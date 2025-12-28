หล่อแล้วยังใจบุญ! “ไบร์ท วชิรวิชญ์” ทำบุญวันเกิด มอบวีลแชร์ 12 คัน ให้ รพ.จุฬาฯ อายุครบ 28 ปี แฟน ๆ ร่วมอวยพร

อายุครบ 28 ปี เต็มแล้ว สำหรับนักร้องและนักแสดงหนุ่มฮอต ไบร์ท วชิรวิชญ์ ซึ่งเพิ่งผ่านวันครบรอบมาเมื่อวันที่ 27 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยมีแฟนๆและเพื่อนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์ออวยพรมากมาย

ด้านคุณแม่ของไบร์ท ได้โพสต์ข้อความอวยพรลูกชายอย่างอบอุ่ระบุว่า สุขสันต์วันเกิดครับลูก แม่ขอให้มีความสุข ทุกเวลา สุขภาพแข็งแรง สมหวังในทุกสิ่งที่ปรารถนา นะครับคนเก่ง❤️🎂🎉

พร้อมเผยว่า หนุ่มไบร์ท ได้ทำบุญใหญ่เนื่องในวันคล้ายวันเกิดอายุครบ 28 ปี ด้วยการบริจาควีลแชร์จำนวน 12 คัน ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อใช้ช่วยเหลือผู้ป่วย

ทำเอาแฟน ๆ และชาวโซเชียลต่างร่วมอนุโมทนาและชื่นชมกันอย่างล้นหลาม สมกับเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงคุณภาพที่ทั้งหล่อและใจบุญ

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