นาย ณภัทร สุดแกร่ง! พิชิตมาราธอนสุดท้ายของปี หลังพาตัวเองเข้าเส้นชัยมาแล้ว 9 รายการ เผยภูมิใจเอาชนะตัวเองได้

วงการวิ่งมาราธอนเข้าแล้วออกยาก! เห็นทีประโยคนี้จะใช้ได้ดีกับนักแสดงหนุ่ม นาย ณภัทร ที่กำลังจริงจังเรื่องการวิ่งแบบขั้นสุด หลังเจ้าตัวเคยเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งมาราธอนระดับโลก ในระยะ 42 กิโลเมตร ที่ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย มาแล้ว ก่อนจะตามมาอีกหลายรายการ

ล่าสุด นาย ได้ลงวิ่งรายการ UTMB Chiang Mai ดอยอินทนนท์ ระยะ 20 km เรียกว่าเป็นรายการสุดท้ายส่งท้ายปี 2025 ที่หินและโหดสุดๆ พร้อมเขียนข้อความที่แสนจะภูมิใจในตัวเองว่า

“UTMB ดอยอินทนนท์ World Series รายการสุดท้ายของ 2025 – ปีนี้พาตัวเองเข้าเส้นชัยมา 9 รายการ เรียกว่าเสพติดก็คงไม่ผิด สนุก สะใจ ภูมิใจ ที่เอาชนะตัวเองในทุกๆ รอบ ขอบคุณตัวเองที่มีวินัย เเละไม่เคยถอดใจ”

ขอบคุณที่มา IG : naphat_nine

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนฝนตกหนักถึงหนักมาก ฉบับที่ 1 โดนเต็มๆวันที่ 18-25 ต.ค.นี้
2

ราคาทองวันนี้ 17 ต.ค.69 สมาคมค้าทองคำ ประกาศ ราคาทองคำวันนี้ เปิดตลาดแล้ว เผยราคาล่าสุด
3

นายช่างหึงโหด ทารุณ ‘นศ.สาว’ ขังในบ้าน 3 วัน ขืนใจซ้ำ แฉตร.ไกล่เกลี่ยให้รับเงินเยียวยา
4

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด หวยลาว ออกอะไร
5

ปิดฉาก 40 ปี KFC เตรียมเปลี่ยนมาขายโค้กปีหน้า แทน เป๊ปซี่
6

ด่วน! ตร.ปะทะกลุ่มคนร้าย จนท.เสียชีวิต 1 บาดเจ็บ 2 คนร้ายเสียชีวิต 1 ระทึกนราธิวาส
7

แห่อาลัย "น้องข้าวโพด" นักศึกษาสาววัย 23 ปี เพื่อน ๆ สุดเศร้า
8

ตรวจหวย ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2569
9

คฑา ชินบัญชร เผยดวง 3 ราศีเฮงยืนหนึ่ง ดาวอาทิตย์ยกเข้า 18 ต.ค. เปิดทางเริ่มต้นใหม่อย่างโดดเด่น
10

กดเซฟไว้เลย! 5 สเต็ป สยบ “แมลงสาบตัวเล็ก” พาหะนำโรคร้าย ให้สิ้นซากยกรัง