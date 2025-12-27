เปิดภาพอดีตนางเอกดัง และนักแสดงมากฝีมือ เปียทิพย์ คุ้มวงศ์ พบปะแฟนๆ หลังจากไม่ค่อยได้เห็นออกสื่อกันมานาน
เพจ หอภาพยนตร์ Thai Film Archive โพสต์ภาพอดีตนางเอกดัง เปียทิพย์ คุ้มวงศ์ พร้อมแคปชั่นว่า “คุณเปียทิพย์ คุ้มวงศ์ มาร่วมชมและพบกับแฟน ๆ ในรอบฉาย “นางแบบมหาภัย” เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม หอภาพยนตร์”
โดยเผยภาพอดีตนางเอกดังในวัย 77 ปี มาร่วมพูดคุยและพบปะแฟนๆ ด้วยสีหน้ามีรอยยิ้มและมีความสุขมาก
เปียทิพย์ คุ้มวงศ์ อดีตนางเอกดัง นักแสดง พบปะแฟนๆ
เปียทิพย์ คุ้มวงศ์ ฉายา แม่เปียดื้อ เข้าสู่วงการบันเทิงขณะเรียนมัธยมที่โรงเรียนสายปัญญา โดยเริ่มจากการเป็นนักร้องร่วมกับครูนารถ ถาวรบุตร แห่งวงดนตรีโรงงานยาสูบก่อนที่จะเป็นนักร้องประจำไนท์คลับต่างๆ พร้อมกับได้แสดงละครเรื่อง เงาร้ายในดวงตา ของคณะชื่นชุมนุมศิลป์ทางช่อง 4 บางขุนพรหมเป็นเรื่องแรก ต่อด้วย สาปสวรรค์ และ ปราสาทมืด ละครที่สร้างชื่อเสียงที่สุดในช่วงวัยสาวคือเรื่อง อีสา เมื่อปี พ.ศ. 2517 ส่วนภาพยนตร์ที่สร้างชื่อเสียงที่สุด คือ วัลลี เมื่อปี พ.ศ. 2528
เปียทิพย์ มีผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกในปี พ.ศ.2516 คือ ตลาดพรหมจารี ที่จัดสร้างโดย 67 การละครและภาพยนตร์ ซึ่ง สักกะ จารุจินดา เป็นผู้กำกับ รับบทเป็นแม่ของนางเอกซึ่งแสดงโดย ดวงดาว จารุจินดา และได้รับรางวัลตุ๊กตาทองสาขานักแสดงประกอบหญิงยอดเยี่ยมในปี พ.ศ. 2517 ต่อมาจึงได้รางวัลเดิมเป็นครั้งที่สองในปี พ.ศ. 2520 จากเรื่อง เงาราหู กำกับโดยเปี๊ยก โปสเตอร์ จากนั้นจึงมีผลงานทางจอเงินอีกหลายเรื่อง จนในปี พ.ศ. 2524 ได้รับรางวัลสุพรรณหงส์ทองคำ จากเรื่อง อาอี๊ ซึ่งรับบทเป็นแม่ของนางเอกที่รับบทโดย วาสนา สิทธิเวช
ที่มา หอภาพยนตร์ Thai Film Archive
ทีมข่าวสด 27 ธ.ค.68