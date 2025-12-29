นาย ณภัทร สุดแกร่ง! พิชิตมาราธอนสุดท้ายของปี หลังพาตัวเองเข้าเส้นชัยมาแล้ว 9 รายการ เผยภูมิใจเอาชนะตัวเองได้
วงการวิ่งมาราธอนเข้าแล้วออกยาก! เห็นทีประโยคนี้จะใช้ได้ดีกับนักแสดงหนุ่ม นาย ณภัทร ที่กำลังจริงจังเรื่องการวิ่งแบบขั้นสุด หลังเจ้าตัวเคยเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งมาราธอนระดับโลก ในระยะ 42 กิโลเมตร ที่ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย มาแล้ว ก่อนจะตามมาอีกหลายรายการ
ล่าสุด นาย ได้ลงวิ่งรายการ UTMB Chiang Mai ดอยอินทนนท์ ระยะ 20 km เรียกว่าเป็นรายการสุดท้ายส่งท้ายปี 2025 ที่หินและโหดสุดๆ พร้อมเขียนข้อความที่แสนจะภูมิใจในตัวเองว่า
“UTMB ดอยอินทนนท์ World Series รายการสุดท้ายของ 2025 – ปีนี้พาตัวเองเข้าเส้นชัยมา 9 รายการ เรียกว่าเสพติดก็คงไม่ผิด สนุก สะใจ ภูมิใจ ที่เอาชนะตัวเองในทุกๆ รอบ ขอบคุณตัวเองที่มีวินัย เเละไม่เคยถอดใจ”
ขอบคุณที่มา IG : naphat_nine