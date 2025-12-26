หัวใจกลับมาเป็นสีชมพู! มิวกี้ ไปรยา เปิดตัวรักใหม่ แดนนี่ หนุ่มนายแบบ–นักมวย ฝ่ายชายเดินหน้าเสิร์ฟความหวานไม่พัก

กลับมาสดใสอีกครั้งสำหรับยูทูบเบอร์สาว มิวกี้ ไปรยา ผดุงสุข หลังหัวใจเป็นสีชมพู กับรักครั้งใหม่หนุ่มนายแบบและนักมวยสายแฟชั่น ชื่อแดนนี่

โดยฝ่ายชายมักจะลงรูปคลิปสตอรี่อวดความหวานให้เห็นตลอด ผ่านไอจี dannyhofer1 มีทั้งตอนที่มิวกี้ไปเชียร์ขึ้นเวทีชกมวย มีทั้งตอนที่ไปเที่ยวด้วยกัน และมักโพสต์โมเมนต์หวานทั้งเชียร์มวยและทริปเที่ยว ล่าสุดวันคริสต์มาส ฝ่ายชายลงคลิปสุดละมุน ก่อนมิวกี้จะเข้ามาคอมเมนต์ “i got chu” ยิ่งตอกย้ำความหวานของคู่นี้

 

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนฝนตกหนักถึงหนักมาก ฉบับที่ 1 โดนเต็มๆวันที่ 18-25 ต.ค.นี้
2

ราคาทองวันนี้ 17 ต.ค.69 สมาคมค้าทองคำ ประกาศ ราคาทองคำวันนี้ เปิดตลาดแล้ว เผยราคาล่าสุด
3

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด หวยลาว ออกอะไร
4

แห่อาลัย "น้องข้าวโพด" นักศึกษาสาววัย 23 ปี เพื่อน ๆ สุดเศร้า
5

ตรวจหวย ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2569
6

เปิดใจสาวโรงงาน ถูกลอตเตอรี่พลัส 12 ล้าน หลังดูดวงบอกจะได้โชค
7

กดเซฟไว้เลย! 5 สเต็ป สยบ “แมลงสาบตัวเล็ก” พาหะนำโรคร้าย ให้สิ้นซากยกรัง
8

ใครบนไว้ไม่พลาด เลขเด็ด ‘โปเตโต้’ ของจริง เลขที่ให้ไว้ บอกดูดีเหมือนโชคช่วย
9

พ่อเลิกงาน จุดไฟปิ้งปลายังไม่ทันสุก ลูกทาสยา ใช้มีดฟันพ่อ โชคดีหลบทัน แย่งมีดมาฟันกลับจนลูกสิ้นใจ
10

ไม่รู้สะพานปิดใช้งาน พ่อแม่ลูก ขับเก๋งตกพังยับเยิน แฉ 3 ปีซ่อมไม่เสร็จ