แฟนๆ แห่เป็นห่วง เปิดภาพวินาทีรถตู้ทีมงาน น้ำแข็ง ทิพวรรณ เกิดอุบัติเหตุ-ควันท่วมรถ โชคดีปลอดภัยทุกคน
ทำเอาแฟนๆ ทั้งตกใจและแสดงความเป็นห่วง เมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊ก โบกัส จารุวัฒน์ ออกมาโพสต์คลิป นาทีรถตู้ น้ำแข็ง ทิพวรรณ เกิดอุบัติเหตุ เผยให้เห็นภาพของคนที่อยู่ในรถพยายามหาทางออก เพื่อเอาชีวิตรอด เนื่องจากเปิดประตูรถไม่ได้
พร้อมเขียนแคปชั่นเล่าว่า “สิ่งที่ไม่อยากให้เกิด ดีที่ทีมงานปลอดภัยกันทุกคน ไม่เป็นอะไรมาก อุบัติเหตุครั้งแรกในชีวิต วินาทีที่อยู่ในรถ ทุกคนร้องตกใจ ผมนึกว่ารถกำลังตกเขากำลังพลิกคว่ำ เพราะทุกคนหลับแล้วรถชนแล้วด้วยอาการคนนอนแล้วตกใจ พากันร้องสั่นกลัวไปหมด จนรถจอดนิ่ง ควันก็ลอยเข้ามาในรถ”
“แล้วรถเป็นประตูระบบไฟฟ้า รถไม่สามารถเปิดประตูได้ พากันตั้งสติเช็กว่ามีใครเป็นอะไรไหม แล้วรีบปีนไปเบาะหน้า ออกประตูหน้าหมด จังหวะควันเต็มในรถ เหม็นฉุนเหมือนระเบิดมาก ขอให้หลังจากนี้พวกเราทีมงานหมดเคราะห์หมดโศก กันทุกคน ขอให้ปังๆ หลังจากนี้ครับ”
จากนั้นผู้ใช้เฟซบุ๊กคนเดิมได้โพสต์อัพเดตเพิ่มเติมว่า “ฟาดเคราะห์พี่น้องเอ่ย ใจสลายคัก นึกว่าสิบ่รอดแล้ว ศิลปินปลอดภัยทุกคนครับ ดีที่ทุกคนดึงสติกลับมาได้ทัน พี่ก็อตคนขับรถสติดีมากๆ ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะครับ”
หลังจากคลิปและโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไป มีเพื่อนศิลปินและแฟนๆ เข้ามาแสดงความห่วงใยกันมากมาย อาทิ ทุกการเดินทางมีความเสี่ยงมีสติให้มากๆ พระคุ้มครองครับ, ฟาดเคราะห์ๆ ปลอดภัยนะคับพี่ๆ, ขอให้ปลอดภัยนะคะพี่ๆ, เป็นไรไหม ห่วงใยนะ, ฟาดเคราะห์ไป ต่อไปให้มีเรื่องดีๆ เข้ามา, คุณพ่อคุณแม่รักษาพระคุ้มครองเด้อลูก, คนปลอดภัยดีแล้วครับ เป็นต้น
ขอบคุณที่มา FB : โบกัส จารุวัฒน์