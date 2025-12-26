หัวใจกลับมาเป็นสีชมพู! มิวกี้ ไปรยา เปิดตัวรักใหม่ แดนนี่ หนุ่มนายแบบ–นักมวย ฝ่ายชายเดินหน้าเสิร์ฟความหวานไม่พัก
กลับมาสดใสอีกครั้งสำหรับยูทูบเบอร์สาว มิวกี้ ไปรยา ผดุงสุข หลังหัวใจเป็นสีชมพู กับรักครั้งใหม่หนุ่มนายแบบและนักมวยสายแฟชั่น ชื่อแดนนี่
โดยฝ่ายชายมักจะลงรูปคลิปสตอรี่อวดความหวานให้เห็นตลอด ผ่านไอจี dannyhofer1 มีทั้งตอนที่มิวกี้ไปเชียร์ขึ้นเวทีชกมวย มีทั้งตอนที่ไปเที่ยวด้วยกัน และมักโพสต์โมเมนต์หวานทั้งเชียร์มวยและทริปเที่ยว ล่าสุดวันคริสต์มาส ฝ่ายชายลงคลิปสุดละมุน ก่อนมิวกี้จะเข้ามาคอมเมนต์ “i got chu” ยิ่งตอกย้ำความหวานของคู่นี้