชีเลย พูดจริงๆ คือเขาให้ทุกปี แต่ปกติจะเป็นสิ่งของ เขาไม่รู้เบอร์บัญชีเรา แต่ก็คงไปถามแม่เขาอ่ะ ได้เงินดีกว่าเข็มขัด มีอยู่ปีนึงซื้อเข็มขัดให้ เราลองไปเช็กราคา 7000 กว่าเอง(หัวเราะ)”
62 แล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหม?
“ไม่เปลี่ยนแปลงนะ เอางี้ดีกว่า 10 ปีที่แล้วงานน้อยกว่าตอนนี้ (ยิ่งแก่ยิ่งฮอต?) นี่พูดจริงๆ ตอนนี้งานเยอะมากๆ เดี๋ยวมีไปรีวิวสินค้าอีก 4 เจ้าอ่ะ รีวิวสินค้าก็คือเป็นพรีเซ็นเตอร์เลย พวกคอลลาเจน อาหารเสริม แล้วนี่มีเข้ามาอีกอันหนึ่งแล้วด้วย กำลังจะไปเซ็นสัญญา”
ทีมข่าวสดบันเทิง 25 ธ.ค.68