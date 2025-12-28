นก บริพันธ์ จัดเต็มเสิร์ฟสุขให้แฟนรายการ ประเดิมคิวแรก พัทลุง พาราฮัท ยกวงแหลงใต้โชว์ฟอร์มสด ลูกตาล ประจวบฯ พบ โจโจ้ แม่ฮ่องสอน โปรยเสน่ห์พิชิตแต้มต่อ

เปิดศักราชต้อนรับปีมะเมีย 2569 เวทีคอนเสิร์ตดนตรีสด “ชุมทางดาวทอง” ทางช่อง 7HD ที่ดูแลการผลิตโดยบิ๊กบอส “นก-บริพันธ์ ชัยภูมิ” เปิดโปรฯ จัดเต็มเสิร์ฟสุขเพิ่มพลังบวกมอบให้กับแฟนรายการทั่วประเทศ ประเดิมคิวแรกปีม้าคึกคั่ก…พฤหัสบดีนี้

นก บริพันธ์ เสิร์ฟสุขประเดิมคิวแรก พัทลุง พาราฮัท ยกวงแหลงใต้โชว์ฟอร์มสด

พบกับศิลปินหนุ่มคมเข้มวง “พัทลุง พาราฮัท” มาชวนแหลงใต้พร้อมโชว์ฟอร์มสดกับบทเพลงหยอดหญิง “เด็กใต้ป้ายไหร”, “โรคคนจน”, “อาซาบัง” ก่อนชวนโยกกับเพลงจังหวะน่ารักลองแล “คบแล้วจะรัก”

นก บริพันธ์ เสิร์ฟสุขประเดิมคิวแรก พัทลุง พาราฮัท ยกวงแหลงใต้โชว์ฟอร์มสด

เสิร์ฟสุขวันศุกร์..ชมบรรยากาศการแข่งขันประกวดร้องเพลงลูกทุ่งที่ได้มาตรฐาน GLO Miracle Music ซีซั่น 2 ในศึกตัวแทนจังหวัดที่น้องๆ เยาวชนคนเสียงดีมีโอกาสได้มาแสดงศักยภาพให้เป็นที่ประจักต่อหน้าคณะกรรมการงานเนี๊ยบและคุณผู้ชม

นก บริพันธ์ เสิร์ฟสุขประเดิมคิวแรก พัทลุง พาราฮัท ยกวงแหลงใต้โชว์ฟอร์มสด

ขอเสียงปรบมือต้อนรับ “ลูกตาล-นัสนันท์ อ่วมสะอาด” สาวเมืองประจวบคีรีขันธ์ คัดสรรบทเพลง “สาวอีสานรอรัก” และ “ชานรักชานชาลา” ท้าดวล “โจโจ้-เจษฎา สุดปลายทาง” หนุ่มเมืองเหนือจาก จ.แม่ฮ่องสอน ที่เลือกบทเพลง “แดนเซอร์ ป.4” และ “วอนพ่อตากสิน” หวังชิงแต้มต่อ! เสียงและลีลาของใครจะโดนใจได้ตั๋วเข้ารอบลึก..ร่วมลุ้น

นก บริพันธ์ เสิร์ฟสุขประเดิมคิวแรก พัทลุง พาราฮัท ยกวงแหลงใต้โชว์ฟอร์มสด

ติดตามความมันส์และลุ้นไปพร้อมกันได้ในรายการ “ชุมทางดาวทอง” ทางช่อง 7HD กดหมายเลข 35 หรือชมผ่านออนไลน์ที่เพจเฟสบุ๊ค Ch7HD ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 1 และศุกร์ที่ 2 มกราคม 2569 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

สามารถดูย้อนหลังได้ที่ www.bugaboo.tv, Youtube Channel 7 Star Studio และเฟสบุ๊คแฟนเพจhttps://www.facebook.com/chumtangdaotong/ ความบันเทิงที่ไปกับคุณทุกที่ทุกเวลา

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