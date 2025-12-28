เข้าใจหัวอกพ่อเลย บอย ภิษณุ รับใจสลาย ฟังคำลูกสาว พอได้ยินอึ้งเลย

เป็นช่วงเวลาที่ต้องมีการปรับตัวกับสถานการณ์เศรษฐกิจอย่างมากสำหรับ บอย ภิษณุ ที่ล่าสุดก็ประกาศขายบ้านหรู 70 ล้าน เพื่อไปหาบ้านที่มีขนาดเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ส่วนเรื่องสถานะของครอบครัว ที่คาดหวังว่าจะเป็นครอบครัวที่มีความสุข แต่ได้แค่นี้จริงๆ ไม่มีใครอยากให้เป็นแบบนี้ ส่วนความเป็นพ่อแม่ลาออกไม่ได้ ก็ช่วยกันดูแล น้องเฟรยาลูกสาวให้ดีที่สุดนั้น

บอย ภิษณุ ใจสลาย ฟังคำลูกสาว ไม่อยากมาบ้านปาป๊า

แต่ล่าสุด บอย ภิษณุ ได้โพสต์ข้อความเศร้าตัดพ้อเรื่องลูกสาวด้วยว่า “ใจสลายเหมือนกันนะ เมื่อลูกบอกไม่อยากมาหาปาป๊า ไม่อยากมาบ้านปาป๊า (อิโมจิร้องไห้หนัก) ไม่รู้ลูกคิดอะไรอยู่ หรือพอเราไม่ได้เจอกันหลายๆวัน ลูกคิดว่าเราไปไหน ไม่รักแล้วหรือยังไง พอได้ยินอึ้งเลย”

บอย ภิษณุ ใจสลาย ฟังคำลูกสาว พอได้ยินอึ้งเลย

งานนี้คงต้องขอส่งกำลังใจให้หนุ่มบอย เพราะเข้าใจหัวอกคนเป็นพ่อเลยในสถานการณ์แบบนี้ หวังว่าลูกสาวจะเข้าใจปาป๊าบอยในเร็ววัน

ที่มา บอย ภิษณุ

ทีมข่าวสด 28 ธ.ค.68

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนฝนตกหนักถึงหนักมาก ฉบับที่ 1 โดนเต็มๆวันที่ 18-25 ต.ค.นี้
2

ราคาทองวันนี้ 17 ต.ค.69 สมาคมค้าทองคำ ประกาศ ราคาทองคำวันนี้ เปิดตลาดแล้ว เผยราคาล่าสุด
3

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด หวยลาว ออกอะไร
4

ปิดฉาก 40 ปี KFC เตรียมเปลี่ยนมาขายโค้กปีหน้า แทน เป๊ปซี่
5

แห่อาลัย "น้องข้าวโพด" นักศึกษาสาววัย 23 ปี เพื่อน ๆ สุดเศร้า
6

ตรวจหวย ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2569
7

ด่วน! ตร.ปะทะกลุ่มคนร้าย จนท.เสียชีวิต 1 บาดเจ็บ 2 คนร้ายเสียชีวิต 1 ระทึกนราธิวาส
8

กดเซฟไว้เลย! 5 สเต็ป สยบ “แมลงสาบตัวเล็ก” พาหะนำโรคร้าย ให้สิ้นซากยกรัง
9

เปิดใจสาวโรงงาน ถูกลอตเตอรี่พลัส 12 ล้าน หลังดูดวงบอกจะได้โชค
10

คฑา ชินบัญชร เผยดวง 3 ราศีเฮงยืนหนึ่ง ดาวอาทิตย์ยกเข้า 18 ต.ค. เปิดทางเริ่มต้นใหม่อย่างโดดเด่น