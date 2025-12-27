ยุ้ย ญาติเยอะ ประกาศชัด ไม่รับงานร้องเพลงแล้ว ขอโทษเจ้าภาพงานที่ติดต่อมา ฟากแฟนเพลงแห่เสียดาย แต่เคารพการตัดสินใจ
ทำเอาแฟนๆ ใจหายส่งท้ายปีเลยทีเดียว เมื่อนักร้องลูกทุ่งคนดัง ยุ้ย ญาติเยอะ ออกมาประกาศข่าวแขวนไมค์ผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุชัดขอรับแต่งานพรีเซ็นเตอร์และรีวิวสินค้า
โดย ยุ้ย เขียนข้อความว่า “ไม่รับงานร้องเพลงแล้วนะคะ ต้องขอโทษงานร้องทุกงานที่ติดต่อเข้ามาจ้ะ รับแต่งานพรีเซ็นเตอร์โฆษณาสินค้า และรีวิวสินค้าค่ะ ขอบคุณมากค่ะ”
ในขณะที่แฟนๆ พากันเข้ามาคอมเมนต์ด้วยความเสียดาย อาทิ เสียดายเสียงร้องมาก แต่ก็เคารพการตัดสินใจจ้า, ไม่รับงานก็ไลฟ์สดร้องเพลงให้ฟังบ้างนะคะ เอฟซีจะได้คลายความคิดถึงค่ะ, เข้าใจว่าน้องยุ้ยอยากพักผ่อนแล้ว แต่ก็ยังเสียดายเสียงร้องของน้องยุ้ย พี่เป็นคนที่ฟังเพลงพุ่มพวงกับเพลงน้องยุ้ยมาตลอด,
เสียดายบุคลากรดีๆ หายากแล้วนะศิลปินแบบนี้, ความสุขคือครอบครัว แค่ทำคลิปให้ดูก็พอแล้วค่ะอิอิ, ไลฟ์สดร้องเพลงแบบพี่นุ้ยเชิญยิ้มก็ดีนะครับ, เสียดายจังค่ะ อยากฟังคุณยุ้ยร้องเพลงอีก ติดตามคุณยุ้ยทุกช่องทางเลยค่ะ เป็นต้น
ขอบคุณที่มา FB : ยุ้ย ญาติเยอะ