อยู่กันมาตั้งแต่วันที่ไม่มีอะไร! แซนตี้มาเอง ดีเจดาว เซอร์ไพรส์แจกโบนัสลูกน้อง2คน10เดือน น้ำตาคลอเลย คอมเมนต์แห่อยากไปสมัครงานบ้าง
โพสต์ คลิป รับวันคริสต์มาสด้วยการเป็นแซนตี้เลยปีนี้ สำหรับ ดีเจดาว หรือ ดาวโอเกะ ว่าที่เจ้าสาว แกงส้ม เดอะสตาร์ เผยแคปชั่นคลิปล่าสุดที่ทำเซอร์ไพรส์ลูกน้อง 2 คน โดยการให้โบนัส 10 เดือนว่า “ปีนี้เป็นแซนตี้ให้เด็กๆคับ”
โดยในคลิปขณะทำเซอร์ไพรส์ อุ๋ม ผู้จัดการสาวที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ปี 2016 ก็ทำเอาผู้จัดการสาวเซอร์ไพรส์หนัก เพราะ ดีเจดาว บอกไว้ว่าเมื่อต้นปีพาลูกน้องทั้งสองคนไปทำงานที่เยอรมันทริปนั้นค่าใช้จ่ายสูงมากเลยไม่มีโบนัสปีนี้
ดีเจดาว เซอร์ไพรส์แจกโบนัสผู้จัดการ อยู่กันมาตั้งแต่ไม่มีอะไร
แต่ผู้จัดการสาวคนนี้ทำงานหนักมาตลอดปี รับทุกปัญหาแต่ไม่เคยบ่น เหมือนเกราะป้องกัน เป็นลมใต้ปีกส่งให้ดาวบินได้ไกล เป็นคนอ่อนน้อม อ่อนโยน จิตใจแข็งแกร่ง ไม่เอาเปรียบใคร ทำงานด้วยสบายใจทำให้ลูกค้าเอ็นดูทีม
อยู่กันมาตั้งแต่วันที่ดาวไม่มีอะไร ที่จะซัพพอร์ตเค้าได้ เดือนหนึ่งมีงานพิธีกรสักงานก็กอดกันดีใจ เดินหาซื้อชุดกันเอง ติดต่อแบรนด์ไหนไปก็ไม่มีใครซัพพอร์ต เพราะไม่มีใครรู้จักเรา โดยบอกให้ อุ๋ม ไปดาวน์รถใหม่ได้แล้วด้วยเพื่อสวัสดิภาพ
พร้อมทั้งเซอร์ไพรส์ ตุ๊กตา ครีเอทีฟตัดต่ออีกคน ที่ทำงานหนักมากเหมือนร่างทรงดาว ที่ต้องคิดตัดต่องานให้ออกมาเหมือนดาวด้วย จะได้มีเงินไปซื้อกองทุนแล้ว
โดย อุ๋ม ผู้จัดการก็เข้ามาคอมเมนต์ “ขอบคุณพี่ดาวมากๆนะคับ” เช่นเดียวกับ ตุ๊กตา ก็มาคอมเมนต์ด้วยว่า “ขอบคุณงับบบบ”
ชาวเน็ตคอมเมนต์แห่อยากมาสมัครงานกับ ดีเจดาว เลยทีเดียว
หลายคนก็มาคอมเมนต์สุดซึ้งน้ำตาไหลไปด้วยเลย หลายคนก็คอมเมนต์อยากไปสมัครงานด้วยเลย อาทิ รับพนักงานเพิ่มมั้ย พร้อมยื่นใบลาออก , ตำแหน่งอะไรก็ได้ทำได้หมดค่ะพี่ดาวเคยโหวตพี่แกงส้มด้วย 555555 เป็นต้น
ที่มา ดีเจดาว
ทีมข่าวสด 26 ธ.ค.68