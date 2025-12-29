กอล์ฟ อนุวัฒน์ โพสต์ขอบคุณ รับมรดกของใช้ลูกจาก ไอซ์ อภิษฎา ส่งต่อจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง เตรียมต้อนรับลูกคนแรกสุดอบอุ่น
ใกล้ได้เป็นคุณพ่อเต็มตัวแล้ว สำหรับนักแสดงหนุ่ม กอล์ฟ อนุวัฒน์ ชูเชิดรัตนา หลังภรรยาสาว คูณ ปิยวดี ตั้งครรภ์ได้ 6 เดือน ท่ามกลางความยินดีของครอบครัวและแฟน ๆ
ล่าสุด กอล์ฟ ได้โพสต์ภาพร่วมกับนักแสดงสาว ไอซ์ อภิษฎา เครือคงคา และลูกสาว น้องเลอา หลังไอซ์ส่งต่อของใช้สำหรับเด็กมาให้แบบจัดเต็ม สภาพดีเหมือนใหม่ เพื่อเตรียมต้อนรับสมาชิกตัวน้อยของครอบครัว
โดยกอล์ฟได้เผยความรู้สึกสุดซาบซึ้งว่า “มารับมรดกล็อตแรก จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง อุปกรณ์ดำรงชีวิตหลังจากการมีบุตร”ขณะที่คุณแม่ไอซ์ก็เข้ามาคอมเมนต์อย่างอารมณ์ดีว่า “รอแป๊บ ยังมีอีกเยอะ” เรียกได้ว่าเป็นมิตรภาพคนบันเทิงที่อบอุ่นมากๆ