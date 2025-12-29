นางเอกสาว วิว วรรณรท สุดกลั้นน้ำตาสูญเสียครั้งสำคัญ กราบลาคุณตาวิชัย กล้วยไม้ ณ อยุธยา บุคคลที่รักยิ่งในครอบครัว แม็ค แฟนหนุ่มคอยเคียงข้างให้กำลังใจ
จากกรณี นางเอกสาว วิว วรรณรท กราบลาบุคคลที่รักในครอบครัว หลังสูญเสียคุณตา วิชัย กล้วยไม้ ณ อยุธยา ท่ามกลางความโศกเศร้าของคนในครอบครัว
นางเอกสาวได้เผยพิธีส่งคุณตาเป็นครั้งสุดท้าย ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวโพสต์ภาพและคลิป พร้อมข้อความผ่านสตอรี่ถึงคุณตาสุดรัก
วิว วรรณรท สุดกลั้นน้ำตากราบลาคุณตาส่งครั้งสุดท้าย
โดยขณะร่วมพิธีฌาปนกิจส่งคุณตาครั้งสุดท้าย นางเอกสาวสุดกลั้นน้ำตาขณะกล่าวบอกลาคุณตาที่รัก ตอนหนึ่งเผยถึง คุณตาที่คอยช่วยดูแลหลานในวัยเด็กตอนคุณพ่อคุณแม่ไม่ว่าง เมื่อหลานเข้าวงการบันเทิง คุณตาก็เป็นแฟนคลับคนสำคัญของหลานในการติดตามละครของหลานด้วย
แม็ค วีรคณิศร์ แฟนหนุ่ม คอยอยู่เคียงข้าง
ขณะที่มีเพื่อนๆในวงการบันเทิงต่างส่งข้อความและพวงหรีดร่วมแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของคุณตา โดยมี แม็ค วีรคณิศร์ แฟนหนุ่ม คอยอยู่เคียงข้างไม่ห่าง
ที่มา วิว วรรณรท
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ทีมข่าวสด 29 ธ.ค.68