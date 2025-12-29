อ้อน ลัคนา ใจหาย! ปีหน้าตื่นเช้ามาไม่ได้ไปจัดรายการแล้ว บอกลาฉายาดีเจ 4 แผ่นดิน เผยเข้าใจสถานการณ์ ขอบคุณผู้ฟังที่อยู่เคียงข้างกันมา 18 ปี
หลังจากที่ เทโร เรดิโอ ประกาศยุติกิจการอย่างเป็นทางการสิ้นปีนี้ หลังดำเนินงานมอบความสุขให้คุณผู้ฟังมานาน 35 ปี ท่ามกลางความใจหายและเสียดายของเหล่าดีเจและแฟนรายการ ล่าสุด อ้อน ลัคนา หนึ่งในดีเจลูกหม้อ ได้ออกมาโพสต์ความในใจถึงการทำงานตลอดระยะเวลา 18 ปี
โดยบอกว่า “18 ปีแห่งความสุขทุกครั้งที่ได้ทำงาน และปีนี้ก็เป็นปีสุดท้ายแล้วจริงๆ เป็นดีเจที่ทุกคนบอกว่า 4 แผ่นดินเลยนะ ก็น่าจะจริงเพราะย้ายมาแล้ว 4 คลื่น ตั้งแต่ Virgin Soft ปอนด์-อ้อน ,Virgin Star อ้อน-ออฟ , Virgin Hitz ปอนด์-อ้อน-อุ๊ย และปิดจบที่ EazyFm (อ้อน-เจ,อ้อน-จอย-อ้อนวี) แบบปิดตัวบริษัทในเครือวิทยุไปเลย
ถามว่าตกใจไหม ไม่ตกใจนะออกแนวเข้าใจด้วยซ้ำถึงสถานการณ์ทุกอย่าง เพราะเท่าที่เห็นที่รู้ ทุกอย่างมันเปลี่ยน โลกมันหมุนไปไวมากๆ แต่เสียใจและเสียดายและซึนๆ มากกว่า เพราะที่นี่คือความสบายใจ ความคุ้นเคย และพี่ๆ น้องๆ ที่นี่แทบทุกคน น่ารัก น่ารักมากๆ ประชุมทีมทีเหมือนรวมตัวความสนุก เหมือนงานรวมญาติมากกว่าทำงาน อย่าว่าแต่ทีมงานที่น่ารักเลย คนฟังก็น่ารักมากๆ คอยห่วงใย ถามไถ่ คอยติดตามกันเสมอ
ปีหน้าตื่นเช้ามาไม่ได้ไปจัดรายการแล้วนะ คงจะเหงาน่าดู เพราะทำสิ่งนี้มา 18 ปีเต็มๆ กับช่วงเวลาตอนเช้าที่จะได้มาส่งเสียง แหบบ้างไม่แหบบ้าง หัวเราะผีบ้า และชอบมากคือการแซวคนฟัง
ขอบคุณ ไม่ว่าจะเป็นผู้มีพระคุณทุกท่านที่ทำให้อ้อนได้อยู่ในองค์กรที่ดีมากๆ และมีความสุขมากๆ ตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ ขอบคุณพี่น้องชาวเวอร์จิ้นที่เป็นมิตรภาพดีๆ ต่อกันเสมอ ขอบคุณคุณผู้ฟังกับการสนับสนุนมาตลอด 18 ปี ตั้งแต่วันแรกที่เปิดไมค์ไปร้องไห้ไปเพราะคิดว่าทำได้ไม่ดี จนวันนี้เปิดไมค์ไปจิบน้ำร้อนไปเพราะไม่มีเสียง จะคิดถึงทุกคนเสมอ รักนะคะ ขอบคุณค่ะ❤️น.”
ขอบคุณมา IG : aon_luckkana26