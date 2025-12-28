เข้าใจหัวอกพ่อเลย บอย ภิษณุ รับใจสลาย ฟังคำลูกสาว พอได้ยินอึ้งเลย
เป็นช่วงเวลาที่ต้องมีการปรับตัวกับสถานการณ์เศรษฐกิจอย่างมากสำหรับ บอย ภิษณุ ที่ล่าสุดก็ประกาศขายบ้านหรู 70 ล้าน เพื่อไปหาบ้านที่มีขนาดเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ส่วนเรื่องสถานะของครอบครัว ที่คาดหวังว่าจะเป็นครอบครัวที่มีความสุข แต่ได้แค่นี้จริงๆ ไม่มีใครอยากให้เป็นแบบนี้ ส่วนความเป็นพ่อแม่ลาออกไม่ได้ ก็ช่วยกันดูแล น้องเฟรยาลูกสาวให้ดีที่สุดนั้น
บอย ภิษณุ ใจสลาย ฟังคำลูกสาว ไม่อยากมาบ้านปาป๊า
แต่ล่าสุด บอย ภิษณุ ได้โพสต์ข้อความเศร้าตัดพ้อเรื่องลูกสาวด้วยว่า “ใจสลายเหมือนกันนะ เมื่อลูกบอกไม่อยากมาหาปาป๊า ไม่อยากมาบ้านปาป๊า (อิโมจิร้องไห้หนัก) ไม่รู้ลูกคิดอะไรอยู่ หรือพอเราไม่ได้เจอกันหลายๆวัน ลูกคิดว่าเราไปไหน ไม่รักแล้วหรือยังไง พอได้ยินอึ้งเลย”
งานนี้คงต้องขอส่งกำลังใจให้หนุ่มบอย เพราะเข้าใจหัวอกคนเป็นพ่อเลยในสถานการณ์แบบนี้ หวังว่าลูกสาวจะเข้าใจปาป๊าบอยในเร็ววัน
ที่มา บอย ภิษณุ
- อ่านข่าว – ไม่มีใครอยากเป็นแบบนี้ บอย ภิษณุ เปิดใจสัมพันธ์ครอบครัว ช่วยกันดูแลลูกให้ดีที่สุด
- อ่านข่าว – บอย ภิษณุ ขายบ้านหรูที่รักมาก พร้อมบอกราคา เผยเหตุผลเข้าใจเลย
ทีมข่าวสด 28 ธ.ค.68