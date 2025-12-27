มูแบบตะโกน! วิน เวคิน หิ้วลำโพง-ไมค์ บินลัดฟ้าถวายเจ้าแม่กวนอิมฮ่องกง เสริมเฮงก่อนปล่อยซิงเกิล 3
นักร้องหนุ่มหล่อ วิน เวคิน สิมะวรา เจ้าของซิงเกิลดังอย่าง “ภาระทางใจ” และ “ไม่ใช่เบอร์หนึ่ง” ล่าสุดขอพักไมค์ชั่วคราว เดินทางไปมูเตลูไกลถึงฮ่องกง แต่การไปครั้งนี้ธรรมดาโลกไม่จำ เพราะเจ้าตัวเล่นใหญ่จัดหนัก จนกลายเป็นที่ฮือฮาของทั้งนักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ ณ อ่าวรีพัลส์เบย์ ฮ่องกง
นั่นเป็นเพราะว่าโดยปกติแล้ว คนที่ไปสักการะ เจ้าแม่กวนอิม ที่ อ่าวรีพัลส์เบย์ มักจะนำดอกไม้หรือสร้อยมุกไปถวาย เพื่อขอพรความรักและความเป็นสิริมงคล แต่ หนุ่มวิน กลับมาเหนือด้วยการหิ้วลำโพงและไมโครโฟน ไปถวายต่อหน้าองค์ท่าน ทำเอาคนแถวนั้นมองกันเหลียวหลังพราะไม่เคยเห็นใครมูด้วยวิธีนี้มาก่อน
เมื่อสอบถามถึงที่มาของไอเดียสุดแหวกนี้ หนุ่มวิน เผยด้วยรอยยิ้มว่า “ผมเห็นคนอื่นถวายดอกไม้กับสร้อยมุกกันเยอะแล้วครับ ในเมื่อเราเป็นนักร้อง ผมเลยอยากถวายอะไรที่สื่อถึงตัวตนและอาชีพของเราจริงๆ การนำลำโพงกับไมค์มาถวายก็เพื่อเอาฤกษ์เอาชัย อยากให้เสียงของเราดังไกลแบบข้ามน้ำข้ามทะเล มีคนรักคนเมตตาในผลงานเพลงครับ”
การไปมูชุดใหญ่ไฟกะพริบครั้งนี้ วิน เวคิน แย้มว่าเป็นเพราะกำลังเตรียมตัวทำซิงเกิลที่ 3 ในเร็วๆ นี้ หลังจากที่เพลงก่อนหน้าได้รับกระแสตอบรับจากแฟนๆ มาแล้ว เจ้าตัวเลยขอเสริมความมั่นใจด้วยพลังสายมูแบบจัดเต็ม เพื่อให้ผลงานใหม่ปังยิ่งกว่าเดิม
งานนี้คงต้องรอติดตามกันว่า หลังจากมูด้วย ‘ลำโพง-ไมค์’ ไปแล้วขนาดนี้ ซิงเกิลใหม่ของ หนุ่มวิน จะดังเปรี้ยงปร้างสมความตั้งใจขนาดไหน แฟนๆ เตรียมฟังเสียงนุ่นๆ ของนักร้องหนุ่มได้เร็วๆ นี้เลยจ้า