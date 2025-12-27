หวานชัด! “จิน จรินทร์” โพสต์ภาพคู่ “บอสกวาง” เปิดตัวรักใหม่อย่างเป็นทางการ หลังทั้งคู่ออกมาไลฟ์เคลียร์ทุกประเด็น ย้ำไม่ซ้อน ไม่ใช่มือที่สาม
เรียกได้ว่าหวานคูณสอง หลังจากที่ จิน–จรินทร์ ธรรมวัฒนะ อดีตสามีของผู้จัดคนดัง หนิง ปณิตา ออกมาเปิดตัวความสัมพันธ์กับนักธุรกิจสาวสวย กวาง–รชิตา จนกลายเป็นที่จับตามองของสังคมออนไลน์
ก่อนหน้านี้ สาวกวางได้ออกมาไลฟ์สดผ่าน TikTok ส่วนตัว เพื่อชี้แจงถึงความบริสุทธิ์ใจและเล่าจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ โดยยืนยันชัดเจนว่าไม่ได้เป็นมือที่สาม และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอดีตความสัมพันธ์ของฝ่ายชายแต่อย่างใด
ขณะที่ด้านหนุ่มจินเอง ก็ได้ออกมาไลฟ์ยืนยันในทิศทางเดียวกันว่า ทั้งคู่ศึกษาดูใจกันมานานกว่า 6 เดือนแล้ว และไม่มีความสัมพันธ์ซ้อนอย่างที่หลายคนเข้าใจผิด
ล่าสุด หนุ่มจินได้โพสต์ภาพคู่กับ บอสกวาง ลงในอินสตาแกรมส่วนตัว แม้จะไม่มีแคปชั่นใดๆ แต่ภาพดังกล่าวก็ถูกมองว่าเป็นการเปิดตัวความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ ท่ามกลางคอมเมนต์แสดงความยินดี