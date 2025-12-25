ปีม้า 2569 คุณดิว-ปิ่นกมล มาลีนนท์ ผู้บริหารช่อง 3 เตรียมส่งละครและซีรีส์ระดับพรีเมียม คอนเทนต์ใหม่ พร้อมก้าวเป็นผู้นำคอนเทนต์อีกครั้งในปี 2569
เปิดประเดิมด้วยละครย้อนยุคเข้มข้น “ยิหวาดาตัง” จากค่าย มายน์ แอท เวิร์คส์ จำกัด นำแสดงโดย “ภณ ณวัสน์” และ “อแมนด้า ชาลิสา ออบดัม” ประชันฝีมือกับรุ่นใหญ่ “ป๋อ ณัฐวุฒิ” และ “ชาย ชาตโยดม”
ต่อกันด้วย “ก็รักมันปักใจ” จากค่าย ชลลัมพี บราเธอร์ จำกัด ที่ได้ “กองทัพ พีค” ประกบคู่นางเอกป้ายแดง “เก๋ไก๋ ณัฐธิชา” ในละครแนวโรแมนติก ดราม่า คอมเมดี้
เรื่องราวความแซ่บใน “รักหักหลัง” จากค่าย เมคเกอร์ เค จำกัด บททดสอบชีวิตสุดโหด นำแสดงโดย “เกรท วรินทร” และ “กระทิง ขุนณรงค์” มาประกบนางเอกสาว “พาย รินรดา”
ต่อด้วย “โทษฐานที่รักเธอ” จากค่าย เลิฟดราม่า เมื่อคนดีต้องยอมรับบทเป็นคนเลว คนที่รักกลับกลายเป็นคนที่หักหลัง นำแสดงโดย “นาย ณภัทร” ประกบคู่กับ “มิ้นท์ รัญชน์รวี”
มาเขย่าหน้าจอให้เดือดกับโปรเจกต์ “สองหัวใจ” การต่อสู้เพื่อหาทางออกในชีวิตของคนสามคน นำทีมโดย 2 “ณเดชน์ คูกิมิยะ” และ “เจมส์ มาร์” ประกบสาว “อแมนด้า ออบดัม” พร้อมด้วย “อ๋อง สิทธานต์”
ตามมาด้วย “ตะวันลวง” ละครฟอร์มยักษ์จากค่าย เมคเกอร์ เค จำกัด ที่ได้สามตัวท็อป ญาญ่า อุรัสยา, กลัฟ คณาวุฒิ และ เก้า นพเก้า มาประชันบทบาทเข้มข้นผ่านเรื่องราวของพี่น้องต่างสายเลือด
และ เรื่อง “Translator” สเต็ปเพาเวอร์ทรี ละครฟอร์มยักษ์ที่เป็นการคัมแบ็กของนักแสดงมากฝีมือ “คิมเบอร์ลี่ แอน โวลเทมัส” มาประกบนักแสดงมากความสามารถ “แพร์ พิชชาภา” และ “โยเกิร์ต ณัฐฐชาช์”
ในพาร์ตซีรีส์แซฟฟิก ส่งนักแสดงทั้ง 4 คู่ “หลิงหลิง คอง – ออม กรณ์นภัส”, “ลีน่า ลลินา – หมิว ณัชชา”, “แทน ดวงแก้ว – ญดา นริลญา”, “อุ้ม อิษยา – แบม สราลี” มาเพิ่มฐานคนดูไปทั่วโลกและสร้างกระแสตอบรับในวงกว้างทั้งในไทยและในระดับ Global
เปิดเรื่องแรกด้วย “Play Park รักไม่คาดฝัน” ที่ได้เปิดตัว “แทน ดวงแก้ว” และ “ญดา นริลญา” มาสร้างปรากฏการณ์ความฟินด้วยเคมีฟ้าโปรด ในเรื่องราวของแม่เลี้ยงเดี่ยวเจ้าแผนการต้องมาเผชิญหน้ากับนักธุรกิจสาวจอมวางแผน การชิงไหวชิงพริบในสวนสนุกจึงเริ่มต้นขึ้นพร้อม ๆ กับความรักที่ไม่คาดฝัน จากฝีมือการกำกับของ “เดวิด บีแกนเดอร์”
และปิดท้ายด้วย “Fulfill รักเติมเต็ม” เปิดฉากด้วยชีวิตหลังแต่งงาน แต่การแต่งงานครั้งนี้ไม่ใช่จุดสิ้นสุด แต่เป็นจุดเริ่มต้นให้ได้กลับไปเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกัน และก้าวผ่านทุกอุปสรรคไปด้วยกัน โดยได้ “อุ้ม อิษยา” และ “แบม สราลี” มาปล่อยความคิ้วท์ดาเมจแรงให้คนดูได้ตกหลุมรักไปพร้อมกัน จากฝีมือการกำกับโดย “นาย-สรัสวดี วงศ์สมเพ็ชร”
มาถึงที่สุดของการรอคอยกับซีรีส์เรื่องที่ 3 ของ “หลิงหลิง คอง” และ “ออม กรณ์นภัส” คือ “วาดฝันวันวิวาห์” สร้างจากนิยายดังจากนามปากกา reallyb
และสำหรับ “ลีน่า ลลินา” และ “หมิว ณัชชา” ที่ผลงานเพิ่งลาจอไปได้ไม่นานกับ “รักสุดท้าย My Safe Zone The Series” ในปีหน้าทั้งสองสาวยังมีผลงานซีรีส์ออกมาเซอร์ไพรส์คนดูให้ใจเต้นแรงอย่างแน่นอนแต่จะเป็นเรื่องไหนต้องรอติดตาม