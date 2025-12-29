พลอย เฌอมาลย์ เปิดใจสู้มะเร็งจนหาย ชีวิตเหมือนได้เริ่มใหม่ เผยตอนนี้เป็นสาววัยทองเพราะยา – เปลี่ยนมุมมองความรัก ขอกลับมารักตัวเองก่อน

เพราะหัวใจที่เข็มแข็งและกลับมารักตัวเอง นางเอกตัวแม่ พลอย เฌอมาลย์ ในที่สุดก็สามารถผ่านคืนวันอันโหดร้ายต่อสู้กับโรคมะเร็งมาได้สำเร็จ พร้อมเป็น “นิวพลอย” ที่ขอเปลี่ยนมุมมองความรัก ปล่อยว่างเรื่องหัวใจ ล่าสุดเปิดหมดเปลือกผ่านรายการ โต๊ะหนูแหม่ม ช่องเวิร์คพอยท์หมายเลข23 กับพิธีกรตัวแม่ พี่หนูแหม่ม สุริวิภา

ย้อนถามถึงการต่อสู้กับโรคมะเร็ง ค้นพบอาการนี้ยังไง? “พลอยเจอระยะ2 เลย กล่องจุ่มของพลอยได้ซีเคร็ต 2 ตัวค่ะ (หัวเราะ) มะเร็งเต้านมและตรงต่อมน้ำเหลือง จุดเริ่มเราเจอก้อนเนื้อ ไม่มีอาการอะไรเลย เจอก้อนเนื้อหมอก็บอกว่าต้องเฝ้าติดตาม อาจจะโตอาจจะอะไรต้องติดตามกันอยู่เรื่อยๆ”

“ช่วงนั้นแอบเกเรกับตัวเองนิดนึง ไม่ได้ไปตรวจสุขภาพ เพราะคิดว่าตัวเองแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วย พลอยเป็นคนออกกำลังกายเยอะ เรื่องของเรื่องคือเป็นคนไม่ชอบเจอเข็มกลัวเข็มมาก ดื้อตลอด จนผ่านไปปีครึ่ง เพื่อนก็บอกว่าไปตรวจสุขภาพได้แล้วนะ ไม่ตรวจเลยหรอ เลยกัดฟันไปตรวจ พอไปตรวจก็เจอเลยค่ะ เลยผ่าตัดอะไรเรียบร้อย”

วินาทีที่คุณหมอแจ้งว่าเราเป็นมะเร็ง? “วินาทีนั้นพลอยไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันเกิดขึ้นกับเรา มันเป็นอะไรที่ใกล้ตัวมาก คิดว่ามันใช่เหรอมันเกิดขึ้นกับเราแล้วนะในเวลานี้ แล้วก็สั่นไปหมดเลย คำว่ามะเร็งเป็นคำที่ใครๆ ก็กลัว น้ำตาคลอ ยืนงง แต่ตอนหลังก็ทำใจต้องสู้กับมันไป”

ใช้เวลาทำใจเพื่อสู้กับมันอยู่นานไหม? “ทำใจเรื่อยๆ เลยค่ะ (ไม่คิดจะบอกใคร?) พลอยเป็นห่วงคนรอบข้างเขาจะเป็นห่วงเรามาก พลอยยังคิดว่าเรายังจัดการตัวเองได้อยู่ สู้เพื่อตัวเองก่อน ไม่อยากบอกใครเพราะกลัวคนอื่นจะเป็นห่วง เพราะคำว่ามะเร็งมันน่ากลัวแล้วน่าตกใจมากจริงๆ แล้วการที่พลอยไปหาหมอนั้น รู้เร็วเจอเร็ว คุณหมอบอกว่ามันไม่ได้น่ากลัวอีกต่อไปแล้ว ด้วยเทคโนโลยีสมัยนี้แล้ว เรารู้เร็วรักษาเร็วมันหายเร็ว”

