หลายคนเขินแทนบอกคำเดียวละลาย วิล ชวิณ ส่งสายตาหวาน เบลล่า เปิดโมเมนต์เรียบง่ายเซอร์ไพรส์นางเอกสาว

ส่งท้ายปี ครบรอบวันเกิด 24 ธันวาคม นางเอกคนดัง เบลล่า ราณี ปีนี้แบบเรียบง่าย แต่โมเมนต์อบอุ่นและหวานมากๆ

วิล ชวิณ ร่วมเซอร์ไพรส์ เบลล่า พร้อมสายตาหวานละลาย

โดยเฉพาะกับบรรยากาศการเซอร์ไพรส์วันเกิดย้อนหลังกับหวานใจ วิล ชวิณ เจียรวนนท์ แฟนหนุ่ม ร่วมฉลองพร้อมกับเพื่อนๆด้วย

วิล ชวิณ ส่งสายตาหวานเซอร์ไพรส์ เบลล่า

ใครเห็นโมเมนต์นี้ก็ฟินเขินแทน เบลล่า ราณี เลย

ทั้งเค้กวันเกิดและร้องเพลงอวยพรให้สาวเบลล่า แต่ที่ทำเอาหลายคนโฟกัสแล้วแห่ฟินไปตามๆกัน กับสายตาพี่หมื่นชวิณที่มองแม่นายเบลล่าช่างหวานหยดอะไรขนาดนี้

ที่มา เบลล่า ราณี

ทีมข่าวสด 28 ธ.ค.68

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