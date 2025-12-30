ซาร่า โฮเลอร์ ประกาศขายที่สวยฮวงจุ้ยดี พร้อมสวนลำไย ใครสนใจพาไปดูที่ได้เลย เผยเหตุผลที่ขาย
นักร้องสาว พิธีกรและคุณแม่ลูกหนึ่งอารมณ์ดี ซาร่า นลิน โฮเลอร์ คุณแม่ของน้องแอร่า โพสต์ล่าสุดประกาศขายที่สวย พร้อมสวนลำไยว่า
ซาร่า ประกาศขายที่ พร้อมสวนลำไย
“ใครสนใจที่สวยๆพร้อมสวนลำไย 2ไร่ 30ตรว. มีโฉนด ที่เชียงใหม่ อ.แม่วาง บ้านน้ำต้น เดินทางประมาณ 30นาที จากสนามบินเชียงใหม่ วิวทุ่งนา เห็นวิวเขา พื้นที่ใกล้เคียงมีฟาร์มออกแกนิค เหมาะสำหรับทำการเกษตร
เผยเหตุผลขายที่เพราะจะนำเงินไปลงทุนต่อ
มีคลองจากภูเขาไหลผ่าน ฮ้วงจุ้ยดี ใช้น้ำได้ โดยไม่ต้องเจาะ เหมาะทำบ้านตากอากาศ หรือจะwellness มีถนนให้วิ่งเทรลได้ สนใจติดต่อ 0818836317 พาไปดูที่ได้เลยนะคะ ขายเพราะจะลงทุนต่อค่า #ที่เชียงใหม่”
เรียกว่าเป็นที่ดินสวย พร้อมผลผลิตเต็มสวนแบบนี้ อีกไม่นานน่าจะได้เจอเนื้อคู่สนใจอยากเป็นเจ้าของคนใหม่ และ ซาร่า ได้ไปลงทุนต่อตามที่ตั้งใจไว้ด้วย
ที่มา ซาร่า โฮเลอร์
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ทีมข่าวสด 30 ธ.ค.68