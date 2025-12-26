เกิดอะไรขึ้น หญิง รฐา ประกาศขายที่ดินปากช่อง พร้อมเผยราคาต่อรองได้ แคปชั่นถึงกับถอนหายใจลั่นสู้ ตอบคนมาให้กำลังใจ
ออกมาโพสต์ประกาศขายที่ดิน 8 ไร่ ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น หญิง รฐา โพสต์ภาพที่ดิน พร้อมข้อความประกาศขาย แคปชั่นยังติดแฮชแท็กถอนหายใจอีกด้วยว่า
“ฝากร้านค่ะ ขายที่ 8 ไร่ปากช่อง 25 ล้าน ติดถนน สนใจทัก DM มาได้ค่ะ หรือติดต่อผู้ช่วย มด 082-704-2724 ราคาต่อรองได้นะคะ #เห้อออออ #สู้สิวะอีหญิง”
หญิง รฐา ประกาศขายที่ ตอบคนมาให้กำลังใจ
โดย หญิง ยังได้ตอบคอมเมนต์คนเข้ามาอวยพร ขายออกไวๆแม่ขา บ้างก็แนะนำ พี่หญิง ลองเพิ่มภาพ มุมกว้างแบบให้เห็นถนนดูนะครับ แบบนี้มันมองไม่เห็นชัด , สมบัติโลกผลัดกันชมค่ะ ปล่อยวางอย่างน้อยก็เคยอยู่กับเรามาค่ะ สู้ๆๆๆนะคะ ด้วย
ทั้งนี้ หญิง รฐา ได้โพสต์ประกาศขายที่ดินอีกโพสต์หนึ่งด้วยว่า “ฝากขายที่ค่ะ 8 ไร่ 25 ล้าน ปากช่อง ติดถนน ทำหมู่บ้าน คอมมู รีสอร์ตเล็กๆ ได้หมด ติดต่อมด ผู้ช่วย 082-704-2724 #สู้สิวะอีหญิง”
ที่มา หญิง รฐา
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ทีมข่าวสด 26 ธ.ค.68