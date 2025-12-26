เกิดอะไรขึ้น หญิง รฐา ประกาศขายที่ดินปากช่อง พร้อมเผยราคาต่อรองได้ แคปชั่นถึงกับถอนหายใจลั่นสู้ ตอบคนมาให้กำลังใจ

ออกมาโพสต์ประกาศขายที่ดิน 8 ไร่ ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น หญิง รฐา โพสต์ภาพที่ดิน พร้อมข้อความประกาศขาย แคปชั่นยังติดแฮชแท็กถอนหายใจอีกด้วยว่า

“ฝากร้านค่ะ ขายที่ 8 ไร่ปากช่อง 25 ล้าน ติดถนน สนใจทัก DM มาได้ค่ะ หรือติดต่อผู้ช่วย มด 082-704-2724 ราคาต่อรองได้นะคะ #เห้อออออ #สู้สิวะอีหญิง”

หญิง รฐา ประกาศขายที่ปากช่องพร้อมเผยราคา

หญิง รฐา ประกาศขายที่ ตอบคนมาให้กำลังใจ

โดย หญิง ยังได้ตอบคอมเมนต์คนเข้ามาอวยพร ขายออกไวๆแม่ขา บ้างก็แนะนำ พี่หญิง ลองเพิ่มภาพ มุมกว้างแบบให้เห็นถนนดูนะครับ แบบนี้มันมองไม่เห็นชัด , สมบัติโลกผลัดกันชมค่ะ ปล่อยวางอย่างน้อยก็เคยอยู่กับเรามาค่ะ สู้ๆๆๆนะคะ ด้วย

ทั้งนี้ หญิง รฐา ได้โพสต์ประกาศขายที่ดินอีกโพสต์หนึ่งด้วยว่า “ฝากขายที่ค่ะ 8 ไร่ 25 ล้าน ปากช่อง ติดถนน ทำหมู่บ้าน คอมมู รีสอร์ตเล็กๆ ได้หมด ติดต่อมด ผู้ช่วย 082-704-2724 #สู้สิวะอีหญิง”

ที่มา หญิง รฐา

ทีมข่าวสด 26 ธ.ค.68

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