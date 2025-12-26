เคลื่อนไหวแล้ว “โนว์เบลล์มัทฉะลาเต้” ส่งทนายแจงปมคลิป ย้ำชัดเป็นผู้เสียหาย เตือนคนแชร์-คอมเมนต์เสียหาย เตรียมรับผลทางกฎหมาย
หลังจากทำเอาแฟนๆ และชาวเน็ตเป็นห่วงอย่างหนัก เมื่อ “โนว์เบลล์มัทฉะลาเต้” อินฟลูเอนเซอร์สาวชื่อดัง ที่เคยมีข่าวกับนักร้องหนุ่ม “ธีร์ Only Monday” ปิดช่องทางโซเชียลมีเดียหลักอย่าง TikTok และ Facebook แบบกะทันหัน เหลือเพียงอินสตาแกรมที่ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ ท่ามกลางกระแสข่าวลือและการคาดเดาต่างๆ ว่าอาจเกี่ยวข้องกับคลิปไม่เหมาะสมที่กำลังถูกเผยแพร่อยู่ในโลกออนไลน์
ล่าสุด โนว์เบลล์ ได้ออกมาเคลื่อนไหวเป็นครั้งแรก โดยโพสต์แถลงการณ์จาก สำนักงานทนายความณภษร ชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการ ยืนยันว่าเจ้าตัวเป็นผู้เสียหายจากการถูกเผยแพร่สื่อส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอม ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปล่อยคลิปดังกล่าว
“ในฐานะทนายความผู้รับมอบอำนาจจากผู้เสียหาย ขอชี้แจงให้สังคมทราบโดยชัดแจ้งว่า กรณีคลิปอนาจารที่ถูกเผยแพร่ในสื่อออนไลน์ขณะนี้ คุณหทัยกาญจน์ หรือ คุณโนเบลล์มัทฉะลาเต้ เป็นผู้เสียหายจากการถูกเผยแพร่สื่อส่วนบุคคล โดยไม่ได้รับความยินยอมให้เผยแพร่ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการปล่อยคลิปดังกล่าวแต่อย่างใด ไม่ได้เป็นผู้ที่ได้ผลประโยชน์ใดๆ จากเหตุการณ์นี้ ไม่ได้เป็นผู้ถ่ายคลิปดังกล่าว และไม่เคยมีคลิปดังกล่าวไว้ในครอบครอง ไม่ว่าจะในรูปแบบไฟล์ต้นฉบับ ไฟล์สำเนา หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ทั้งสิ้น
ขอแจ้งเตือนโดยชัดแจ้งไปยังบุคคลใดก็ตามที่มีคลิปอนาจารดังกล่าวไว้ในครอบครอง ไม่ว่าคลิปนั้นจะได้มาจากแหล่งใด วิธีใด หรืออยู่ในรูปแบบไฟล์ต้นฉบับ ไฟล์สำเนา คลิปตัดต่อ คลิปบันทึกหน้าจอ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ก็ตาม
การเผยแพร่ ส่งต่อ ครอบครอง บันทึกหน้าจอ นำไปจำหน่าย หรือการนำคลิปดังกล่าวไปใช้ในลักษณะใดๆ รวมถึงการแสดงความคิดเห็นในเชิงดูหมิ่น เหยียดหยาม หรือซ้ำเติมผู้เสียหาย ล้วนเป็นการกระทำที่อาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายอาญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิดทุกฝ่ายอย่างถึงที่สุด โดยไม่ยกเว้นผู้ใด การครอบครองสื่ออนาจารที่เกิดจากการบันทึกหรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้เสียหาย อาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมาย แม้ผู้นั้นจะไม่ได้เป็นผู้ถ่าย หรือไม่ได้เป็นผู้เผยแพร่เป็นคนแรกก็ตาม การอ้างว่า “เพียงแค่เก็บไว้ดู”, “ไม่ได้แชร์ต่อ” หรือ “มีคนส่งมาให้” ไม่อาจใช้เป็นข้อยกเว้นความรับผิดได้ นอกจากนี้การส่งต่อ แบ่งปัน จำหน่าย เสนอขาย แลกเปลี่ยน หรือการนำคลิปดังกล่าวไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ไม่ว่าในรูปแบบใด ถือเป็นการกระทำที่มีโทษทางกฎหมายอย่างชัดเจน และต้องรับผิดทั้งทางอาญาและทางแพ่ง ขอให้ผู้ที่ยังมีคลิปดังกล่าวไว้ในครอบครองยุติการกระทำโดยทันที ลบคลิปออกจากอุปกรณ์และบัญชีทุกช่องทาง และของดการกระทำใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้เสียหาย ผู้ที่ยังคงฝ่าฝืน หรือเพิกเฉยต่อคำเตือนนี้ จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
และขอแจ้งเตือนให้บุคคลที่มีการทักแชท ติดต่อ ส่งข้อความ หรือกระทำการใดๆ ในลักษณะคุกคาม ล่วงละเมิดทางเพศ ข่มขู่ กดดัน หรือแสวงหาประโยชน์จากผู้เสียหายผ่านช่องทางออนไลน์หรือช่องทางอื่นใด ทราบว่าการกระทำดังกล่าว สามารถนำมาใช้เป็นพยานหลักฐานในการดำเนินคดีได้ทั้งหมด และไม่อาจอ้างความไม่รู้กฎหมายเป็นข้อแก้ตัวได้ขอให้ประชาชนทั่วไปงดการแชร์ งดการส่งต่อ และยุติการกระทำใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้เสียหาย การกระทำซ้ำเติมผู้เสียหาย ไม่ใช่เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น แต่เป็นการละเมิดกฎหมายและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ทั้งนี้ การดำเนินการทางกฎหมายจะเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมอย่างเคร่งครัดจนถึงที่สุด”