ขั้นตอนในการรักษาสมัยนี้รักษายังไง? “มีการผ่าตัดเอาชิ้นเนื้อร้ายออก แล้วเขาก็เอาเข้าแล็บไปตรวจ ตอนแรกพลอยก็นึกว่าเป็นแค่ที่เต้านม จนตรวจมาเจอว่าเจอสองสายพันธุ์ต้องผ่าตัดอีกรอบคือต่อมน้ำเหลือง ตอนนั้นก็ถามว่าจะลามไปสเตจไหน 3 หรือเปล่า เขาก็บอกว่าต้องลุ้นกันตอนผ่าตัดอีกที ตอนที่ฉีดสีเข้าไปแล้ว อันนั้นเครียดเลย เครียดร้องไห้”

“ตอนนั้นคิดไว้ว่าถ้าเราเป็นสเตจที่ 3 แล้วเราจะอยู่ยังไง อวัยวะเราจะเป็นยังไง สุขภาพเราจะเป็นยังไง มีคำถามมากมายเกิดขึ้นในหัว ยอมรับว่าใจเสีย แต่ตอนผ่าตัดพลอยก็ทั้งสวดมนต์ ทั้งทำสมาธิก็คิดว่าเป็นไงเป็นกัน แต่ด้วยความที่โชคดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าข้างพลอย มันจบที่สเตจ 2 พลอยก็ดูแลรักษาตัวเองแล้วก็ฉายแสงต่อ 25 ครั้ง”

ตอนนั้นต่อสู้กับหัวใจของตัวเองยังไง? “เหมือนเราสู้กับความกลัวของเรา ตอนนั้นไม่กล้าบอกใคร บอกคนที่ใกล้มากๆ มีแค่คุณแม่ และคนสนิทบ้าง บอกไม่กี่คน ญาติบางคนยังไม่รู้เลย การสู้ของพลอยคือการทำใจและยอมรับกับมันไป พลอยรู้สึกว่าต้องทำใจและเข้าใจกับมันก่อน และการยอมรับ”

อาการตอนนี้กลับมากี่เปอร์เซ็นต์แล้ว? “เพิ่งกลับไปอัพเดตตรวจ PET Scan คือสแกนรอบตัวเลย ข่าวดีคือตอนนี้ไม่มีอะไรแล้ว รอดๆ สุขภาพดีแต่ก็ต้องไปตรวจอีกทุกๆ 6 เดือน และพลอยก็ต้องทานยากดฮอร์โมนเอสโตรเจนคือTamoxifen เท่ากับว่าตอนนี้พลอยเป็นผู้หญิงวัยทองโดยยา ไม่มีประจำเดือนแล้ว ต้องดูในเรื่องของฮอร์โมนตัวเอง เดี๋ยวพลอยจะไปหาหมอปรึกษาเรื่องฮอร์โมน มีอาการร้อนๆ วูบวาบ ผมหงอกขึ้นเยอะมาก ผิวเหี่ยวง่าย”

ตอนนี้เริ่มหันมาเรียนรู้ทำธุรกิจ ส่วนความรักไม่ต้องเรียนรู้แล้วเนอะ? “พอแล้ว เรียนรู้มาเยอะแล้ว โรงเรียนนี้จบปริญญาเอกแล้ว (หัวเราะ) สอบตกไม่รู้กี่รอบแล้ว ส่วนมุมมองความรักพลอยก็ยังมองว่าเป็นเรื่องที่สวยงามเหมือนเดิม ตอนนี้ไม่ได้คิดอะไรเลย สิ่งที่โฟกัสมากที่สุดคือกลับมารักตัวเองก่อน มีความสุขกับตัวเองให้ได้ก่อน”

“ตอนนี้คิดว่าชีวิตตัวเองได้กลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งแล้ว และพลอยก็เอ็นจอยกับมันอยู่ มุมมองความรักพลอยไม่เคยคิดลบกับความรักเลย มันก็เกิดขึ้นและก็ผ่านมาและก็ผ่านไป ความรักยังคงสวยงามเสมอ ความรักมันเป็นบทเรียน”

มุมมองเปลี่ยนไปเยอะจริงๆ? “เพราะพลอยเชื่อว่าบางทีคนที่เข้ามาในชีวิตเราแต่ละคน ไม่ว่าจะเป็นคนรัก เพื่อน หรือว่าใครก็แล้วแต่ บางคนก็เข้ามาเป็นของขวัญ แต่บางคนก็เข้ามาเพื่อเป็นบทเรียนในชีวิตเรา ไม่เป็นไรค่ะ เราก็ยังเดินหน้าต่อได้”

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