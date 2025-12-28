ไม่เคยแผ่ว! จ๋าย ไททศมิตร ฝากสิ่งนี้ถึงนักการเมืองสีเทา ยันไม่ได้กวน แต่อยากรู้จริงๆ ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์สนั่น
ไม่เคยทำให้แฟนเพลงผิดหวัง สำหรับศิลปินชื่อดัง จ๋าย อิชณน์กร พึ่งเกียรติรัศมี หรือ จ๋าย ไททศมิตร ที่มักจะออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมือง รวมไปถึงประเด็นทางสังคมแบบตรงไปตรงมา
ล่าสุด หนุ่มจ๋าย ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ฝากถึงนักการเมืองสีเทา โดยระบุว่า “อยากให้นักการเมืองสีเทา เปิดคอร์สสอนทริกเทายังไงให้เจริญ เผื่อลูกๆ หลานๆ จะได้เอาไปปรับใช้ในอนาคต ทริกดีๆ แบบนี้ไม่น่าเก็บไว้คนเดียว จะได้เป็นแรงบันดาลใจให้คน ว่าไม่ต้องเก่ง ไม่ต้องแก้ปัญหาประเทศ ไม่ต้องหาเสียงให้เหนื่อย ก็สามารถยิ่งใหญ่ได้ อ่อย ใจฟู”
ก่อนจะเขียนเพิ่มเติมในคอมเมนต์ว่า “อยากเรียนอ่า ผมอยากรู้จริงๆ นะเนี่ย ไม่ได้กวนเลย สงสัยมานานมาก มันต้องมีเหตุผลสิวะที่คนๆ นึงจะขึ้นไปถึงตรงนั้นได้ เปิดแบบคอร์สส่วนตัวได้มั้ย อยากเรียน”
งานนี้มีแฟนๆ เข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆ อาทิ อันนี้จริง มันโกงยังไงวะ กฎหมายทำอะไรมันไม่ได้ กรูแค่ขับมอไซค์ไปตลาดไม่ใส่หมวกกันน็อคก็โดนจับ, รักพี่ตรงนี้แหละ, ไม่แผ่วเลย55555, เป็นของที่โรงเรียนไม่มีสอนเป็นวิชาชีพชีวิตส่วนบุคคลต้องหาเรียนเอง, พี่จ๋าย ก็พูดซะเห็นภาพ, พลังบวกเชิงลบมากครับลูกพี่จ๋าย, ลงเรียนด้วยคนนะคะ อยากรวยอยากมีอำนาจมีคนเคารพทำอะไรก็ไม่ผิด เป็นต้น
ขอบคุณที่มา FB : Itkron Pungkiatrussamee