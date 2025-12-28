แมน การิน ภัทราภัสร์ นักแสดงที่ผันตัวเป็นนักออกแบบ-ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์ตัวเลข ออกมาโพสต์ผ่านโซเชียล เล่าถึงสาเหตุทำศัลยกรรม ระบุเนื้อหาว่า ถามมาเยอะ ผมไปโมอะไรที่เกาหลีมาบ้าง..#บอกเลยทั้งหัว 5555++

แมน การิน

#เริ่มเล่าที่ตาก่อนนะ ตา คือ 1 ใน 12 อย่างบนใบหน้า ที่ผมโมมาใหม่ อ่ะ มาๆ เล่าให้ฟัง…ผมทำตา 2 ข้างให้มันเท่ากัน ปกติชั้นตา 2 ข้างจะไม่เท่ากันเลย เป็นปมชีวิตมานาน ขวาเป็นตา 2 ชั้นแบบที่ชอบ ซ้ายเป็นทาวน์โฮม 3 ชั้น และหนา เคยไปปรับแก้มาแล้ว แต่ก็ยังไม่รอด

ผมทำการปรับกล้ามเนื้อตาฝั่งซ้ายใหม่ด้วย ปัญหาคือผมมีภาวะกล้ามเนื้อตาด้านนี้อ่อนแรง เปลี้ย ทำให้ตื่นเช้ามามีน้ำตา ขี้ตาแน่น ลืมตาไม่ค่อยขึ้น แต่อย่างอื่นขึ้นนะ 🫢 ส่งผลให้ขยี้ตาและตาก็จะแดง คนเลยชอบถามเวลาเจอ ทำไมตาแดง 😔

แมน การิน

ผมปรับช่องว่างระหว่างท้องคิ้ว กับ ตาให้กว้างเท่ากันทั้งสองฝั่ง โดยการเพิ่มไขมันที่ส่วนนี้ (ไขมันจากต้นขา) ทำให้ดูเต็มขึ้น และ ก็เอาไขมันจากส่วนนั้นแหล่ะ มาจัดการเรียงตัวใหม่ที่ใต้ตาให้เต็มขึ้น และก็ เอาถุงตาดำแพนด้าออกด้วย (แต่ตอนนี้ยังช้ำอยู่)

แมน การิน

ปรับคิ้วฝั่งขวาให้เท่ากับฝั่งซ้าย ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการทำ #เอนโดไทน์ เพื่อให้คิ้วยกขึ้นคิ้วสวยแถมยังหน้าตึง ดูเด็กลง 10 ปี แบบไม่ต้องพึ่งโบฯ

แมน การิน

วันนี้ขอเล่า “ตา” ก่อนละกัน #ตาใหม่ที่ชอบมาก ตายังมีความบวม และใต้การปิดผ้า ยังมีรอยช้ำม่วง เขียวๆ บวมๆ เหลืออยู่ ยังไงจะมาโชว์ส่วนอื่นที่ทำ ให้ทุกคนได้ดูอีกนะ แต่บอกเลยว่า #ดีใจที่ได้ทำที่นี่ ☺️❤️🙏 นี่แค่ตานะ ยังมีส่วนอื่นอีกที่อยากเล่า เพราะมันค้างใจมานาน ส่องกระจกที่ไรก็เห็น อยากปรับอยากทำมาจะ 20 ปีละไอ้จุดนี้ และสุดท้ายก็ได้ทำ … ที่นี่ #ไว้มาเล่า #การินหน้าใหม่2026 #Day14 🇰🇷 #เป็นการทำหน้าที่ใช้หมอเปลืองที่สุดถึง4คน #หน้าล้านห้าExtraอีกห้าแสน #ทั้งหมดทั้งมวลคือเรื่องโหงวเฮ้ง ต้องยอม!

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