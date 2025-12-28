เดอะสโตนฯ / ภาพยนตร์ไทยเรื่อง “เดอะสโตน พระแท้ คนเก๊” ผลงานจาก คาร์แมนไลน์ และ M STUDIO ดำเนินงานสร้างโดย จังก้า สตูดิโอ ยังคงสร้างชื่อเสียงให้กับวงการภาพยนตร์ไทยอย่างต่อเนื่อง หลังได้รับการคัดเลือกให้เข้าฉายในเทศกาลภาพยนตร์ระดับนานาชาติรวม 5 เทศกาลใหญ่ และ เทศกาลส่งเสริมวัฒนธรรมอีกหลายเวที ตลอดปี 2025 สะท้อนศักยภาพของคอนเทนต์ไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก
หนึ่งในไฮไลต์สำคัญคือการเข้าฉายใน Far East Film Festival 2025 ณ เมืองอูดิเน่ ประเทศอิตาลี ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ยังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล White Mulberry Award for First Time Director อันทรงเกียรติ จากการเป็นผลงานกำกับภาพยนตร์เรื่องแรกของสองผู้กำกับ อารักษ์ อมรศุภศิริ และ วุฒิพงษ์ สุขะนินทร์ นับเป็นก้าวสำคัญของผู้สร้างภาพยนตร์ไทยบนเวทีสากล
นอกจากนี้ “เดอะสโตน พระแท้ คนเก๊” ยังได้รับเลือกให้ฉายในเทศกาลระดับนานาชาติอีกหลายแห่ง อาทิ New York Asian Film Festival 2025, Malaysia International Film Festival ครั้งที่ 8, Hainan Island International Film Festival ครั้งที่ 7 ณ เมืองซานย่า มณฑลไห่หนาน ประเทศจีน รวมถึงการร่วมฉายในงาน Thai Festival ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมและภาพยนตร์ไทยสู่สายตาผู้ชมต่างชาติ
และล่าสุดภาพยนตร์เรื่องนี้ยังได้รับเลือกให้เข้าฉายใน เทศกาลส่งท้ายปี กับ China-ASEAN Film Panorama ครั้งที่ 8 ณ เมืองหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 25–31 ธันวาคม 2568 นับเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญในช่วงเทศกาลคริสต์มาส ที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ชมในภูมิภาคอาเซียนและจีนได้ร่วมสัมผัสเรื่องราวของภาพยนตร์ไทยบนเวทีนานาชาติอย่างอบอุ่นและทรงพลัง
ไม่เพียงเท่านั้น ผลงานภาพยนตร์จากคาร์แมนไลน์, M STUDIO และจังก้า สตูดิโอ อีก 2 เรื่อง ได้แก่ อนงค์ และ คุณชายน์ ยังได้รับคัดเลือกให้เข้าฉายในเทศกาลภาพยนตร์ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
โดยภาพยนตร์ “อนงค์” ได้ร่วมฉายใน Thai Film Festival in Dublin ในโอกาสเฉลิมฉลอง 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย–ไอร์แลนด์ ขณะที่ “คุณชายน์” ได้รับเลือกฉายใน Chiang Mai Fantastic Film Festival และ Lancang-Mekong International Film Week ครั้งที่ 7 อีกด้วย
ความสำเร็จของ เดอะสโตน พระแท้ คนเก๊, อนงค์ และ คุณชายน์ บนเวทีนานาชาติในปีนี้ จึงถือเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญที่ตอกย้ำพลังของภาพยนตร์ไทยในการเล่าเรื่องที่เข้มข้น ลึกซึ้ง และสามารถสื่อสารกับผู้ชมทั่วโลกได้อย่างภาคภูมิ