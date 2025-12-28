พ่อเอ๊ะ ประกาศชัด ระเบียบวาทะศิลป์ เล่นให้ฟรี! ถ้ากระทรวงกลาโหมจัดงานปูนบำเหน็จประดับยศให้ทหารกล้า
ได้ใจแฟนเพลงไปเต็มๆ เมื่อ พ่อเอ๊ะ ภักดี พลล้ำ หัวหน้าวงดนตรีหมอลำชื่อดังอันดับต้นๆ ของเมืองไทยอย่าง ระเบียบวาทะศิลป์ ออกมาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เอ๊ะ ภักดี ระเบียบวาทะศิลป์ แจ้งความประสงค์ว่าทางวงยินดีเล่นให้ฟรี หากกระทรวงกลาโหมจัดงานปูนบำเหน็จประดับยศให้กับทหารกล้าที่ไปปกป้องอธิปไตย
โดย พ่อเอ๊ะ ระบุข้อความว่า “ถ้าวันไหนกระทรวงกลาโหมจัดงานปูนบำเหน็จ ประดับยศให้กับทหารกล้าที่ไปปกป้องอธิปไตย ระเบียบวาทะศิลป์ยินดีที่จะไปร่วมแสดงให้ฟรี”
ท่ามกลางแฟนเพลงหมอลำที่พากันกดไลก์รัวๆ พร้อมแสดงความเห็น อาทิ สุดยอดคร่าสุดๆๆ, พ่อเอ๊ะน่ารักที่สุดจ้า, นี่ล่ะคนจริงใจ, ระเบียบสุดยอดเลยค่ะ, คุณพ่อใจดีสุดๆๆ, เอาหัวใจไปเลยพ่อสุดจริง, ขอเป็นจริงเด้อ, กราบขอบคุณแทนพี่ๆ ทหารด้วยค่ะ, หนูก็จะบินไปนำค่ะพ่อเอ๊ะสุดยอดค่ะ เป็นต้น
ขอบคุณที่มา FB : เอ๊ะ ภักดี ระเบียบวาทะศิลป์