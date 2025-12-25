จัดเต็มทุกแนว! ส่องไลน์อัพ “ละคร–ซีรีส์” ช่อง 7HD ปี 2569 ยกระดับคอนเทนต์ ทั้งบู๊ดุ ดราม่าหนัก – ซีรีส์ BL และ GL ครั้งแรก มีอะไรให้ลุ้นยาวๆ แน่นอน
ปี 2569 ถือเป็นอีกปีที่แฟนจอแก้วต้องจับตา เมื่อ ช่อง 7HD เปิดไลน์อัพละครและซีรีส์ชุดใหม่แบบ “ของแน่น” มาครบทุกอารมณ์ ตั้งแต่บู๊เดือด โรแมนติก ดราม่ากรีดหัวใจ ไปจนถึงซีรีส์ BL–GL ที่เตรียมสร้างกระแสแรงทั้งในไทยและต่างประเทศ
เรียกว่าปีนี้เดินเกมรุกชัดเจน ยกระดับคอนเทนต์ให้หลากหลายขึ้น พร้อมดึงนักแสดงแม่เหล็ก และหน้าใหม่ฝีมือดี มารวมพลังสร้างความคึกคักให้ผังละครตลอดทั้งปี
ละครฟอร์มแรง…บู๊ ดราม่า โรแมนติก ครบสูตร หนึ่งในโปรเจ็กต์ที่ถูกพูดถึงตั้งแต่ยังไม่ออกอากาศ คือ “THE FIGHTER สังเวียนเลือด” การนั่งแท่นผู้จัดครั้งแรกของ ไมค์–ภัทรเดช ควบบทพระเอกเชือดเฉือนฝีมือกับ ปุ๊กลุก–ฝนทิพย์ ถ่ายทอดเรื่องราวการต่อสู้ที่เดิมพันด้วยชีวิตและอิสรภาพ
สายบู๊สายฮาต้องไม่พลาด “หลวงพ่อเสือ” จากค่าย โคลีเซี่ยม รวมพลังนักแสดงคับคั่ง อ๊อฟ–ชนะพล, พีพี–พัชญา, ไทด์–เอกพัน พร้อมเรื่องราวปริศนาคดีปล้นเพชร ที่ทั้งลุ้น ทั้งฮา และมีแง่คิดแบบจัดเต็ม
ขยับมาที่แนวโรแมนติกแอ็กชั่น “เพลงรักพยัคฆ์ร้าย” ของค่าย โกลด์ ซี.พี.จี.เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ กำกับการแสดงโดย เอก รังสิโรจน์ เสิร์ฟทั้งความหวานและความมัน กำกับการแสดงโดย เอก รังสิโรจน์ นำแสดงโดยพระนางเคมีใหม่ เบน-สันติราษฎร์ กับ เจด้า-ศรัณย่า ร่วมด้วย ริส- วิชญพงศ์, มิ้นท์-พรทิวา, พล-พูลภัทร, ไอซ์-ชณภัส ฯลฯ
สายดราม่าหนัก “บ้านนางรำ” จากค่าย ปภัสรา โปรดักชั่น ที่กำกับการแสดงโดย จารึก สงวนพงษ์ เรื่องราวศรัทธา ความรัก ความแค้น และคำสาป ที่ได้ ภูมิ–เกียรติภูมิ โคจรคู่ แอนน่า กลึคส์ อีกครั้งร่วมด้วย แพม-สุชานุช, บิ๊กเอ็ม-สุเมธา, อีฟ-กัญณัฐสินี และนักแสดงรุ่นใหญ่มากฝีมือคับคั่ง อาทิ ปริศนา วงศ์ศิริ, สุทธิดา เกษมสันต์ ณ อยุธยา, พาเมล่า บาวเด้นท์, จตุรงค์ โกลิมาศ, ธิตินันท์ สุวรรณศักดิ์, อิทธิกร สาธุธรรม
ต่อกันที่ค่ายมีเดีย สตูดิโอ มี “ตะวันบ้านทุ่ง” กลิ่นอายลูกทุ่งอีสานม่วนจอย นำแสดงโดย เบน-สันติราษฎร์ กับ เกรซ-พัชร์สิตา และ “สายเลือดทระนง” โรแมนติกดราม่าเข้มข้นว่าด้วยความบาดหมางข้ามรุ่น นำแสดงโดยคู่เลิฟ อ๊อฟ-ชนะพล กับ ฮาน่า ลีวิส ประชันบทบาทกับ ชอน-ชวิศการ ร่วมด้วย ปิ่น-ชนกนันท์, อ้น-อัครวัฒน์
รวมถึง “หัวใจกาฝาก” ดราม่าจัดหนักที่เตรียมเรียกน้ำตาคนดู ผลงานจากค่าย ดาราวิดีโอ ที่กำกับโดย คณวัชร สังวริบุตร นำแสดงโดย แชป-วรากร กับ จีน-เฌอตินท์นารา ร่วมด้วยนักแสดงอีกคับคั่ง
