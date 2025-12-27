ปุ้มปุ้ย ฟาด! ดราม่าเปิด-ปิดหน้าลูก กลับมาอีกครั้ง สวนคอมเมนต์แซะ ย้ำบทบาทพ่อแม่ต้องประเมินตามบริบท ไม่ใช่ยึดคำพูดเดิมตลอดชีวิต

ขึ้นแท่นเป็นขวัญใจพี่ป้าน้าอาในโซเชียลเป็นที่เรียบร้อย สำหรับ น้องไซอัลบลู และ น้องวานิลลา ลูก ๆ ของ ปุ้มปุ้ย พรรณทิพา และ กวินท์ ดูวาล ที่ตอนนี้ตกคนเข้าด้อมกันรัวๆ

แต่ในขณะที่คุณแม่ปุ้ยอวดความน่ารักของลูกๆ ให้เหล่าเอฟซีได้ชมกัน กลับมีชาวเน็ตบางรายเข้ามาคอมเมนต์แซะประเด็นเก่าๆ เรื่องที่สาวปุ้มปุ้ยเคยบอกว่าจะไม่เปิดหน้าลูกออกสื่อ

โดยคอมเมนต์ดังกล่าวบอกว่า “ไหนบอกว่าไม่อยากให้ลูกออกสื่อไม่ใช่เหรอ” ปุ้มปุ้ยไม่ปล่อยผ่านตอบกลับทันทีว่า “พึ่งมีตังเติมเน็ตเหนอคะ” อีกทั้งเธอได้แคปมาโพสต์ พร้อมระบุว่า “มาแล้วหรอ กูรอตั้งนานนนนนน”

ซึ่งโพสต์นี้มีคนเข้ามาคอมเมนต์มากมาย และมี1รายคอมเมนต์ว่า “จำเป็นต้องขออนุญาตจากลูกก่อนค่ะ ตอนนั้นตอบแบบมั่นมาก”

ปุ้มปุ้ย ก็เลยตอบกลับไปว่า ” การเป็นพ่อแม่ ต้องประเมินและตัดสินใจใหม่ตลอดเวลา วันนี้มุมมองและความเหมาะสมเปลี่ยนไป ก็เป็นเรื่องปกติ คำตอบเดิมยังใช้ได้ค่ะ แค่คุณยังไม่เข้าใจ ถ้าไม่เข้าใจความต่างระหว่าง หลักการ กับ บริบท คงไม่จำเป็นต้องอธิบายเพิ่มแล้วนะ”

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