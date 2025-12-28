หลายคนเขินแทนบอกคำเดียวละลาย วิล ชวิณ ส่งสายตาหวาน เบลล่า เปิดโมเมนต์เรียบง่ายเซอร์ไพรส์นางเอกสาว
ส่งท้ายปี ครบรอบวันเกิด 24 ธันวาคม นางเอกคนดัง เบลล่า ราณี ปีนี้แบบเรียบง่าย แต่โมเมนต์อบอุ่นและหวานมากๆ
วิล ชวิณ ร่วมเซอร์ไพรส์ เบลล่า พร้อมสายตาหวานละลาย
โดยเฉพาะกับบรรยากาศการเซอร์ไพรส์วันเกิดย้อนหลังกับหวานใจ วิล ชวิณ เจียรวนนท์ แฟนหนุ่ม ร่วมฉลองพร้อมกับเพื่อนๆด้วย
ใครเห็นโมเมนต์นี้ก็ฟินเขินแทน เบลล่า ราณี เลย
ทั้งเค้กวันเกิดและร้องเพลงอวยพรให้สาวเบลล่า แต่ที่ทำเอาหลายคนโฟกัสแล้วแห่ฟินไปตามๆกัน กับสายตาพี่หมื่นชวิณที่มองแม่นายเบลล่าช่างหวานหยดอะไรขนาดนี้
ที่มา เบลล่า ราณี
- อ่านข่าว – วิล ชวิณ เผยค่ำคืนที่น่าจดจํา ยกให้ เบลล่า เป็นผู้จัดการส่วนตัว ดูแลทั้งคิวงานและหัวใจ
- อ่านข่าว – เบลล่า ราณี โต้ลือเลิก! หลังถูกจับตา เข้าปฏิบัติธรรม – แฟนหนุ่มโพสต์เพลงเศร้า
ทีมข่าวสด 28 ธ.ค.68