นอกจากนี้ ได้เห็นทีเซอร์ ไลน์อัพละครปี 2569 ที่ช่อง 7HD ปล่อยโปรโมตล่าสุด มีละครหลายเรื่องที่หลายคนรอคอยรวมอยู่ด้วย งานนี้น่าลุ้นว่าได้เวลาชมในปี 2569 นี้แน่ๆ ไม่ว่าจะเป็น กุหลาบเล่นไฟ, ลางปริศนา, ทุกอณูฤทัย, รักร้ายสายลับ, ดุจจันทร์ดั้นเมฆ, ลูกผู้ชายหัวใจเพชร และเลดี้ทุ่งกระบือบาล ส่วนจะเป็นเมื่อไหร่ต้องติดตาม
ฝั่งซีรีส์ ช่อง 7HD จัดหนักไม่แพ้กัน เริ่มจาก “มรดกมืด” แนวระทึกขวัญสั่นประสาท ผลงานค่าย สกาย เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ ของผู้จัด อี๊ฟ-พุทธธิดา เปิดโผแล้วฮือฮาทันทีกับการร่วมงานครั้งแรกของ เคน–ภูภูมิ บนจอช่อง 7HD คู่กับนางเอก มิ้นชิ-เสฏฐนันท์ ร่วมด้วย วินนี่ ผิวทอง, เติร์ก-ณัฐชนน, ต๋อง-ธนายุทธ, ก้าวหน้า-กิตติภัทร, แอมป์-พีรวัศ เรื่องราวมรดกในคฤหาสน์ปริศนาที่ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆ
ต่อด้วย “7 ประจัญบาน” พันธุ์ใหม่ จากค่าย 9 บีเวอร์ ฟิล์มส์ ที่ผู้จัด โอริเวอร์ บีเวอร์ นั่งแท่นผู้กำกับเอง กระแสตอบรับดีตั้งแต่เปิดโปรเจ็กต์ เมื่อเปิดตัวนักแสดงแบบพันธุ์ใหม่ยกเซต พร้อมการรีเทิร์นช่อง 7HD ในรอบหลายปี ของ เป้–อารักษ์ สร้างสีสันและความคาดหวังตั้งแต่เปิดโผ พร้อมด้วยทีมพระเอกรุ่นใหม่อย่าง บิว-ณัฐพล, แชป-วรากร, โหน-ธนากร, โอ๊ต-ชาคริต, แทน-บุรันช์รัตน์ และน้องใหม่ กาย-กันตเมศฐ์
ไฮไลต์ที่ถูกพูดถึงมากที่สุด หนีไม่พ้นจักรวาล GL ฟอร์มยักษ์ “4 ELEMENTS บ้านวาทินวณิช” ผลิตโดยค่าย นอร์ธ สตาร์ โปรดักชั่น กำกับการแสดงโดย ฟิวส์-กิตติศักดิ์ ที่รวมซูเปอร์สตาร์สายแซฟฟิกระดับแถวหน้าของประเทศไว้ครบ ทั้ง อิงฟ้า–ชาล็อต, ฟรีน–เบ็คกี้, แอปเปิ้ล–มิ้ม, น้ำหนึ่ง–เนย รับประกันความฟินทุกเรื่อง
และล่าสุดเป็นทางการแล้วว่า สาย GL เตรียมปักหมุดชมได้ ประเดิมให้ได้ชมกันต้นปี 2569 กับเรื่อง “วิวาห์ปฐพี” ฟินไปกับคู่ “แอปเปิ้ล-ลาภิสรา” และ “มิ้ม-ปัณฑิตา” ติดตามชมได้ทุกวันเสาร์ เวลา 20.30 น. เริ่มเสาร์ที่ 24 มกราคมนี้
และปี 2569 ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของช่อง 7HD กับการเปิดตัว Boys’ Love (BL) และ Girls’ Love (GL) ฉบับ Original 7HD ครั้งแรก เริ่มจาก BL Original 7HD ครั้งแรก “ศึกวันชิงใจ” จากค่ายน้องใหม่ Iron Studio ของผู้จัด พ่วงตำแหน่งผู้กำกับ ฬอน-คณวัชร สังวริบุตร ก็ทำเอาโซเชียลแตก เมื่อจับ ชอน-ชวิศการ พลิกบทบาทครั้งใหญ่ ลงสนามรักครั้งใหม่ ประกบคู่น้องใหม่ ดีแลนด์-เดโชชัย ก็ทำแฟนๆ ฮือฮา รอดูเคมีของทั้งคู่
ปิดท้ายด้วย GL Original “เมื่อรักคืนมา” ผลงานของค่าย มากกว่าฝัน ที่จับ เจนนี่-ชยิสรา พลิกบทบาทครั้งสำคัญ ประกบคู่กับ เอล่า-นีรชา ที่ก้าวเข้าสู่วงการแสดงแบบเต็มตัวเป็นครั้งแรก กับเรื่องราวความทรงจำที่เลือนราง ความผูกพันที่ลืมเลือน ไม่อาจขวางกั้นหัวใจ เพราะเธอจะทวง “คนรัก” กลับคืนมา
เรียกได้ว่า ปี 2569 ช่อง 7HD ไม่ได้มาเล่นๆ แต่จัดเต็มทุกแนว ทุกกลุ่มผู้ชม เตรียมเขย่าผังไพรม์ไทม์ให้คึกคัก แฟนละคร และซีรีส์บอกเลย…ปีนี้มีอะไรให้ลุ้นยาวๆ แน่นอน