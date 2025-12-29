นุชยิ้มออก! “เป๊ก ผลิตโชค” โผล่ร่วมปาร์ตี้คริสต์มาสหลังเงียบหายไปพักใหญ่จากเหตุการณ์สะเทือนใจ ทำแฟนคลับใจชื้น เมื่อมีภาพร่วมสังสรรค์กับเพื่อนสนิท ดูผ่อนคลายและสดใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

จากกรณีซูเปอร์สตาร์หนุ่มขวัญใจมหาชน “เป๊ก ผลิตโชค” มีปากเสียงทะเลาะวิวาทบนท้องถนนจนถึงขั้นลงไม้ลงมือ และเจ้าตัวถูกมีดของคู่กรณีบาดเข้าที่บริเวณคางจนได้รับบาดเจ็บ ต้องรักษาบาดแผลและเยียวยาสภาพจิตใจอยู่นาน และเงียบหายไปจากหน้าสื่อ

ผลตรวจสารเสพติดออกแล้ว เป๊ก ผลิตโชค หลังเหตุวิวาท 3 เดือนก่อน แต่ยังเปิดเผยไม่ได้

ล่าสุด เป๊ก ทำให้แฟนๆ ยิ้มได้ส่งท้ายปี หลังเพื่อนสนิทของหนุ่มเป๊กโพสต์ภาพบรรยากาศเก็บตกปาร์ตี้ควันหลงคริสต์มาสลงบนไอจี เผยให้เห็นภาพของนักร้องหนุ่มที่มาร่วมแจมความสนุกกับแก๊งเพื่อนสนิทอย่างเป็นกันเอง ทำเอาเหล่า “นุช” (แฟนคลับ) ใจชื้นขึ้นเป็นกอง

ขอบคุณภาพจาก:heyyyyynini

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