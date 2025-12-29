นางเอกสาว วิว วรรณรท สุดกลั้นน้ำตาสูญเสียครั้งสำคัญ กราบลาคุณตาวิชัย กล้วยไม้ ณ อยุธยา บุคคลที่รักยิ่งในครอบครัว แม็ค แฟนหนุ่มคอยเคียงข้างให้กำลังใจ

จากกรณี นางเอกสาว วิว วรรณรท กราบลาบุคคลที่รักในครอบครัว หลังสูญเสียคุณตา วิชัย กล้วยไม้ ณ อยุธยา ท่ามกลางความโศกเศร้าของคนในครอบครัว

นางเอกสาวได้เผยพิธีส่งคุณตาเป็นครั้งสุดท้าย ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวโพสต์ภาพและคลิป พร้อมข้อความผ่านสตอรี่ถึงคุณตาสุดรัก

วิว วรรณรท สุดกลั้นน้ำตา ส่งคุณตาครั้งสุดท้าย

วิว วรรณรท สุดกลั้นน้ำตากราบลาคุณตาส่งครั้งสุดท้าย

โดยขณะร่วมพิธีฌาปนกิจส่งคุณตาครั้งสุดท้าย นางเอกสาวสุดกลั้นน้ำตาขณะกล่าวบอกลาคุณตาที่รัก ตอนหนึ่งเผยถึง คุณตาที่คอยช่วยดูแลหลานในวัยเด็กตอนคุณพ่อคุณแม่ไม่ว่าง เมื่อหลานเข้าวงการบันเทิง คุณตาก็เป็นแฟนคลับคนสำคัญของหลานในการติดตามละครของหลานด้วย

แม็ค วีรคณิศร์ แฟนหนุ่ม คอยอยู่เคียงข้าง

ขณะที่มีเพื่อนๆในวงการบันเทิงต่างส่งข้อความและพวงหรีดร่วมแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของคุณตา โดยมี แม็ค วีรคณิศร์ แฟนหนุ่ม คอยอยู่เคียงข้างไม่ห่าง

ที่มา วิว วรรณรท

ทีมข่าวสด 29 ธ.ค.68

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนฝนตกหนักถึงหนักมาก ฉบับที่ 1 โดนเต็มๆวันที่ 18-25 ต.ค.นี้
2

ราคาทองวันนี้ 17 ต.ค.69 สมาคมค้าทองคำ ประกาศ ราคาทองคำวันนี้ เปิดตลาดแล้ว เผยราคาล่าสุด
3

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด หวยลาว ออกอะไร
4

นายช่างหึงโหด ทารุณ ‘นศ.สาว’ ขังในบ้าน 3 วัน ขืนใจซ้ำ แฉตร.ไกล่เกลี่ยให้รับเงินเยียวยา
5

ปิดฉาก 40 ปี KFC เตรียมเปลี่ยนมาขายโค้กปีหน้า แทน เป๊ปซี่
6

ตรวจหวย ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2569
7

ด่วน! ตร.ปะทะกลุ่มคนร้าย จนท.เสียชีวิต 1 บาดเจ็บ 2 คนร้ายเสียชีวิต 1 ระทึกนราธิวาส
8

แห่อาลัย "น้องข้าวโพด" นักศึกษาสาววัย 23 ปี เพื่อน ๆ สุดเศร้า
9

กดเซฟไว้เลย! 5 สเต็ป สยบ “แมลงสาบตัวเล็ก” พาหะนำโรคร้าย ให้สิ้นซากยกรัง
10

คฑา ชินบัญชร เผยดวง 3 ราศีเฮงยืนหนึ่ง ดาวอาทิตย์ยกเข้า 18 ต.ค. เปิดทางเริ่มต้นใหม่อย่างโดดเด่น