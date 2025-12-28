4EVE รีแคป ครบรอบ 5ปี เติบโตขึ้น ผลงานมากมาย ได้รับโอกาสหลากหลาย ที่สำคัญสาวๆการันตรีว่าพวเราสวยขึ้นด้วย
7 สาว เกิร์ลกรุ๊ปไอดอล 4eve (โฟร์อีฟ) มาร่วมงาน “Amazing Thailand Countdown 2026” ก่อนขึ้นเวทีโชว์ให้แฟนๆ ได้รับชม ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน ถึงที่ผ่านมาตลอด 5 ปี กับผลงานที่ออกมามากมาย และการเติบโตของสมาชิกแต่ละคน
ปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้าง?
“เรียกได้ว่าครบรส เพลงของเราปล่อยถี่มาก เป็นปีที่ได้ทำอะไรใหม่ๆ ได้ไปต่างประเทศ มีโอกาสหลากหลายมากๆ เลย”
ครบรอบ 5 ปีด้วย เปลี่ยนแปลงกันยังไงบ้าง?
“ว้าว! เพลงเยอะมาก ท่าเต้นก็เยอะมาก แล้วพวกเราโฟร์อีฟก็สวยขึ้นด้วย
โตขึ้น เติบโตขึ้น ซื้อบ้านใหม่แล้วค่ะตอนนี้ ได้ทำงานหลากหลาย ก็พร้อมทำงานเสมอนะคะ
5 ปีนี้รู้จักจัดสรรต่างๆ ปล่อยวางมากขึ้นด้วย แล้วก็ถอยรถใหม่มาเหมือนกัน
5 ปีที่ผ่านมา พวกเรามีคนรู้จักมากขึ้นทุกปี แต่มีสิ่งหนึ่งคือโสดค่ะ เปิดแผงนะคะ
5 ปีนี้ได้ไปเที่ยวต่างประเทศไกลขึ้น ปกติจะอยู่แต่ในเอเชีย แต่รอบนี้ได้ไปไกลขึ้น ได้เจอเวทีใหญ่ๆ ก็เติบโตขึ้นมาก
5 ปีที่ผ่านมาของพวกเราโฟร์อีฟมี ฟอร์อาย(ชื่อแฟนคลับ) ที่น่ารักเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะ”
ล่าสุดไปสปป.ลาว?
“เป็นครั้งแรกที่ได้ไปเล่นที่วังเวียงเฟสด้วยค่ะ ก่อนหน้านี้เคยไปที่เวียงจันทน์ แต่ฝ้ายไม่ได้ขึ้นน้องป่วยกะทันหัน แต่รอบนี้ได้ขึ้นครบ 7 แล้วก็สัมผัสถึงการรอคอยของแฟนๆ ด้วยค่ะ”
ปีนี้ได้ไปหลายที่ มีที่ไฟนหมายตาไว้ว่าผีหน้สจะต้องไปอีก?
“โอ้โห พวกเราพร้อมไปทุกที่เลยนะคะ ที่ไหนเปิดโอกาสให้พวกเราก็อยากไปทุกที่ค่ะ”
ฝากติดตามดีกว่า?
“ฝากติดตามพวกเราด้วยค่ะ บอกเลยปีหน้ามีอะไรสนุกๆ ให้ติดตามแน่นอนค่ะ แล้วก็จะมีคอนเสิร์ตของเรา คอนใหญ่แน่นอน และก็เพลงใหม่ๆ สนุกๆ ให้ติดตามแน่นอนค่ะ”