ตูมตาม เผยทริคเลี้ยงลูกไม่ติดหน้าจอ น้องรินณา ชอบเรียนรู้พูดคุย ภรรยาไฟเขียว เปลี่ยนใจมีลูกเพิ่มอีกคน แพลนปั๊มเบบี๋ ปี 70
เปลี่ยนใจอยากมีลูกเพิ่มอีกคน สำหรับคุณพ่อลูกหนึ่ง ตูมตาม ยุทธนา เปื้องกลาง ที่เปิดใจในงานบวงสรวงภาพยนตร์สยองขวัญ “สังเวย” (THE RESIDENT) เผยถึงภรรยา อาหลี ลวัณญา ที่ไฟเขียวแล้ว เพราะอยากให้ลูกสาว น้องรินณา วัย 2 ขวบ มีพี่น้อง พร้อมเผยถึงการเลี้ยงลูกไม่ให้ติดหน้าจอ
เด็กๆ กับหน้าจอ? “ผมไม่เคยให้เล่นเลยครับ ลูกบ้านผมตอนนี้ก็ถึงวัยดูจอได้ แต่ผมไม่ได้ให้ดูจอมือถือ จะให้ดูโทรทัศน์จอใหญ่ ดูการ์ตูนเป็นอีพีบ้าง โชคดีที่เราดูแลเขาถูกช่วงเวลา เขาเลยเป็นเด็กไม่ติดอะไรเลย แม้กระทั่งตุ๊กตา ของเล่น เขาไม่ยึดติดอะไรเลย เขาชอบเรียนรู้แบบอันนี้ชอบ แต่ก็สามารถไปเล่นอย่างอื่นได้ จะไม่อยากหิ้วอะไรติดตัวไปด้วย ชอบความสบายตัว ไม่ชอบแบกไป”
ให้ความสำคัญหรือซีเรียสกับการดูจอมากแค่ไหน? “ผมไปปรึกษาหมอ อ่านงานวิจัยต่างๆ ของเด็กกับจอ เราก็มาประเมินสถานการณ์วิเคราะห์ตามความเป็นจริงบวกเข้าไปด้วยในฐานะที่เราเป็นพ่อแม่ เป็นคนหน้างาน เราจะรู้ว่าบางทีงานวิจัยมันอาจจะไม่ได้ถูกต้อง 100% แต่มันดีที่สุดในตอนนี้ ก็เลยใช้ความรักนำในการเลี้ยงลูก อย่างกรณีการเลี้ยงลูกให้มีระเบียบวินัย ผมรู้สึกว่าเด็กอายุแค่ 2 ขวบเองจะมีระเบียบสักแค่ไหน เขาทำได้ในแต่ละวันมันก็โคตรดีแล้ว เลยรู้สึกว่าปล่อยให้เขามีความสุขดีกว่า เดี๋ยวโตยังไงมันก็ต้องเรียนรู้อยู่แล้ว ถ้าเขาเป็นเด็กที่มีความสุข เขาก็น่าจะเป็นเด็กที่เปิดรับในการเรียนรู้ในวันที่มันเหมาะสมมากขึ้น”
กังวลกับการเลี้ยงดูของปู่ย่าตายาย? “ไม่เลยครับ เพราะทะเลาะกันมาแล้ว ทะเลาะกันมาตั้งแต่แรกๆ แล้ว โชคดีที่ครอบครัวเรารักลูกและฟังลูกมากๆ เขาจะเอาเราเป็นหลัก เราก็จะบอกว่าเลี้ยงไปตามกฎเดียวกันนะครับ เราพยายามหาข้อมูลมาเสนอคุณพ่อคุณแม่ เราห้ามไม่ได้ครับ แต่เราก็พยายามเปลี่ยนความคิดเขาด้วยการเรียนรู้ไปด้วยกัน เราคือทีมเดียวกันที่จะสร้างเด็กคนนึงให้มีความสุข เราจะเรียนรู้ไปพร้อมกัน เรามีความรู้อะไรใหม่ๆ ก็จะแจกจ่ายสู่ปู่ย่าตายายต่ออีกที”
เวลาไปทานอาหารนอกบ้างมีบ้างไหมที่ลูกเราเห็นเด็กคนอื่นดูจอแล้วอยากจะดูบ้าง? “มีเจอประจำ แต่ลูกผมไม่สนใจเลยครับ เขาชอบสนทนากับคน เขาจะยิ้มทักทายทุกคน ดูแลแฟนๆ ดีจังเลย เราไม่เคยป้อนข้อมูลว่าสังคมมันอันตราย มันน่ากลัว ยังไม่ได้ป้อนข้อระวังให้เขาเยอะมาก เขาจะรู้สึกเหมือนเปิดโลกเวลาได้เจอสิ่งต่างๆ ยังเรียนรู้อย่างอิสระอยู่ เพียงแค่ว่าเราจะประกบอยู่ใกล้ๆ เสมอความปลอดภัยเดียวที่มีให้ลูกคือเราจะอยู่ใกล้ๆ แต่จะยังไม่บอกอันนั้นไม่ดีอันนี้ไม่ดี มีแต่บอกลองดูเดี๋ยวปะป๊าอยู่ด้วย ก็จะมีความเหนื่อยดูแล เหนื่อยอธิบายเยอะหน่อย แต่สนุก”
เขาเคยเห็นพ่อในจอทีวี? “เขาเคยเล่นละครกับผมแล้ว เขาจะพูดทำนองทำไมปะป๊าล้ม ทำไมปะป๊าร้องไห้ ทำไมปะป๊าโดนทำร้าย เขาจะมีคำถาม ผมก็บอกไปว่ามันเป็นการแสดง ปะป๊าเป็นนักแสดง เวลาทำงานก็จะมีร้องไห้บ้าง ก็จะร้องไห้ให้เขาดูแล้วให้เขาลองทำ ไหนร้องไห้ดิ ก็เป็นอะไรที่น่ารักดี”
จะมีอีก? “อยากมีครับ ด้วยเหตุผลที่ว่าอยากให้เขามีพี่น้อง การที่เรามีพี่น้องต่อให้วันนึงเรารู้เงื่อนไขดีว่าพ่อแม่จะไม่อยู่กับเราแล้ว แต่เรายังมีคำว่าครอบครัวเหลืออยู่มันเป็นภูมิคุ้มกันให้คนๆ นึงมากๆ กับการที่เรารู้ว่าเรายังเหลือใครอยู่”
ก่อนหน้านี้อยากมีคนเดียว? “ภรรยาอยากมีแล้วครับตอนนี้ ช่วงนั้นภรรยาเหนื่อย อาหลีบอกว่าโอเคหนูอยากมีแล้วพี่ ผมก็บอกได้เลย สักประมาณปี 70 ให้พี่สาวเข้าโรงเรียนก่อน เราจะได้บาลานซ์ได้ เราอยากจะเต็มที่กับทุกเรื่อง”.
ภาพจาก IG : y.n.p.k