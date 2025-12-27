หนี้หลายร้อยล้านพิสูจน์รักแท้ เสนาหอย น้ำตาจะไหล เค้กส้ม รู้เป็นหนี้100ล้าน ยังอยู่ขอสู้ด้วย หลานๆชมน้าเป็นหนี้แต่ไม่เคยทำให้ลำบาก วิลลี่ ลั่นเหตุไม่ยอมล้มบนฟูก

รายการตีท้ายครัว เปิดบ้าน เสนาหอย วันอาทิตย์นี้ โดยในรายการมีบางช่วงบางตอนโมเมนต์สุดซึ้งที่ไม่เคยเปิดที่ไหน นอกจากเปิดใจ เค้กส้ม แฟนสาวครั้งแรก

นอกจากจะได้เห็นหนี้ร้อยล้านพิสูจน์รักแท้ของฝ่ายหญิง โดย ตอนหนึ่ง ป๋อ ณัฐวุฒิ พิธีกรรายการ ถาม เค้กส้ม ถึงเรื่องนี้ได้คำตอบสุดซึ้งมากๆ

เค้กส้ม เปิดใจรู้ เสนาหอย เป็นหนี้ร้อยล้าน แต่ไม่ทิ้งไปไหนขออยู่สู้ด้วย

ป๋อ : ส้มรู้ใช่มั้ย เขาเป็นหนี้ร้อยล้าน รู้มั้ยว่าตัวเองจะต้องฝ่าฟันอีกเยอะตรงนั้น
เค้กส้ม : เราไม่ได้คิดถึงตรงนั้น เราแค่อยู่กับเขาแล้วสบายใจ มีความสุข ก็อยากที่จะสู้ไปด้วยกัน

เค้กส้ม เปิดใจครั้งแรก ไม่ทิ้ง เสนาหอย แม้มีหนี้ร้อยล้าน

งานนี้ทำเอา เสนาหอย เอามือปิดหน้าซบ วิลลี่ แมคอินทอช เพื่อนรักเลยโมเมนต์ติดตลกแต่จริงๆซึ้งมาก เสนาหอย ยังตอบถึงหนี้ร้อยล้านว่า “เรียบร้อยหมดแล้ว ดีใจที่วันนั้นเราได้รู้ว่าเป็นหนี้ วิลลี่ ตัดสินใจจะเริ่มใช้หนี้ตั้งแต่เมื่อตอน4-5ปีที่แล้ว”

ถามว่าทำไมไม่ปล่อยล้มละลาย เสนาหอย ตอบว่า “ผมคิดว่าเป็นแบบนั้น ล้มละลายแล้วก็หายแล้ว ไอ้ลี่มันบอกว่า …”

วิลลี่ เผยเหตุไม่ยอมล้มบนฟูก เพราะมีคนรอเงินจากเราอยู่เยอะมาก

วิลลี่ กล่าวว่า “ไม่ใช่คนน้อยๆนะที่รอเงินจากเรา ทุกคนคาดหวัง เพราะเขาก็มีครอบครัวมีทุกอย่างที่เขาทำอยู่ ถ้าเราล้มบนฟูกมันทำได้ แต่มันมีครอบครัวที่เราอยู่ด้วยกันมานาน หลายสิบคน แล้วเรารู้จัก อันนี้ไม่ควร ”

“อันที่สองคือลูกหลานเราจะเดินสังคมยังไง เราทำหมดขายตึก ขายธุรกิจ ปิดทุกอย่าง พยายามเคลียร์ทุกคนออกไปให้หมด”

หลานๆ เสนาหอย ชื่นชมน้าแม้เป็นหนี้แต่ไม่เคยทำให้ลำบาก

เสนาหอย ยังบอกช่วงทำงานปลดหนี้ว่า “ทำยังไงก็ได้เอาเงินเข้าอย่างเดียว ไปกอง กินข้าวกอง ขายรถ รถยังผ่อนไม่ไหวเลย ”

โดยในรายการยังมีหลานๆของ เสนาหอย ตอนหนึ่งก็ตอบซึ้งถึงเรื่องนี้ได้คุยกับน้ามั้ยว่า “ผมไม่ได้ชอบการเรียนด้วย ผมเลยหาทางทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองเอาตัวรอด โดย ไม่เป็นภาระคนอื่น ถึงเขาจะเคยเป็นหนี้เขาไม่เคยทำให้ผมลำบาก ” เสนาหอยถึงกับเข้ามาจับมือหลานซึ้งเลย

https://www.youtube.com/shorts/bPMKUq8Eyic

ที่มา ตีท้ายครัว

ทีมข่าวสด 27 ธ.ค.68

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